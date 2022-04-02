Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP
Вторым в Аргентине стартует Хорхе Мартин
Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Аргентины чемпионата MotoGP. Он опередил обладателя второго времени Хорхе Мартина на 0,151 секунды.
Это первый поул MotoGP в истории заводской команды Aprilia. Кроме того, квалификация запомнится третьим местом Луки Марини - брата Валентино Росси, выступающего за его команду VR46.
Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует завтра только шестым. При этом он вновь стал лучшим из гонщиков на Yamaha.
Этап в Аргентине с самого начала был испорчен задержкой грузов, из-за чего организаторам пришлось отменить две тренировки из четырех. Когда дело дошло до квалификации, оказалось, что многие лидирующие гонщики не смогли сразу пройти в финал квалификации.
В частности, через Q1 пришлось пробиваться лидеру чемпионата Энеа Бастьянини и прошлогоднему вице-чемпиону Францеско Баньяя. И оба с задачей не справились.
Из Q1 вышли только спортсмены на Honda: гонщик заводской команды Пол Эспаргаро и участник команды LCR Honda Такааки Накагами, который в последний момент получил отрицательный тест на коронавирус и благодаря задержки старта уик-энда успел к его началу.
Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia
|5
|1'37.688
|2
|Хорхе Мартин
|Ducati
|6
|1'37.839
|0.151
|3
|Лука Марини
|Ducati
|7
|1'38.119
|0.431
|4
|Пол Эспаргаро
|Honda
|3
|1'38.165
|0.477
|5
|Маверик Виньялес
|Aprilia
|7
|1'38.196
|0.508
|6
|Фабио Куартараро
|Yamaha
|7
|1'38.281
|0.593
|7
|Алекс Ринс
|Suzuki
|8
|1'38.455
|0.767
|8
|Хоан Мир
|Suzuki
|7
|1'38.516
|0.828
|9
|Жоан Зарко
|Ducati
|8
|1'38.537
|0.849
|10
|Такааки Накагами
|Honda
|7
|1'38.576
|0.888
|11
|Джек Миллер
|Ducati
|5
|1'38.584
|0.896
|12
|Брэд Биндер
|KTM
|8
|1'38.932
|1.244
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Результаты первого сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Мотоцикл
|Время
|Отрыв
|1
|Пол Эспаргаро
|Honda
|1'38.501
|2
|Такааки Накагами
|Honda
|1'38.523
|0.022
|3
|Энеа Бастьянини
|Ducati
|1'38.566
|0.065
|4
|Франческо Баньяя
|Ducati
|1'38.610
|0.109
|5
|Франко Морбиделли
|Yamaha
|1'38.805
|0.304
|6
|Мигель Оливейра
|KTM
|1'38.871
|0.370
|7
|Марко Беццекки
|Ducati
|1'38.877
|0.376
|8
|Андреа Довициозо
|Yamaha
|1'38.938
|0.437
|9
|Алекс Маркес
|Honda
|1'39.095
|0.594
|10
|Фабио ди Джаннантонио
|Ducati
|1'39.126
|0.625
|11
|Рауль Фернандес
|KTM
|1'39.153
|0.652
|12
|Реми Гарднер
|KTM
|1'39.159
|0.658
|13
|Дэррин Биндер
|Yamaha
|1'39.380
|0.879
|14
|Штефан Брадль
|Honda
|1'39.487
|0.986
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