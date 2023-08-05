Алекс Маркес впервые стал сильнейшим в MotoGP, выиграв спринт в Сильверстоуне
Испанский гонщик Gresini Ducati переиграл на сыром асфальте Марко Бедзекки, лидер сезона Франческо Баньяя остался во втором десятке
Для Алекса Маркеса, который долгие годы оставался в MotoGP лишь младшим братом знаменитого Марка Маркеса, суббота на британском Гран При стала знаковым днем. В 10-круговом спринте гонщик стартовал третьим, и хотя откатился было на четвертое место, смог очень быстро стать вторым.
Уже на втором круге он оставил позади традиционно шустрого на старте представителя KTM – на этот раз им оказался Джек Миллер – после чего болельщики стали свидетелями дуэли за лидерство между Алексом и начинавшим борьбу с поула Марко Бедзекки из VR46.
Несмотря на все усилия последнего, Маркес смог впервые в карьере раньше всех промчаться под клетчатый флаг, его преимущество составило менее четырех десятых. Тройку призеров замкнул Маверик Виньялес из Aprilia, который был на решетке только восьмым.
Алекс Маркес, Gresini Racing, победитель спринта, Марко Бедзекки, VR46, второе место
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Представители Pramac Жоан Зарко и Хорхе Мартин (последний даже успел ненадолго возглавить гонку) и Алеш Эспаргаро из Aprilia в итоге оттеснили Миллера на седьмое место.
Гонка оказалась сложной для заводской Ducati – на подсыхающем асфальте ее гонщики теряли позиции, и лидер сезона Франческо Баньяя в итоге финишировал только 14-м – что, впрочем, не помешало ему удержаться во главе таблицы.
Пол Эспаргаро, который вернулся после долгой паузы, вызванной серьезными травмами от мартовского падения в Портимане, завершил борьбу 16-м.
Для Honda и Yamaha спринт обернулся полным провалом – ни одна из японских марок не смогла продемонстрировать вразумительных результатов.
Результаты спринта Гран При Великобритании MotoGP (10 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|АЛЕКС МАРКЕС
|Gresini Racing
|21'52.317
|2
|МАРКО БЕДЗЕККИ
|Team VR46
|+0.366
|3
|МАВЕРИК ВИНЬЯЛЕС
|Aprilia Racing Team
|+3.374
|4
|ЖОАН ЗАРКО
|Pramac Racing
|+5.671
|5
|АЛЕШ ЭСПАРГАРО
|Aprilia Racing Team
|+6.068
|6
|ХОРХЕ МАРТИН
|Pramac Racing
|+7.294
|7
|ДЖЕК МИЛЛЕР
|Red Bull KTM Factory Racing
|+9.415
|8
|АУГУСТО ФЕРНАНДЕС
|Tech 3
|+9.850
|9
|БРЭД БИНДЕР
|Red Bull KTM Factory Racing
|+10.435
|10
|МИГЕЛЬ ОЛИВЕЙРА
|RNF Racing
|+11.247
|11
|ЛУКА МАРИНИ
|Team VR46
|+17.365
|12
|ФАБИО ДИ ДЖАННАНТОНИО
|Gresini Racing
|+20.063
|13
|ЭНЕА БАСТЬЯНИНИ
|Ducati Team
|+24.352
|14
|ФРАНЧЕСКО БАНЬЯЯ
|Ducati Team
|+25.527
|15
|ФРАНКО МОРБИДЕЛЛИ
|Yamaha Factory Racing
|+27.191
|16
|ПОЛ ЭСПАРГАРО
|Tech 3
|+27.693
|17
|ХОАН МИР
|Repsol Honda Team
|+29.062
|18
|МАРК МАРКЕС
|Repsol Honda Team
|+29.326
|19
|РАУЛЬ ФЕРНАНДЕС
|RNF Racing
|+29.627
|20
|ТАКААКИ НАКАГАМИ
|Team LCR
|+29.909
|21
|ФАБИО КУАРТАРАРО
|Yamaha Factory Racing
|+30.326
|22
|ИКЕР ЛЕКУОНА
|Team LCR
|+47.674
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