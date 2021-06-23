Американец дебютирует в MotoGP, подменив вице-чемпиона

Команда Petronas Yamaha SRT объявила, что на голландском этапе MotoGP в ее составе выступит американец Гаррет Герлофф. Он подменит Франко Морбиделли, который пропустит гонку из-за травмы колена, обострившейся после падения на недавней тренировке.

25-летний Герлофф известен как один из пилотов Yamaha в чемпионате Супербайков, где уроженец Техаса дебютировал в прошлом году и закончил сезон на 11-м месте, трижды закончив гонки на подиуме.

По ходу прошлого сезона американец едва не проехал свою первую гонку в MotoGP. Он приехал на Гран При Европы в Валенсии в качестве замены болевшего коронавирусом Валентино Росси и принял участие в пятничных тренировках – однако в субботу в седло мотоцикла вернулся получивший негативные результаты тестов итальянец.

Герлофф станет первым американцем в MotoGP за последние 5 лет – с того момента, как на Гран При Австралии 2016 года Ники Хейден подменил травмированного Дани Педросу.

Следить за выступлениями Герлоффа можно с помощью прямых трансляций голландского этапа на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт ТВ». И в субботу, и в воскресенье трансляции ключевых заездов начнутся в 14:20.