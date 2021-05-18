С момента своего возвращения в премьер-класс MotoGP в 2015 году итальянская марка ни разу не смогла завоевать место на подиуме. В прошедший уик-энд ее гонщик Алеш Эспаргаро имел хороший шанс прервать эту серию, но обстоятельства сложились не в его пользу.

Испанец вел борьбу в середине первой десятки, но после начала дождя и смены мотоциклов откатился на 12-ю позицию. На мокрой трассе он поднялся до шестого места, когда вынужден был прекратить борьбу из-за поломки за 11 кругов до финиша.

Другой гонщик Aprilia Лоренцо Савадори столкнулся с аналогичным отказом чуть ранее – о деталях проблемы команда ничего не рассказала.

«Я невероятно расстроен, – признался Алеш. – Больше, чем когда-либо прежде.

Начало уик-энда вышло сложным, [в субботу] у нас возникли проблемы с мотором, а я дважды попадал в аварии. Мы стартовали 13-ми, но могу сказать, что я горд своим уровнем, так как хорошо начал гонку и весь день чувствовал свою силу.

Мне не удалось [до старта] проехать много кругов, но я знал, что буду быстр – потому испытывал уверенность в своих силах. До начала дождя я догонял Марка [Маркеса] и [Такааки] Накагами. Перед ними шел [Алекс] Ринс, он был чуть быстрее меня, но он и занимал третье или четвертое место».

Алеш Эспаргаро, Aprilia Racing Team Gresini Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Алеш продолжил: «Так что я испытывал полную уверенность – потому, когда пошел дождь, это невероятно меня разозлило. Я пересел на дождевой байк и потерял множество позиций на следующем круге. Но затем впервые за много лет ощутил, что быстр на сырой трассе – и начал обгонять.

Я прошел Валентино [Росси], [Икера] Лекуону, [Данило] Петруччи, своего брата, [Маверика] Виньялеса – и всех их за два круга.

Потому невероятно обидно, что не вышло заработать очки. Мы легко могли финишировать в первой шестерке или пятерке».

В понедельник Эспаргаро перенес в Барселоне операцию на предплечье, которую часто делают участники MotoGP – доктора называют боли, которые мешают гонщикам, эффектом хронического напряжения. Ранее из-за этого Алеш испытывал дискомфорт в Хересе.

Ожидается, что он полностью восстановится к ближайшему этапу в Муджелло.

Ранее только в этом сезоне аналогичные операции были сделаны Джеку Миллеру, Фабио Куартараро и Икеру Лекуоне.

Сезон чемпионата мира продолжится 29-30 мая, когда в Муджелло пройдет Гран При Италии. Квалификации и гонки всех классов MotoGP в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале и видеоплатфоме «Моторспорт.ТВ».