Алеш Эспаргаро отобрал у Баньяи победу в спринте Гран При Каталонии

Год назад Алеш Эспаргаро уезжал из Барселоны после крайне обидного конфуза – занимая по ходу домашнего Гран При второе место, он ошибся при подсчете кругов и прекратил борьбу, когда соперники еще мчались к финишу.

Но в этот раз 34-летний гонщик поквитался с Фортуной: даже откатившись в первых поворотах спринта на четвертое место, Алеш быстро вернулся на второе, которое занимал на решетке, а на экваторе гонке после нескольких атак опередил в первом повороте и лидирующего Франческо Баньяю.

После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team, Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Фото: MotoGP

Лидер MotoGP попытался было отыграться, но в итоге ему пришлось защищать второе место от Маверика Виньялеса. Тот едва не добился своего, но все же уступил на финишной черте неуловимые 0,05 секунды.

Четвертое место Брэда Биндера, который стартовал только девятым, стало лучшим результатом KTM.

Занимающий в чемпионате второе место Хорхе Мартин из Pramac Ducati поначалу занимал второе место, но в итоге финишировал пятым, опередив еще одну Aprilia Мигеля Оливейры из RNF.

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team, Франческо Баньяя, Ducati Team Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Еще ниже – лишь восьмым – финишировал экс-лидер сезона Марко Бедзекки из V46, тогда как представителям Honda и Yamaha и вовсе не удалось заработать очки в спринте. Марк Маркес выехал в гравий в борьбе со своим братом Алексом и финишировал 11-м, тогда как другой чемпион мира Фабио Куартараро и вовсе остался 18-м.

Единственным, кто не добрался до финиша, стал младший брат победителя Пол Эспаргаро: он не удержался на асфальте и упал на пятом круге.

Результаты спринта Гран При Каталонии MotoGP (12 кругов)