Алеш Эспаргаро обманул тормоза, чтобы не упасть как Маркес

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Марк Маркес пропустил Гран При Индонезии после падения на разминке. В одном из поворотов заднее колесо его мотоцикла Honda потеряло сцепление с трассой, но затем резко вновь зацепилось за покрытие.

Скользящий наружу мотоцикл в момент появления зацепа сработал как рычаг, который подбросил Маркеса в воздух и стал причиной падения, которое сам гонщик Honda охарактеризовал как, возможно, самое страшное в своей жизни.

Непосредственным свидетелем этого падения оказался гонщик заводской команды Aprilia Алеш Эспаргаро. И после увиденного он так отрегулировал свой задний тормоз, что тот фактически перестал работать.

«Я ехал в двух секундах позади него и видел его падение, – сказал Алеш Эспаргаро, брат напарника Маркеса по Honda Пола Эспаргаро. – Я отпустил газ и очень испугался, так как мне показалось, что он лежит на земле как кукла. Вернувшись в боксы я сказал нашим парням, что никогда не видел такой аварии.

В гонке я очень боялся оказаться в такой же ситуации. Вот почему я отрегулировал рычаг заднего тормоза, максимально повысив усилие возвратной пружины. В итоге мне не пришлось думать, как я торможу. Я жал с той же силой, что и обычно, то это было ложное усилие, тормоза почти не срабатывали. Но я помнил об этом, как помнил об аварии Марка».