MotoGP Гран При Малайзии
Отчет о гонке

Алекс Маркес выиграл спринт MotoGP на «Сепанге», Мартин обогнал Баньяю

Лидер сезона Франческо Баньяя стартовал в Малайзии с поула и лидировал до середины дистанции, но затем потерял темп и финишировал только третьим – его преимущество над Хорхе Мартином в общем зачете сократилось еще на два очка

Льюис Дункан
Автор Льюис Дункан
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Победитель гонки Алекс Маркес, Gresini Racing

Пять последних спринтерских гонок в MotoGP неизменно заканчивались победой Хорхе Мартина. Никто другой не выигрывал в субботу с начала сентября. Эту серию смог в итоге прервать Алекс Маркес, который очень убедительно провел гонку на «Сепанге».

Впрочем, главным итогом в этот раз все же стал исход поединка Франческо Баньяи и Мартина – претенденты на титул стартовали с двух первых позиций, и именно их сражения болельщики ожидали с наибольшим интересом. Поначалу события явно складывались по сценарию действующего чемпиона: тот выиграл старт, а на второе место вышел его партнер по заводской Ducati Энеа Бастьянини.

После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

После старта: впереди Франческо Баньяя, Ducati Team

А вот гонщик Pramac в дебюте откатился на четвертую позицию. Но затем картина стала меняться. Бастьянини, который наконец-то оправился от многочисленных травм, не смог удержаться вторым и пропустил Алекса Маркеса, а затем и Мартина. 

А на середине дистанции темп внезапно пропал и у Баньяи. Посторонний фрагмент, застрявший на седьмом круге под обтекателем Ducati, привел к тому, что лидер сезона ничего не смог противопоставить двум соперникам на клиентских мотоциклах той же марки и оказался только третьим.

Франческо еще повезло, что сзади в этот момент оказался Бастьянини. Было видно, что тот не атакует напарника только из соображениям субординации – напротив, прикрывает от пары гонщиков KTM.

Франческо Баньяя, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Франческо Баньяя, Ducati Team, Хорхе Мартин, Pramac Racing

В итоге Маркес-младший выиграл спринт во второй раз за карьеру, Мартин уступил гонщику Gresini секунду, а Баньяя замкнул тройку. Такой исход гонки привел к тому, что преимущество лидера сезона в общем зачете сократилось с 13 до 11 очков. 

Брэд Биндер был близок к тому, чтобы в самом конце дистанции отобрать у Бастьянини четвертое место, но уступил на разгоне в финишной черте всего 0,068 секунды. Еще один представитель KTM Джек Миллер замкнул лидирующую шестерку. 

Первая дюжина на финише заезда уместилась в десять секунд – в нее вошли сильнейшие представители Aprilia (Маверик Виньялес на десятом месте) и Yamaha (Франко Морбиделли на 11-м). Впрочем, очков они не заработали. 

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Марк Маркес, Repsol Honda Team, авария

Для Honda субботняя гонка стала настоящим бедствием. Марк Маркес после падения закончил ее 20-м, Хоан Мир стал 22-м и последним. Между ними финишировал чемпион мирового упербайка Альваро Баутиста, выступавший по «уайлд-кард» за Ducati.

Результаты спринта Гран При Малайзии MotoGP (10 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст.
1 Spain Алекс МаркесGresini Racing

19'58.713
2 Spain Хорхе МартинPramac Racing

+1.589

20'00.302
3 Italy Франческо БаньяяDucati Team

+3.034

20'01.747
4 Italy Энеа БастьяниниDucati Team

+3.242

20'01.955
5 South Africa Брэд БиндерRed Bull KTM Factory Racing

+3.310

20'02.023
6 Australia Джек МиллерRed Bull KTM Factory Racing

+4.318

20'03.031
7 Italy Марко БедзеккиTeam VR46

+5.307

20'04.020
8 France Жоан ЗаркоPramac Racing

+5.501

20'04.214
9 Italy Лука МариниTeam VR46

+6.420

20'05.133
10 Spain Маверик ВиньялесAprilia Racing Team

+7.241

20'05.954
11 Italy Франко МорбиделлиYamaha Factory Racing

+8.775

20'07.488
12 Spain Алеш ЭспаргароAprilia Racing Team

+9.995

20'08.708
13 Italy Фабио Ди ДжаннантониоGresini Racing

+10.067

20'08.780
14 Spain Аугусто ФернандесTech 3

+10.643

20'09.356
15 Spain Пол ЭспаргароTech 3

+11.005

20'09.718
16 France Фабио КуартарароYamaha Factory Racing

+11.911

20'10.624
17 Spain Рауль ФернандесRNF Racing

+13.591

20'12.304
18 Portugal Мигель ОливейраRNF Racing

+15.058

20'13.771
19 Japan Такааки НакагамиTeam LCR

+16.015

20'14.728
20 Spain Икер ЛекуонаTeam LCR

+23.484

20'22.197
21 Spain Марк МаркесRepsol Honda Team

+24.930

20'23.643
22 Spain Альваро БаутистаDucati Team

+36.501

20'35.214
23 Spain Хоан МирRepsol Honda Team

+40.594

20'39.307
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