Анализ: реален ли сценарий с уходом Довициозо из Ducati?
Итальянская марка единственной среди лидеров MotoGP пока не назвала имена своих гонщиков на 2021 год. Из этого многие поспешили сделать вывод, что ее лидер Андреа Довициозо посматривает по сторонам, и прежде всего в направлении KTM. Мы попробовали разобраться, есть ли тут что-то серьезное
Гонщик, выступающий в красном комбинезоне с логотипами Mission Winnow, за последние годы дважды был вице-чемпионом мира, но команда не спешит продлевать его контракт.
Знакомый сценарий, верно? Но только речь не про Себастьяна Феттеля, а про Андреа Довициозо – и его отношения с Ducati. И если отношения Ferrari со своим немецким пилотом в Ф1 уже не спасти, то в MotoGP все не столь однозначно.
История началась в первые дни мая, когда Suzuki подтвердила, что ее вторым гонщиком останется Хоан Мир. О контракте с его напарником Алексом Ринсом стало известно за пару недель до этого. Еще раньше с составом определилась Yamaha, в январе назвав своими гонщиками Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро.
Honda пока не решила, кто будет выступать в японском коллективе в 2021-м. Зато соглашение с лидером MotoGP Марком Маркесом вопреки традициям чемпионата команда заключила разом на четыре сезона, до конца 2024 года.
И лишь Ducati продолжает хранить молчание. Известно, что команда пробовала договориться с Виньялесом, Куартараро или Миром – в итоге эти усилия не принесли результатов, но какое-то время было потрачено.
А затем в конце апреля агент лидера Ducati Андреа Довициозо – его зовут Симоне Баттистелла – сделал довольно неоднозначное заявление, смысл которого в том, что сейчас итальянец нужен Ducati больше, чем команда нужна ему. Агент добавил, что планирует определиться с будущим своего клиента до летнего старта сезона, «потому что потом будет уже поздно».
Причина разногласий – или, говоря точнее, расхождения во взглядах – между Дови и Ducati не нова: деньги.
Андреа, который три последних сезона заканчивал на втором месте в общем зачете, хочет за свои услуги соответствующие суммы. Производитель справедливо указывает, что в пост-коронавирусном мире подобные вещи оцениваются уже иначе.
Еще в марте спортивный директор команды Паоло Чиабатти говорил: «То, что происходит, изменит нашу жизнь. Это сильно скажется на мировой экономике с очевидными последствиями для спорта. И MotoGP не станет исключением».
Баттистелла вступил с ним в заочную дискуссию: «Деньги могут стать проблемой, если Ducati не захочет признать реальную ценность Довициозо».
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Андреа Довициозо, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Все это нагнетание не могло не привести к появлению сплетен о возможности перехода итальянца в KTM. Канал Sky Italia даже сообщил своим зрителям, что гонщику поступило конкретное предложение от производителя и его спонсора Red Bull.
Но генеральный директор австрийской марки Штефан Пирер поспешил опровергнуть эти предположения. Он заявил Speedweek, что намерен продлить соглашения со всеми четырьмя действующими гонщиками – Полом Эспаргаро, Брэдом Биндером, Мигелем Оливейрой и Икером Лекуоной – до старта сезона.
Можно констатировать, что если вся эта история затевалась лагерем Довициозо с целью давления на Ducati и получения более выгодного контракта, то KTM явно не собиралась как-то подыгрывать такой затее.
Из квартета гонщиков самым значимым для марки, безусловно, является Эспаргаро. Нынешний сезон для него – уже седьмой в премьер-классе и четвертый с KTM. Есть весомые основания полагать, что звездный тест-пилот марки Дани Педроса однозначно заявил боссам, что Эспаргаро нужно удержать любой ценой.
Со своей стороны 28-летний Пол, разумеется, не прочь увидеть в новом контракте отражение той работы по доводке RC16, которой он занимался все последние сезоны. И тем более Эспаргаро наверняка порадовали слухи, будто его начали рассматривать в Honda в качестве напарника Маркеса.
Нынешний контракт с младшим братом лидера команды Алексом рассчитан всего на год, что оставляет простор для маневра. В том, что это не просто досужие разговоры, убедил босс Honda Альберто Пуч, сказавший: «Думаю, он [Эспаргаро] будет очень быстр на нашем мотоцикле».
Сам Пол так прокомментировал эти слова: «Для меня этот могло бы стать хорошим вариантом. У Honda агрессивный байк, который подошел бы моему стилю. Но сейчас мне очень хорошо в KTM, и для меня это первоочередной выбор. Я связываю свою будущее с ними».
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Самое примечательное, что даже на фоне таких слов, как уверяют наши источники, Эспаргаро не только провел переговоры с Ducati – но и подписал с ней контракт, который будет активирован в случае, если производитель не договорится в Довициозо.
Итак, может показаться, что обмен гонщиками между KTM и Ducati вполне реален. Но в действительности это совсем не так. И дело не в том, что Андреа, увидев наглядный пример Феттеля, умерит свои аппетиты.
Просто в нынешнем положении командам MotoGP было бы слишком рискованно проводить перемены в своих составах. Пример Хорхе Лоренсо, умевшего ездить только на Yamaha, по-прежнему свеж в памяти.
Что будет дальше, предсказывать уже сложнее, но в отношении 2021 года можно говорить вполне определенно. И Довициозо, и Эспаргаро продолжат выступать там же, где были и до этого.
Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
За выступлением Довициозо, Эспаргаро и других звезд MotoGP в 2020 году можно следить на «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Андреа Довициозо В Магазин , Пол Эспаргаро
|Команды
|Ducati Team В Магазин , Red Bull KTM Factory Racing
|Автор
|Герман Гарсия Казанова