Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP

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Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Аргентины чемпионата MotoGP. Он опередил обладателя второго времени Хорхе Мартина на 0,151 секунды.

Это первый поул MotoGP в истории заводской команды Aprilia. Кроме того, квалификация запомнится третьим местом Луки Марини - брата Валентино Росси, выступающего за его команду VR46.

Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует завтра только шестым. При этом он вновь стал лучшим из гонщиков на Yamaha.

Этап в Аргентине с самого начала был испорчен задержкой грузов, из-за чего организаторам пришлось отменить две тренировки из четырех. Когда дело дошло до квалификации, оказалось, что многие лидирующие гонщики не смогли сразу пройти в финал квалификации.

В частности, через Q1 пришлось пробиваться лидеру чемпионата Энеа Бастьянини и прошлогоднему вице-чемпиону Францеско Баньяя. И оба с задачей не справились.

Из Q1 вышли только спортсмены на Honda: гонщик заводской команды Пол Эспаргаро и участник команды LCR Honda Такааки Накагами, который в последний момент получил отрицательный тест на коронавирус и благодаря задержки старта уик-энда успел к его началу.

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации