MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
20 нояб.
-
22 нояб.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Аналитика

Анализ: реален ли сценарий с уходом Довициозо из Ducati?

Поделились
Комментарии
Анализ: реален ли сценарий с уходом Довициозо из Ducati?
Автор:
14 мая 2020 г., 08:01

Итальянская марка единственной среди лидеров MotoGP пока не назвала имена своих гонщиков на 2021 год. Из этого многие поспешили сделать вывод, что ее лидер Андреа Довициозо посматривает по сторонам, и прежде всего в направлении KTM. Мы попробовали разобраться, есть ли тут что-то серьезное

Гонщик, выступающий в красном комбинезоне с логотипами Mission Winnow, за последние годы дважды был вице-чемпионом мира, но команда не спешит продлевать его контракт.

Знакомый сценарий, верно? Но только речь не про Себастьяна Феттеля, а про Андреа Довициозо – и его отношения с Ducati. И если отношения Ferrari со своим немецким пилотом в Ф1 уже не спасти, то в MotoGP все не столь однозначно.

История началась в первые дни мая, когда Suzuki подтвердила, что ее вторым гонщиком останется Хоан Мир. О контракте с его напарником Алексом Ринсом стало известно за пару недель до этого. Еще раньше с составом определилась Yamaha, в январе назвав своими гонщиками Маверика Виньялеса и Фабио Куартараро.

Honda пока не решила, кто будет выступать в японском коллективе в 2021-м. Зато соглашение с лидером MotoGP Марком Маркесом вопреки традициям чемпионата команда заключила разом на четыре сезона, до конца 2024 года. 

И лишь Ducati продолжает хранить молчание. Известно, что команда пробовала договориться с Виньялесом, Куартараро или Миром – в итоге эти усилия не принесли результатов, но какое-то время было потрачено. 

А затем в конце апреля агент лидера Ducati Андреа Довициозо – его зовут Симоне Баттистелла – сделал довольно неоднозначное заявление, смысл которого в том, что сейчас итальянец нужен Ducati больше, чем команда нужна ему. Агент добавил, что планирует определиться с будущим своего клиента до летнего старта сезона, «потому что потом будет уже поздно».

Причина разногласий – или, говоря точнее, расхождения во взглядах – между Дови и Ducati не нова: деньги.

Андреа, который три последних сезона заканчивал на втором месте в общем зачете, хочет за свои услуги соответствующие суммы. Производитель справедливо указывает, что в пост-коронавирусном мире подобные вещи оцениваются уже иначе. 

Еще в марте спортивный директор команды Паоло Чиабатти говорил: «То, что происходит, изменит нашу жизнь. Это сильно скажется на мировой экономике с очевидными последствиями для спорта. И MotoGP не станет исключением».

Баттистелла вступил с ним в заочную дискуссию: «Деньги могут стать проблемой, если Ducati не захочет признать реальную ценность Довициозо».

Читайте также:

Андреа Довициозо, Ducati Team

Андреа Довициозо, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Все это нагнетание не могло не привести к появлению сплетен о возможности перехода итальянца в KTM. Канал Sky Italia даже сообщил своим зрителям, что гонщику поступило конкретное предложение от производителя и его спонсора Red Bull. 

Но генеральный директор австрийской марки Штефан Пирер поспешил опровергнуть эти предположения. Он заявил Speedweek, что намерен продлить соглашения со всеми четырьмя действующими гонщиками – Полом Эспаргаро, Брэдом Биндером, Мигелем Оливейрой и Икером Лекуоной – до старта сезона. 

Можно констатировать, что если вся эта история затевалась лагерем Довициозо с целью давления на Ducati и получения более выгодного контракта, то KTM явно не собиралась как-то подыгрывать такой затее.

Из квартета гонщиков самым значимым для марки, безусловно, является Эспаргаро. Нынешний сезон для него – уже седьмой в премьер-классе и четвертый с KTM. Есть весомые основания полагать, что звездный тест-пилот марки Дани Педроса однозначно заявил боссам, что Эспаргаро нужно удержать любой ценой.

 

 

 

Со своей стороны 28-летний Пол, разумеется, не прочь увидеть в новом контракте отражение той работы по доводке RC16, которой он занимался все последние сезоны. И тем более Эспаргаро наверняка порадовали слухи, будто его начали рассматривать в Honda в качестве напарника Маркеса. 

Нынешний контракт с младшим братом лидера команды Алексом рассчитан всего на год, что оставляет простор для маневра. В том, что это не просто досужие разговоры, убедил босс Honda Альберто Пуч, сказавший: «Думаю, он [Эспаргаро] будет очень быстр на нашем мотоцикле». 

Сам Пол так прокомментировал эти слова: «Для меня этот могло бы стать хорошим вариантом. У Honda агрессивный байк, который подошел бы моему стилю. Но сейчас мне очень хорошо в KTM, и для меня это первоочередной выбор. Я связываю свою будущее с ними».

Читайте также:

Самое примечательное, что даже на фоне таких слов, как уверяют наши источники, Эспаргаро не только провел переговоры с Ducati – но и подписал с ней контракт, который будет активирован в случае, если производитель не договорится в Довициозо. 

Итак, может показаться, что обмен гонщиками между KTM и Ducati вполне реален. Но в действительности это совсем не так. И дело не в том, что Андреа, увидев наглядный пример Феттеля, умерит свои аппетиты.

Просто в нынешнем положении командам MotoGP было бы слишком рискованно проводить перемены в своих составах. Пример Хорхе Лоренсо, умевшего ездить только на Yamaha, по-прежнему свеж в памяти.

Что будет дальше, предсказывать уже сложнее, но в отношении 2021 года можно говорить вполне определенно. И Довициозо, и Эспаргаро продолжат выступать там же, где были и до этого.

Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing

Пол Эспаргаро, Red Bull KTM Factory Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

За выступлением Довициозо, Эспаргаро и других звезд MotoGP в 2020 году можно следить на «Моторспорт.ТВ».

Следующая новость
Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP

Предыдущая новость

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Андреа Довициозо В Магазин , Пол Эспаргаро
Команды Ducati Team В Магазин , Red Bull KTM Factory Racing
Автор Герман Гарсия Казанова

Самое читаемое

1
Формула 1

Сегодня ждем объявлений от трех команд Ф1

2
Формула 1

Источник: Феттель даже не обсуждал с Ferrari зарплату

3
Формула 1

Полное собрание ошибок Феттеля в Ferrari: фото, видео и цитаты

4
Формула 1

Источник: Контракт Риккардо с McLaren уже подписан

5
Формула 1

Формула 1 обсуждает уход Феттеля из Ferrari. Вот 12 разных мнений

Последние видео

Видео студии Duke: мотоциклетный Гран При США 1989 года 01:02:09
MotoGP

Видео студии Duke: мотоциклетный Гран При США 1989 года

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP 02:31
MotoGP

От новых ракурсов до удаленной работы: как изменились трансляции MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020 01:27
MotoGP

Команда Suzuki показала ливрею для сезона-2020

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP 01:57
MotoGP

Зрелищный старт Гран При Венгрии-90 в MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году 02:01
MotoGP

Сломя голову по «Спа-Франкоршам» на мотоцикле. В 1964 году

Самое важное:

Анализ: реален ли сценарий с уходом Довициозо из Ducati?
MGP

Анализ: реален ли сценарий с уходом Довициозо из Ducati?

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP
MGP

Росси снова выйдет на старт кибергонки MotoGP

Защита Янноне попробует вернуть ему лицензию до старта сезона
MGP

Защита Янноне попробует вернуть ему лицензию до старта сезона

Картон вместо гипса на гонке MotoGP – видео студии Duke
MGP

Картон вместо гипса на гонке MotoGP – видео студии Duke

«Вале, ужинать!» Мама не дала знаменитому мотогонщику стартовать в кибергонке
MGP

«Вале, ужинать!» Мама не дала знаменитому мотогонщику стартовать в кибергонке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.