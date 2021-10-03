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MotoGP / Гран При Америк Новости

Антирекорд Росси в 2021 году: столько он раньше не падал

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, Редактор

Семикратный чемпион MotoGP упал уже в девятый раз с начала сезона

Антирекорд Росси в 2021 году: столько он раньше не падал

Сезон 2021 года станет последним в карьере семикратного чемпиона MotoGP Валентино Росси. Он не побеждал в гонках с 2017 года и с последнее время не боролся среди лидеров, но вчера все же смог поставить свой личный рекорд. Впрочем, довольно сомнительный.

Вчера в первой части квалификации в Остине Росси потерял управление и упал с мотоцикла. Это его девятое падение с начала сезона. Никогда прежде Доктор так часто не падал.

 

За короткий прошлый сезон Росси упал шесть раз. В 2019 и 2018 годах у него было по восемь падений. В 2017 и 2016 он падал четыре раза за каждый сезон. В 2015 он упал дважды, а в 2014 пять раз.

К счастью, вчерашнее падение обошлось для Росси без травм и сегодня он стартует в гонке. Правда, только с 20-го места.

Гонку в Остине в прямом эфире вы сможете посмотреть на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Она стартует в 22:00 по московскому времени.

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