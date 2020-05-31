Гоночный мир в этом сезоне проходит через серьезную встряску. Она уже привела к многочисленным переменам, а те процессы, что мало-помалу развивались долгое время, заметно ускорились на фоне карантина и отказа от гонок. Если говорить о MotoGP, то недавние трансферные события в чемпионате кажутся логичными, если рассматривать каждое по отдельности. Все вместе они формируют весьма любопытную картину.

Переход 25-летнего Джека Миллера, который одержал всего одну победу в Гран При, стал для заводской Ducati первым приглашением молодого гонщика за пять лет. До австралийца аналогичный маневр, причем также из сателлита Pramac, совершил Андреа Янноне.

Теперь серьезный шанс получил Миллер. И это позволяет порассуждать о том, что ждет MotoGP в следующем десятилетии.

Безусловно, цементирующим фактором остается сотрудничество Марка Маркеса и Honda. Испанец уже давно не тот 20-летний мальчишка, который пришел в премьер-категорию в 2013-м. Спустя шесть титулов и 56 побед его нельзя назвать молодым гонщиком, хотя пика карьеры Марк еще не достиг.

Безусловно, пример Валентино Росси показывает, что выступать на высшем уровне можно куда дольше. Даже полностью отработав свой нынешний контракт с Honda, Маркес дойдет лишь до середины того пути, который уже покорил Доктор.

Безусловно, опытные гонщики непременно должны выступать в любом чемпионате, но события последних лет явно показывают, что в попытках прервать доминирование Маркеса и Honda команды все чаще готовы делать ставку на молодежь.

Марк Маркес, Repsol Honda Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Сам Маркес вынес важные уроки из 2015 года, когда он не смог найти общий язык с байком RC213V и уступил титул Хорхе Лоренсо. С тех пор он не позволял себе допускать такие ошибки.

Его главным соперником в последние годы остается Андреа Довициозо, которому сейчас 34 года. В 2017-м их борьба вышла особенно напряженной, и итоговая разница составила 37 очков. Спустя год она выросла до 76 очков, а в прошлом сезоне составила уже 151.

Цвета Suzuki в ближайшее время предстоит защищать Алексу Ринсу и Хоану Миру – они вместе взятые всего на шесть лет старше Росси. KTM тоже выглядит площадкой молодняка, взяв Брэда Биндера, Икера Лекуону и Мигеля Оливейру.

У Yamaha есть 25-летний Маверик Виньялес и лучший новичок прошлого года Фабио Куартараро. И лишь у Ducati молодежь есть только на дальних подступах – сейчас на место в сателлите Pramac в 2021 году претендуют пришедший туда год назад Франческо Баньяя и нынешние участники Moto2 Хорхе Мартин и Энеа Бастьянини.

При этом Росси не выигрывал Гран При после единственного случая в 2017 году. Довициозо тоже неумолимо движется к закату карьеры: после шести побед в том же 2017-м он стал сильнейшим четырежды в 2018-м и всего дважды в 2019-м. Этот же период ознаменовался уходом из чемпионата Лоренсо и Дани Педросы.

И хотя в прошедшем чемпионате побеждали Довициозо и его 29-летний напарник Данило Петруччи – который покорил-таки вершину подиума после 124 гонок – их молодые соперники добились куда большего.

Маркес выиграл 12 раз. Виньялес поднимался на вершину подиума дважды и едва не сделал это в третий раз на Филлип-Айленде. Ринс дважды порадовал Suzuki, не знавшую таких успехов в XXI веке. Куартараро семь раз побывал на подиуме и пару раз заставил Маркеса всерьез попотеть.

Дебютный сезон Фабио при детальном изучении не может не впечатлять. Начав его на M1 в спецификации В, 21-летний француз своей скоростью внезапно позволил всем в Yamaha осознать, что в действительности их байк и в 2017, и в 2018 году был совсем не плох.

Возможно, именно выступления Куартараро подтолкнули Виньялеса скорректировать свой подход и начать действовать более методично, пытаясь разобраться с проблемами, которые особенно часто возникали в первой части гоночной дистанции. Помогли и появившиеся к лету обновленный карбоновый маятник и выхлоп. Что примечательно, Росси, также получивший новинки, не смог извлечь из них ощутимой выгоды.

Валентино Росси, Yamaha Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Прошедшей зимой Валентино неоднократно повторял, что пока не может выжать максимум из байка 2020 года, что без особых проблем удалось Виньялесу.

Казалось бы, именно в этом компоненте опыт должен давать преимущество над молодостью. Но похоже, в командах увидели в молодежи новые возможности и поняли, что именно новому поколению под силу скинуть с трона Маркеса и Honda.

Непосредственной реакцией стало решение Yamaha оказать прессинг на Росси в отношении его будущего и смелый шаг по замене Валентино на Фабио Куартараро. В Suzuki уже давно пришли к идее, что лучше всего иметь в составе двух молодых парней.

В Ducati долгое время не видели необходимости в подобном подходе. Не видели до этого года, когда взяли Миллера. Он более чем заслужил повышения из Pramac, где провел два сезона, по ходу последнего из них пять раз побывав на подиуме.

Сам Джек отметил происходящие перемены. В своем официальном блоге он написал: «По ходу прошлого сезона я ловил себя на мысли, что слишком долгое пребывание Марка на вершине изменило MotoGP. Он всего на пару лет старше меня, и первое время его главными соперниками были гораздо более опытные гонщики – Валентино, Хорхе и Дани.

Но затем все поменялось. У Yamaha есть Маверик, мой ровесник, у Suzuki – Алекс и Хоан. Я очень надеялся, что Ducati сочтет меня гонщиком, который еще достаточно молод, но в то же время уже кое-чему научился.

Марк является ориентиром для всех. Все остальные производители хотят иметь кого-то, кто будет близко к нему. И для меня было очень важным решение Yamaha со следующего года взять Фабио на замену Росси. Этот шаг был неизбежным, однако на него требовалось решиться».

Вдобавок, в Ducati – той самой, что еще совсем недавно с легкостью соглашалась на повешение гонорара Довициозо – сейчас не готовы на крупные траты из-за спада в экономике. И этот фактор тоже сыграл серьезную роль при определении состава. Юниоры стоят недорого.

В предстоящем сезоне опытных гонщиков в пелотоне MotoGP по-прежнему будет немало. Росси никуда не уходит и продолжит карьеру в SRT, а Довициозо, имея перед глазами пример Феттеля, наверняка договорится с Ducati о новом контракте. Но общий подход команд выглядит вполне очевидным.

Один из законов жизни в том, что изменения неизбежны с течением времени. И как бы старожилам чемпионата ни хотелось обратного, спорт готовится вступить в новую эру с новыми героями. И для него так будет только лучше.