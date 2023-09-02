Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии
Гонщик Aprilia стал сильнейшим по итогам 12 субботних кругов по «Каталунье», переиграв лидера сезона. Еще один представитель итальянской марки Маверик Виньялес дополнил подиум
Год назад Алеш Эспаргаро уезжал из Барселоны после крайне обидного конфуза – занимая по ходу домашнего Гран При второе место, он ошибся при подсчете кругов и прекратил борьбу, когда соперники еще мчались к финишу.
Но в этот раз 34-летний гонщик поквитался с Фортуной: даже откатившись в первых поворотах спринта на четвертое место, Алеш быстро вернулся на второе, которое занимал на решетке, а на экваторе гонке после нескольких атак опередил в первом повороте и лидирующего Франческо Баньяю.
После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team
Фото: MotoGP
Лидер MotoGP попытался было отыграться, но в итоге ему пришлось защищать второе место от Маверика Виньялеса. Тот едва не добился своего, но все же уступил на финишной черте неуловимые 0,05 секунды.
Четвертое место Брэда Биндера, который стартовал только девятым, стало лучшим результатом KTM.
Занимающий в чемпионате второе место Хорхе Мартин из Pramac Ducati поначалу занимал второе место, но в итоге финишировал пятым, опередив еще одну Aprilia Мигеля Оливейры из RNF.
Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Франческо Баньяя, Ducati Team
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Еще ниже – лишь восьмым – финишировал экс-лидер сезона Марко Бедзекки из V46, тогда как представителям Honda и Yamaha и вовсе не удалось заработать очки в спринте. Марк Маркес выехал в гравий в борьбе со своим братом Алексом и финишировал 11-м, тогда как другой чемпион мира Фабио Куартараро и вовсе остался 18-м.
Единственным, кто не добрался до финиша, стал младший брат победителя Пол Эспаргаро: он не удержался на асфальте и упал на пятом круге.
Результаты спринта Гран При Каталонии MotoGP (12 кругов)
|Поз.
|Гонщик / Команда
|Время / Отст.
|1
|АЛЕШ ЭСПАРГАРОAprilia Racing Team
|20'02.744
|2
|ФРАНЧЕСКО БАНЬЯЯDucati Team
|+1.989
|3
|МАВЕРИК ВИНЬЯЛЕСAprilia Racing Team
|+2.040
|4
|БРЭД БИНДЕРRed Bull KTM Factory Racing
|+2.857
|5
|ХОРХЕ МАРТИНPramac Racing
|+4.341
|6
|МИГЕЛЬ ОЛИВЕЙРАRNF Racing
|+4.940
|7
|ЖОАН ЗАРКОPramac Racing
|+6.746
|8
|МАРКО БЕДЗЕККИTeam VR46
|+6.888
|9
|ЭНЕА БАСТЬЯНИНИDucati Team
|+8.068
|10
|АЛЕКС МАРКЕСGresini Racing
|+10.380
|11
|МАРК МАРКЕСRepsol Honda Team
|+11.823
|12
|ЛУКА МАРИНИTeam VR46
|+11.900
|13
|ФАБИО ДИ ДЖАННАНТОНИОGresini Racing
|+12.018
|14
|РАУЛЬ ФЕРНАНДЕСRNF Racing
|+13.284
|15
|ФРАНКО МОРБИДЕЛЛИYamaha Factory Racing
|+16.207
|16
|ДЖЕК МИЛЛЕРRed Bull KTM Factory Racing
|+16.404
|17
|АУГУСТО ФЕРНАНДЕСTech 3
|+16.534
|18
|ФАБИО КУАРТАРАРОYamaha Factory Racing
|+17.147
|19
|ИКЕР ЛЕКУОНАTeam LCR
|+18.658
|20
|ТАКААКИ НАКАГАМИTeam LCR
|+19.080
|21
|ХОАН МИРRepsol Honda Team
|+19.574
|dnf
|ПОЛ ЭСПАРГАРОTech 3
|+9 Laps
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Каталонии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Австрии MotoGP
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Австрии
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Великобритании
Стартовая решетка Гран При Великобритании MotoGP
Стартовая решетка Гран При Великобритании MotoGP Стартовая решетка Гран При Великобритании MotoGP
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