Aprilia и Эспаргаро одержали историческую победу в гонке MotoGP

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Алеш Эспаргаро, представляющий заводскую команду марки Aprilia, выиграл прошедший в эти выходные мотоциклетный Гран При Аргентины. Эта победа стала первой и для итальянской марки (с перерывами выступавшей в топовом классе чемпионата мира с 2002 года), и для самого пилота. Примечательно, что испанец одержал ее в юбилейной для себя, 200-й гонке MotoGP.

Эспаргаро стартовал с поула, но практически сразу уступил лидерство Хорхе Мартину (Pramac Ducati), начавшему гонку со 2-й позиции. После этого два испанца достаточно быстро оторвались от остального пелотона на пару секунд – однако гонщик Aprilia не спешил возвращать себе лидерство. Первую атаку Эспаргаро провел за 8 (из 25-ти) кругов до финиша – но первые две попытки были неудачными: каждый раз пилот тормозил слишком поздно и не мог удержаться на идеальной траектории. А вот с третьего раза Эспаргаро прошел соотечественника – после чего достаточно уверенно довел дело до победы.

Эта победа вывела гонщика Aprilia в лидеры чемпионата. На втором месте в турнирной таблице по-прежнему находится Брэд Биндер (КТМ) с отставанием в 7 очков, третье место делят отстающие на 9 баллов недавний лидер Энеа Бастьянини (Gresini Ducati) и Алекс Ринс (Suzuki).

Ринс замкнул первую тройку и по итогам гонки. Главным соперником гонщика Suzuki в борьбе за место на подиуме был Пол Эспаргаро – но представитель Honda стал жертвой своих ошибок. Сначала испанец, который занимал 3-е место в первой половине заезда, допустил сравнительно небольшую помарку, съехал с идеальной траектории и пустил Ринса вперед. А в попытках вернуть позицию гонщик Эспаргаро упал и окончательно выбыл из борьбы. После этого Honda, лучший представитель которой закончил гонку только 12-м, окончательно стала одним из главных претендентов на звание главного неудачника этапа.

Немногим лучше дела шли у Yamaha. Половина мотоциклов японской марки вовсе не добралась до финиша: из-за технических проблем еще в первой половине гонки сошли Франко Морбиделли из заводской команды и трехкратный вице-чемпион мира Андреа Довициозо, представляющий команду-сателлит RNF. Действующий чемпион мира Фабио Куартараро оказался лучшим представителем Yamaha на финише, закончив гонку на 8-м месте. В общем зачете француз теперь занимает 5-е место.

Примечательно, что в 3-х состоявшихся гонках сезона еще ни одному пилоту не удалось финишировать в первой тройке больше одного раза.