Анализ: реален ли сценарий с уходом Довициозо из Ducati?

Гонщик, выступающий в красном комбинезоне с логотипами Mission Winnow, за последние годы дважды был вице-чемпионом мира, но команда не спешит продлевать его контракт.

Знакомый сценарий, верно? Но только речь не про Себастьяна Феттеля, а про Андреа Довициозо – и его отношения с Ducati. И если отношения Ferrari со своим немецким пилотом в Ф1 уже не спасти, то в MotoGP все не столь однозначно.

История началась в первые дни мая, когда Suzuki подтвердила, что ее вторым гонщиком останется Хоан Мир. О контракте с его напарником Алексом Ринсом стало известно за пару недель до этого. Еще раньше с составом определилась Yamaha, в январе назвав своими гонщиками Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро.

Honda пока не решила, кто будет выступать в японском коллективе в 2021-м. Зато соглашение с лидером MotoGP Марком Маркесом вопреки традициям чемпионата команда заключила разом на четыре сезона, до конца 2024 года.

И лишь Ducati продолжает хранить молчание. Известно, что команда пробовала договориться с Виньялесом, Куартараро или Миром – в итоге эти усилия не принесли результатов, но какое-то время было потрачено.

А затем в конце апреля агент лидера Ducati Андреа Довициозо – его зовут Симоне Баттистелла – сделал довольно неоднозначное заявление, смысл которого в том, что сейчас итальянец нужен Ducati больше, чем команда нужна ему. Агент добавил, что планирует определиться с будущим своего клиента до летнего старта сезона, «потому что потом будет уже поздно».

Причина разногласий – или, говоря точнее, расхождения во взглядах – между Дови и Ducati не нова: деньги.

Андреа, который три последних сезона заканчивал на втором месте в общем зачете, хочет за свои услуги соответствующие суммы. Производитель справедливо указывает, что в пост-коронавирусном мире подобные вещи оцениваются уже иначе.

Еще в марте спортивный директор команды Паоло Чиабатти говорил: «То, что происходит, изменит нашу жизнь. Это сильно скажется на мировой экономике с очевидными последствиями для спорта. И MotoGP не станет исключением».

Баттистелла вступил с ним в заочную дискуссию: «Деньги могут стать проблемой, если Ducati не захочет признать реальную ценность Довициозо».

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Андреа Довициозо, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все это нагнетание не могло не привести к появлению сплетен о возможности перехода итальянца в KTM. Канал Sky Italia даже сообщил своим зрителям, что гонщику поступило конкретное предложение от производителя и его спонсора Red Bull.

Но генеральный директор австрийской марки Штефан Пирер поспешил опровергнуть эти предположения. Он заявил Speedweek, что намерен продлить соглашения со всеми четырьмя действующими гонщиками – Полом Эспаргаро, Брэдом Биндером, Мигелем Оливейрой и Икером Лекуоной – до старта сезона.

Можно констатировать, что если вся эта история затевалась лагерем Довициозо с целью давления на Ducati и получения более выгодного контракта, то KTM явно не собиралась как-то подыгрывать такой затее.

Из квартета гонщиков самым значимым для марки, безусловно, является Эспаргаро. Нынешний сезон для него – уже седьмой в премьер-классе и четвертый с KTM. Есть весомые основания полагать, что звездный тест-пилот марки Дани Педроса однозначно заявил боссам, что Эспаргаро нужно удержать любой ценой.

Со своей стороны 28-летний Пол, разумеется, не прочь увидеть в новом контракте отражение той работы по доводке RC16, которой он занимался все последние сезоны. И тем более Эспаргаро наверняка порадовали слухи, будто его начали рассматривать в Honda в качестве напарника Маркеса.

Нынешний контракт с младшим братом лидера команды Алексом рассчитан всего на год, что оставляет простор для маневра. В том, что это не просто досужие разговоры, убедил босс Honda Альберто Пуч, сказавший: «Думаю, он [Эспаргаро] будет очень быстр на нашем мотоцикле».

Сам Пол так прокомментировал эти слова: «Для меня этот могло бы стать хорошим вариантом. У Honda агрессивный байк, который подошел бы моему стилю. Но сейчас мне очень хорошо в KTM, и для меня это первоочередной выбор. Я связываю свою будущее с ними».

Самое примечательное, что даже на фоне таких слов, как уверяют наши источники, Эспаргаро не только провел переговоры с Ducati – но и подписал с ней контракт, который будет активирован в случае, если производитель не договорится в Довициозо.

Итак, может показаться, что обмен гонщиками между KTM и Ducati вполне реален. Но в действительности это совсем не так. И дело не в том, что Андреа, увидев наглядный пример Феттеля, умерит свои аппетиты.

Просто в нынешнем положении командам MotoGP было бы слишком рискованно проводить перемены в своих составах. Пример Хорхе Лоренсо, умевшего ездить только на Yamaha, по-прежнему свеж в памяти.

Что будет дальше, предсказывать уже сложнее, но в отношении 2021 года можно говорить вполне определенно. И Довициозо, и Эспаргаро продолжат выступать там же, где были и до этого.

Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

За выступлением Довициозо, Эспаргаро и других звезд MotoGP в 2020 году можно следить на «Моторспорт.ТВ».