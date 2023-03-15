Анализ: что мы узнали о силе команд MotoGP по итогам предсезонных тестов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Суббота и воскресенье, отданные под заезды на Международном автодроме Алгарве, пролетели незаметно. А едва над трассой стих рев моторов, пресс-служба MotoGP очень удачно отметила в социальных сетях, что межсезонье позади и пришло время гонок.

С чем же подходят к старту кампании участники чемпионата? На тестах 100-процентного результата добилась марка Ducati. Ее гонщики стали быстрейшими по итогам каждого из пяти тестовых дней, что однозначно указывает на главного фаворита 2023 года. Действующий обладатель титула Франческо Баньяя поставил эффектную точку, с новым рекордом круга возглавив итоговый протокол в Портимане.

Но далеко не у всех настроение было столь же позитивным. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Читайте также: Баньяя показал лучшее время на финальных тестах MotoGP

Лидер заводской Ducati Франческо Баньяя продемонстрировал, что полностью готов к защите титула в MotoGP Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati: главный фаворит

«Думаю, он стал даже быстрее, чем в прошлом сезоне. Он изменился. Обрел дополнительную уверенность в своих силах и поехал действительно впечатляюще».

Эта характеристика из уст бывшего напарника Джека Миллера прозвучала в адрес Франческо Баньяи вскоре после окончания тестов. Итальянец и его алая GP23 стали быстрейшими в каждый из двух дней в Портимане, а его воскресное время круга оказалось для соперников сродни легкому шоку.

Прежний рекорд трассы ушел в историю, чтобы уступить место результату 1:37.968, показанному действующим чемпионом. «Е**ть ****ец», – метко заметил по этому поводу Фабио Куартараро, взглянув на итоговый протокол по ходу медиа-сессии.

Свежая версия мотоцикла Ducati не особенно отличается от той модели, на которой Баньяя взял титул в прошлом году. Основные усилия команда направила на повышение точности ее рулевого управления. Именно поэтому прибавка прежде всего произошла в квалификационной конфигурации.

Так как с нового сезона каждый этап MotoGP получит спринтерскую гонку, на тестах команды уделили подготовке к ним серьезное внимание. Важно было понять, какую нагрузку в состоянии выдержать шины на дистанцию вполовину меньше гоночной. Официально информацию по тренировкам спринтов организаторы не публиковали, но сам Баньяя рассказал, что сумел в стабильном темпе проехать отрезок из 12 кругов. Время последнего из них составило 1:39.197.

На вопрос, кого сам Франческо видит своими главными соперниками, он ответил: «По моим ощущениям, Ducati и Aprilia сейчас очень сильны. Я бы сказал – непобедимы. Но делать выводы сложно. Раньше на тестах все было как-то понятнее».

Если вспомнить, межсезонные заезды стартовали еще в ноябре, так что всего они заняли шесть дней. И все шесть раз быстрейшими становились гонщики Ducati. Эти мотоциклы очень хорошо показали себя и на короткой, и на средней (спринтерской) и на длинной дистанции.

Потому почти невозможно представить, что новый сезон начнется в Португалии победы какой-то другой марки. Можно сказать даже точнее – Баньяя только сам может упустить первое место.

Yamaha напомнила о себе в последний день тестов – но дело не только в крыле от машины Ф1 Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha: свет в конце тоннеля

За день до конца тестов казалось, что у Yamaha вообще нет поводов для оптимизма. Прибавка в максимальной скорости, о которой весь сезон-2022 просил Фабио Куартараро, в итоге стала-таки реальностью, но в остальном мотоцикл YZR-M1 откровенно не впечатлял.

После «Сепанга» чемпион мира 2021 года вообще называл его «ночным кошмаром», а в субботу лучшее, что ему удалось – 1:39.614, почти в секунде от результата Баньяи. Фабио говорил, что команда просто не готова к старту сезона. Хуже всего дело обстояло с темпом на свежей резине.

Между тем, еще в ноябре гонщик-испытатель Кэл Кратчлоу рассказывал, что Yamaha всерьез взялась за подготовку обновлений. Куартараро рассказал, что новинок оказалось слишком много, и это тоже привело к проблемам.

«Наш мотоцикл четыре года оставался по сути неизменным, – объяснил француз. – Но в этот раз мы действительно получили много обновлений Даже слишком много, потому что остальные проходят этот путь шаг за шагом. У нас же три года ничего не менялось, а потом изменилось все разом. В итоге мы просто заблудились».

И только в финальный день тестов ситуация для Yamaha стала меняться к лучшему. И хотя все внимание привлекло большое крыло в стиле Ф1, в действительности важным было решение команды вернуться к подвеске и некоторым другим решениям спецификации 2022 года.

Это не сделало мотоцикл быстрейшим, но явно пошло ему на пользу. Фабио проехал свой лучший круг на 1,3 секунды быстрее, чем днем ранее – за 1:38.302. Это время стало третьим среди всех участников тестов. Симуляция спринта оказалась не столь уверенной, как у Баньяи, но Куартараро признал, что действовала довольно консервативно на первых кругах. Проехав те же 12 кругов, на последнем из них гонщик зафиксировал результат 1:38.8.

Понятно, что у Yamaha еще очень много работы, а результат команде вовсе не гарантирован. Но внезапное преображение в самый последний момент явно повышает шансы марки на сильный сезон.

Надежды Марка Маркеса на усиление Honda так и не сбылись Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda: вынужденный прагматизм

Взгляды Марка Маркеса на ход тестов менялись день ото дня. В субботу он сказал, что вообще не видит поводов для оптимизма. Но в воскресенье был более прагматичен.

«Посмотрим, – сказал он после семи десятков кругов на Honda RC213V. – Мы должны верить, что ситуацию можно изменить к лучшему. Пока что у всех поровну очков, а через пять-шесть гонок каждому будет понятно, какое место он занимает в расстановке сил.

Правда в том, что нам очень нужен шаг вперед. Но нельзя начинать сезон сезон с негативным настроем. Нужна пытаться найти прибавку».

Марк уже понял, что Honda ничего не сможет всерьез поменять до первой гонки. Но в Портимане график его работы хотя бы был не таким дерганым, как в Малайзии, где шестикратный чемпион прыгал с одного экспериментального байка на другой. В первый день мартовской сессии испанец окончательно определился с пакетом, а во второй уже работал с прицелом на гонку.

Ничего выдающегося ему показать не удалось, что отразилось в прогнозе Маркеса на дебютный Гран При: «К сожалению, некоторые решения Honda так и не сработали. Так что мотоцикл остался почти тем же, что в Малайзии. Но мы работали с настройками и смогли продвинуться вперед.

[На первом этапе] в Портимане мы можем не мечтать о подиуме или победе. Надо просто нацеливаться на свой максимум. Посмотрим, как все сложится, но сейчас, исходя из формы на тестах, я бы сказал, что мы сможем сражаться в группе с пятого до десятого места».

Хоан Мир стал лучшим гонщиком Honda с 13-м временем. Для новобранца заводской команды главным вопросом пока остается адаптация к системе передачи мощности. И вопросом очень серьезным.

Пока у испанца не видно уверенности в мотоцикле – как, впрочем, и у его напарника. Так что успехов команды едва ли стоит ждать раньше лета.

Мотоциклы Aprilia внешне были в Португалии самыми неординарными Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia: темная лошадка

Хотя заднее крыло Yamaha и привлекло всеобщее внимание, в действительности самый радикальный подход к аэродинамике показала все же Aprilia.

В первый день в Портимане на RS-GP появились крылья из двух плоскостей на передней вилке, небольшие продольные направляющие в области маятника и Т-крыло за сиденьем гонщика. Все эти элементы стали результатом трудов Марко ди Луки, который прежде работал в департаменте аэродинамики Minardi, Benetton и Ferrari.

Сейчас он адаптирует к MotoGP методы своих бывших коллег из Ф1, и такой подход вызвал в паддоке MotoGP подлинный фурор. Прежде законодателем аэродинамической моды считалась Ducati, но подход Aprilia, где не просто разрабатывают детали, но и готовят по несколько спецификаций каждой из них, изменил баланс сил.

Кто-то задавался вопросом, подходят ли вообще такие методы для MotoGP. Марк Маркес сказал, что «это не поможет шоу», так как гонщики часто ведут контактную борьбу, и аэродинамические детали могут стать источником травм.

Но пока подобные пакеты никак не ограничены правилами. И пример Aprilia показывает, что они приносят большую пользу. Итальянская марка – единственная, о силе которой не стоит судить по сводной таблице тестов. Дело в том, что во второй день ее лидер Алеш Эспаргаро испытывал сильные боли в руке (позже ему пришлось делать операцию), а Маверик Виньялес явно не атаковал на пределе. Итогом стали десятое и 12-е время.

Основанием для оптимизма вполне может служить 18-круговая симуляция гонки, проведенная Виньялесом. Его темп был стабильным: время лучшего круга составило 1:39.683, а последнего – 1:39.751. Кроме того, у Aprilia на подходе новая версия мотора, которая выдает чуть больше оборотов – ее не успели подготовить к тестам, но очень рассчитывают привезти на первый Гран При.

Так что именно итальянская марка выглядит на старте чемпионата главным соперником Ducati.

Джек Милер, Red Bull KTM Factory Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM: возможности без результатов

А вот про KTM сказать такое не получится при все желании. Проблемы со сцеплением задней шины, которые проявились еще на «Сепанге», помешали гонщикам марки и в Алгарве. Новичок австрийцев Джек Миллер, который стал по скорости 17-м, объяснил, что мотоцикл RC16 «хорош по сути, но кое-какие моменты в электронике надо доработать».

Брэд Биндер получил в финале тестов установку ехать как можно быстрее и показал девятую скорость с отставанием 0,512 секунды. Но юхноафриканец признал, что поведение задка «если и улучшилось, то лишь самую малость», а сам он «атаковал по-настоящему». Потому его результат нельзя считать показательным – но, в отличие от Aprilia, он несколько завышен.

При этом Биндер не согласился с Миллером, назвав причиной сложностей со сцеплением не электронику, а механические компоненты. В любом случае, если учесть ресурсы KTM, можно констатировать: марка подходит к старту сезона в куда худшей форме, чем могла бы.