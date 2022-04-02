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MotoGP / Гран При Аргентины Отчет о квалификации

Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP

Вторым в Аргентине стартует Хорхе Мартин

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Алеш Эспаргаро принес Aprilia первый поул MotoGP
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Гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро выиграл квалификацию Гран При Аргентины чемпионата MotoGP. Он опередил обладателя второго времени Хорхе Мартина на 0,151 секунды.

Это первый поул MotoGP в истории заводской команды Aprilia. Кроме того, квалификация запомнится третьим местом Луки Марини - брата Валентино Росси, выступающего за его команду VR46.

Действующий чемпион Фабио Куартараро стартует завтра только шестым. При этом он вновь стал лучшим из гонщиков на Yamaha.

Этап в Аргентине с самого начала был испорчен задержкой грузов, из-за чего организаторам пришлось отменить две тренировки из четырех. Когда дело дошло до квалификации, оказалось, что многие лидирующие гонщики не смогли сразу пройти в финал квалификации.

В частности, через Q1 пришлось пробиваться лидеру чемпионата Энеа Бастьянини и прошлогоднему вице-чемпиону Францеско Баньяя. И оба с задачей не справились.

Из Q1 вышли только спортсмены на Honda: гонщик заводской команды Пол Эспаргаро и участник команды LCR Honda Такааки Накагами, который в последний момент получил отрицательный тест на коронавирус и благодаря задержки старта уик-энда успел к его началу. 

Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Круги Время Отрыв
1 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 5 1'37.688  
2 Spain Хорхе Мартин Ducati 6 1'37.839 0.151
3 Italy Лука Марини Ducati 7 1'38.119 0.431
4 Spain Пол Эспаргаро Honda 3 1'38.165 0.477
5 Spain Маверик Виньялес Aprilia 7 1'38.196 0.508
6 France Фабио Куартараро Yamaha 7 1'38.281 0.593
7 Spain Алекс Ринс Suzuki 8 1'38.455 0.767
8 Spain Хоан Мир Suzuki 7 1'38.516 0.828
9 France Жоан Зарко Ducati 8 1'38.537 0.849
10 Japan Такааки Накагами Honda 7 1'38.576 0.888
11 Australia Джек Миллер Ducati 5 1'38.584 0.896
12 South Africa Брэд Биндер KTM 8 1'38.932 1.244
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Пол Эспаргаро Honda 1'38.501  
2 Japan Такааки Накагами Honda 1'38.523 0.022
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 1'38.566 0.065
4 Italy Франческо Баньяя Ducati 1'38.610 0.109
5 Italy Франко Морбиделли Yamaha 1'38.805 0.304
6 Portugal Мигель Оливейра KTM 1'38.871 0.370
7 Italy Марко Беццекки Ducati 1'38.877 0.376
8 Italy Андреа Довициозо Yamaha 1'38.938 0.437
9 Spain Алекс Маркес Honda 1'39.095 0.594
10 Italy Фабио ди Джаннантонио Ducati 1'39.126 0.625
11 Spain Рауль Фернандес KTM 1'39.153 0.652
12 Australia Реми Гарднер KTM 1'39.159 0.658
13 South Africa Дэррин Биндер Yamaha 1'39.380 0.879
14 Germany Штефан Брадль Honda 1'39.487 0.986
Полные результаты
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