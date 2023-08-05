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Алекс Маркес впервые стал сильнейшим в MotoGP, выиграв спринт в Сильверстоуне

Испанский гонщик Gresini Ducati переиграл на сыром асфальте Марко Бедзекки, лидер сезона Франческо Баньяя остался во втором десятке

Меган Уайт
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Алекс Маркес, Gresini Racing, Марко Бедзекки, VR46

Для Алекса Маркеса, который долгие годы оставался в MotoGP лишь младшим братом знаменитого Марка Маркеса, суббота на британском Гран При стала знаковым днем. В 10-круговом спринте гонщик стартовал третьим, и хотя откатился было на четвертое место, смог очень быстро стать вторым. 

Уже на втором круге он оставил позади традиционно шустрого на старте представителя KTM – на этот раз им оказался Джек Миллер – после чего болельщики стали свидетелями дуэли за лидерство между Алексом и начинавшим борьбу с поула Марко Бедзекки из VR46.

Несмотря на все усилия последнего, Маркес смог впервые в карьере раньше всех промчаться под клетчатый флаг, его преимущество составило менее четырех десятых. Тройку призеров замкнул Маверик Виньялес из Aprilia, который был на решетке только восьмым. 

Алекс Маркес, Gresini Racing, победитель спринта, Марко Бедзекки, VR46, второе место

Алекс Маркес, Gresini Racing, победитель спринта, Марко Бедзекки, VR46, второе место

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Представители Pramac Жоан Зарко и Хорхе Мартин (последний даже успел ненадолго возглавить гонку) и Алеш Эспаргаро из Aprilia в итоге оттеснили Миллера на седьмое место. 

Гонка оказалась сложной для заводской Ducati – на подсыхающем асфальте ее гонщики теряли позиции, и лидер сезона Франческо Баньяя в итоге финишировал только 14-м – что, впрочем, не помешало ему удержаться во главе таблицы. 

Пол Эспаргаро, который вернулся после долгой паузы, вызванной серьезными травмами от мартовского падения в Портимане, завершил борьбу 16-м. 

Для Honda и Yamaha спринт обернулся полным провалом – ни одна из японских марок не смогла продемонстрировать вразумительных результатов. 

Результаты спринта Гран При Великобритании MotoGP (10 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст.
1 Spain АЛЕКС МАРКЕС Gresini Racing 21'52.317
2 Italy МАРКО БЕДЗЕККИ Team VR46 +0.366
3 Spain МАВЕРИК ВИНЬЯЛЕС Aprilia Racing Team +3.374
4 France ЖОАН ЗАРКО Pramac Racing +5.671
5 Spain АЛЕШ ЭСПАРГАРО Aprilia Racing Team +6.068
6 Spain ХОРХЕ МАРТИН Pramac Racing +7.294
7 Australia ДЖЕК МИЛЛЕР Red Bull KTM Factory Racing +9.415
8 Spain АУГУСТО ФЕРНАНДЕС Tech 3 +9.850
9 South Africa БРЭД БИНДЕР Red Bull KTM Factory Racing +10.435
10 Portugal МИГЕЛЬ ОЛИВЕЙРА RNF Racing +11.247
11 Italy ЛУКА МАРИНИ Team VR46 +17.365
12 Italy ФАБИО ДИ ДЖАННАНТОНИО Gresini Racing +20.063
13 Italy ЭНЕА БАСТЬЯНИНИ Ducati Team +24.352
14 Italy ФРАНЧЕСКО БАНЬЯЯ Ducati Team +25.527
15 Italy ФРАНКО МОРБИДЕЛЛИ Yamaha Factory Racing +27.191
16 Spain ПОЛ ЭСПАРГАРО Tech 3 +27.693
17 Spain ХОАН МИР Repsol Honda Team +29.062
18 Spain МАРК МАРКЕС Repsol Honda Team +29.326
19 Spain РАУЛЬ ФЕРНАНДЕС RNF Racing +29.627
20 Japan ТАКААКИ НАКАГАМИ Team LCR +29.909
21 France ФАБИО КУАРТАРАРО Yamaha Factory Racing +30.326
22 Spain ИКЕР ЛЕКУОНА Team LCR +47.674
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