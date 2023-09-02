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Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

Гонщик Aprilia стал сильнейшим по итогам 12 субботних кругов по «Каталунье», переиграв лидера сезона. Еще один представитель итальянской марки Маверик Виньялес дополнил подиум

Льюис Дункан
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Подиум: Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, победитель спринта

Год назад Алеш Эспаргаро уезжал из Барселоны после крайне обидного конфуза – занимая по ходу домашнего Гран При второе место, он ошибся при подсчете кругов и прекратил борьбу, когда соперники еще мчались к финишу. 

Но в этот раз 34-летний гонщик поквитался с Фортуной: даже откатившись в первых поворотах спринта на четвертое место, Алеш быстро вернулся на второе, которое занимал на решетке, а на экваторе гонке после нескольких атак опередил в первом повороте и лидирующего Франческо Баньяю. 

После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team

После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team

Фото: MotoGP

Лидер MotoGP попытался было отыграться, но в итоге ему пришлось защищать второе место от Маверика Виньялеса. Тот едва не добился своего, но все же уступил на финишной черте неуловимые 0,05 секунды. 

Четвертое место Брэда Биндера, который стартовал только девятым, стало лучшим результатом KTM.

Занимающий в чемпионате второе место Хорхе Мартин из Pramac Ducati поначалу занимал второе место, но в итоге финишировал пятым, опередив еще одну Aprilia Мигеля Оливейры из RNF.

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Франческо Баньяя, Ducati Team

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Еще ниже – лишь восьмым – финишировал экс-лидер сезона Марко Бедзекки из V46, тогда как представителям Honda и Yamaha и вовсе не удалось заработать очки в спринте. Марк Маркес выехал в гравий в борьбе со своим братом Алексом и финишировал 11-м, тогда как другой чемпион мира Фабио Куартараро и вовсе остался 18-м. 

Единственным, кто не добрался до финиша, стал младший брат победителя Пол Эспаргаро: он не удержался на асфальте и упал на пятом круге. 

Результаты спринта Гран При Каталонии MotoGP (12 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 SpainАЛЕШ ЭСПАРГАРОAprilia Racing Team 20'02.744
2 ItalyФРАНЧЕСКО БАНЬЯЯDucati Team +1.989
3 SpainМАВЕРИК ВИНЬЯЛЕСAprilia Racing Team +2.040
4 South AfricaБРЭД БИНДЕРRed Bull KTM Factory Racing +2.857
5 SpainХОРХЕ МАРТИНPramac Racing +4.341
6 PortugalМИГЕЛЬ ОЛИВЕЙРАRNF Racing +4.940
7 FranceЖОАН ЗАРКОPramac Racing +6.746
8 ItalyМАРКО БЕДЗЕККИTeam VR46 +6.888
9 ItalyЭНЕА БАСТЬЯНИНИDucati Team +8.068
10 SpainАЛЕКС МАРКЕСGresini Racing +10.380
11 SpainМАРК МАРКЕСRepsol Honda Team +11.823
12 ItalyЛУКА МАРИНИTeam VR46 +11.900
13 ItalyФАБИО ДИ ДЖАННАНТОНИОGresini Racing +12.018
14 SpainРАУЛЬ ФЕРНАНДЕСRNF Racing +13.284
15 ItalyФРАНКО МОРБИДЕЛЛИYamaha Factory Racing +16.207
16 AustraliaДЖЕК МИЛЛЕРRed Bull KTM Factory Racing +16.404
17 SpainАУГУСТО ФЕРНАНДЕСTech 3 +16.534
18 FranceФАБИО КУАРТАРАРОYamaha Factory Racing +17.147
19 SpainИКЕР ЛЕКУОНАTeam LCR +18.658
20 JapanТАКААКИ НАКАГАМИTeam LCR +19.080
21 SpainХОАН МИРRepsol Honda Team +19.574
dnf SpainПОЛ ЭСПАРГАРОTech 3 +9 Laps
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Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP

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