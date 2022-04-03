Алеш Эспаргаро: Мы на шаг впереди соперников

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вчера в Аргентине Алеш Эспаргаро завоевал для своей команды Aprilia первый в ее истории поул. При этом напарник Эспаргаро Маверик Виньялес показал пятое время, что в целом подтверждает хорошую форму команды по крайней мере в этот уик-энд.

По словам Эспаргаро, хотя о дальнейших успехах говорить пока рано, Aprilia определенно перестала быть аутсайдером, а в этот уик-энд и вовсе является фаворитом.

«Каждый раз, когда вы говорите мне о том, что это историческое достижение, я испытываю большую гордость, – признался Эспаргаро после квалификации. – Это и правда повод для гордости, учитывая, с чего мы начинали и против кого сражаемся. Нам непросто, но постепенно результаты приходят. Я счастлив поулу, но стараюсь не расслабляться, так как считается только результат в гонке.

Я долго рос как гонщик. Я сегодня встретил участника Moto 2 Фермина Альдегера, и мы выяснили, что он еще даже не родился, когда я дебютировал в чемпионате мира.

В этом сезоне у нас хороший мотоцикл, но еще важнее мои отношения с Aprilia. Для меня это как вторая семья. Я всегда много трудился, и теперь чувствую, что мое время пришло.

Собственно, я с самого начала уик-энда стремился завоевать поул. Я очень доволен скоростью и тем, как ведет себя мотоцикл. Обычно в наших гонках отрывы между участниками минимальны, но здесь мы, кажется, на шаг впереди. Однако чемпионат еще очень долог, и нужно не терять голову и думать в первую очередь об очках».