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MotoGP / Гран При Франции Новости

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни

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Представитель Aprilia не смог закончить французскую гонку из-за поломки, потеряв отличный результат

Алеш Эспаргаро назвал сход в Ле-Мане главным разочарованием в жизни

С момента своего возвращения в премьер-класс MotoGP в 2015 году итальянская марка ни разу не смогла завоевать место на подиуме. В прошедший уик-энд ее гонщик Алеш Эспаргаро имел хороший шанс прервать эту серию, но обстоятельства сложились не в его пользу. 

Испанец вел борьбу в середине первой десятки, но после начала дождя и смены мотоциклов откатился на 12-ю позицию. На мокрой трассе он поднялся до шестого места, когда вынужден был прекратить борьбу из-за поломки за 11 кругов до финиша. 

Другой гонщик Aprilia Лоренцо Савадори столкнулся с аналогичным отказом чуть ранее – о деталях проблемы команда ничего не рассказала. 

«Я невероятно расстроен, – признался Алеш. – Больше, чем когда-либо прежде. 

Начало уик-энда вышло сложным, [в субботу] у нас возникли проблемы с мотором, а я дважды попадал в аварии. Мы стартовали 13-ми, но могу сказать, что я горд своим уровнем, так как хорошо начал гонку и весь день чувствовал свою силу. 

Мне не удалось [до старта] проехать много кругов, но я знал, что буду быстр – потому испытывал уверенность в своих силах. До начала дождя я догонял Марка [Маркеса] и [Такааки] Накагами. Перед ними шел [Алекс] Ринс, он был чуть быстрее меня, но он и занимал третье или четвертое место». 

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Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Алеш продолжил: «Так что я испытывал полную уверенность – потому, когда пошел дождь, это невероятно меня разозлило. Я пересел на дождевой байк и потерял множество позиций на следующем круге. Но затем впервые за много лет ощутил, что быстр на сырой трассе – и начал обгонять.

Я прошел Валентино [Росси], [Икера] Лекуону, [Данило] Петруччи, своего брата, [Маверика] Виньялеса – и всех их за два круга. 

Потому невероятно обидно, что не вышло заработать очки. Мы легко могли финишировать в первой шестерке или пятерке».

В понедельник Эспаргаро перенес в Барселоне операцию на предплечье, которую часто делают участники MotoGP – доктора называют боли, которые мешают гонщикам, эффектом хронического напряжения. Ранее из-за этого Алеш испытывал дискомфорт в Хересе.  

Ожидается, что он полностью восстановится к ближайшему этапу в Муджелло. 

Ранее только в этом сезоне аналогичные операции были сделаны Джеку Миллеру, Фабио Куартараро и Икеру Лекуоне.

Сезон чемпионата мира продолжится 29-30 мая, когда в Муджелло пройдет Гран При Италии. Квалификации и гонки всех классов MotoGP в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».

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«Собрал двухлетнюю норму аварий». Ринс раскритиковал себя за сезон-2021

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«Собрал двухлетнюю норму аварий». Ринс раскритиковал себя за сезон-2021
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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Франции
Пилоты Алеш Эспаргаро
Команды Aprilia Racing Team Gresini
Автор Льюис Дункан

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