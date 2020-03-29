Алекс Маркес выиграл первую виртуальную гонку MotoGP

В виртуальной гонке на автодроме в Муджелло участвовали исключительно действующие пилоты чемпионата MotoGP. На это согласились десять гонщиков: братья Маркесы, Маверик Виньялес, Фабио Куартараро, Франческо Баньяя, Икер Лекуона, Алеш Эспаргаро, Мигель Оливейра, Алекс Ринс и Хоан Мир.

Квалификацию выиграл Куартараро, однако француз провалил старт, выпустив вперед Алекса Маркеса. На первых кругах лидера атаковал Баньяя, однако затем Алекс сумел создать себе комфортный отрыв.

Куартараро допустил падение на первом круге и оказался в конце, однако героически прорвался на четвертое место, обогнав в том числе действующего чемпиона мира Марка Маркеса. Под конец он боролся с Мавериком Виньялесом за третью позицию, но так и не сумел вырваться вперед. Тем не менее, именно за Куартараро остался лучший круг гонки. Марк Маркес финишировал пятым.

Помимо Куартараро, падениями запомнились Алеш Эспаргаро и Оливейра. Благо, по правилам виртуальных гонок оба смогли продолжить заезд.

После гонки Алекс Маркес поинтересовался у ведущего, когда состоится следующий заезд. Ему пообещали устроить его как можно скорее. Пока дата второй официальной виртуальной гонки MotoGP не объявлена.

Прямую трансляцию кибергонки MotoGP можно было посмотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Там же вы сможете увидеть в прямом эфире и реальные гонки сезона 2020 года, когда они наконец стартуют.