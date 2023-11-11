Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP на «Сепанге», Мартин обогнал Баньяю

Пять последних спринтерских гонок в MotoGP неизменно заканчивались победой Хорхе Мартина. Никто другой не выигрывал в субботу с начала сентября. Эту серию смог в итоге прервать Алекс Маркес, который очень убедительно провел гонку на «Сепанге».

Впрочем, главным итогом в этот раз все же стал исход поединка Франческо Баньяи и Мартина – претенденты на титул стартовали с двух первых позиций, и именно их сражения болельщики ожидали с наибольшим интересом. Поначалу события явно складывались по сценарию действующего чемпиона: тот выиграл старт, а на второе место вышел его партнер по заводской Ducati Энеа Бастьянини.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team

А вот гонщик Pramac в дебюте откатился на четвертую позицию. Но затем картина стала меняться. Бастьянини, который наконец-то оправился от многочисленных травм, не смог удержаться вторым и пропустил Алекса Маркеса, а затем и Мартина.

А на середине дистанции темп внезапно пропал и у Баньяи. Посторонний фрагмент, застрявший на седьмом круге под обтекателем Ducati, привел к тому, что лидер сезона ничего не смог противопоставить двум соперникам на клиентских мотоциклах той же марки и оказался только третьим.

Франческо еще повезло, что сзади в этот момент оказался Бастьянини. Было видно, что тот не атакует напарника только из соображениям субординации – напротив, прикрывает от пары гонщиков KTM.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Франческо Баньяя, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

В итоге Маркес-младший выиграл спринт во второй раз за карьеру, Мартин уступил гонщику Gresini секунду, а Баньяя замкнул тройку. Такой исход гонки привел к тому, что преимущество лидера сезона в общем зачете сократилось с 13 до 11 очков.

Брэд Биндер был близок к тому, чтобы в самом конце дистанции отобрать у Бастьянини четвертое место, но уступил на разгоне в финишной черте всего 0,068 секунды. Еще один представитель KTM Джек Миллер замкнул лидирующую шестерку.

Первая дюжина на финише заезда уместилась в десять секунд – в нее вошли сильнейшие представители Aprilia (Маверик Виньялес на десятом месте) и Yamaha (Франко Морбиделли на 11-м). Впрочем, очков они не заработали.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Для Honda субботняя гонка стала настоящим бедствием. Марк Маркес после падения закончил ее 20-м, Хоан Мир стал 22-м и последним. Между ними финишировал чемпион мирового упербайка Альваро Баутиста, выступавший по «уайлд-кард» за Ducati.

Результаты спринта Гран При Малайзии MotoGP (10 кругов)