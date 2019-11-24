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MotoGP / Ноябрьские тесты в Валенсии / Новость

Алекс Маркес: Привыкнуть к байку Honda проще, чем я ожидал

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Алекс Маркес: Привыкнуть к байку Honda проще, чем я ожидал
Автор:
, Редактор новостей
24 нояб. 2019 г., 13:37

Новичок премьер-класса MotoGP заявил, что после двух дней тестов уже неплохо чувствует себя на байке Honda, хотя ожидал обратного.

Алекс Маркес провел тесты в Валенсии уже в качестве новобранца Honda, заменив завершившего карьеру Хорхе Лоренсо. В первый день заездов он попал в аварию, а второй закончил на 22-м месте с протоколе, уступив две секунды лидеру Маверику Виньялесу.

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Мотоцикл Honda имеет репутацию сложного в управлении по сравнению с байками конкурентов. Но Маркес-младший сказал, что быстро освоился на RC213V, хотя и с оговоркой, что не атаковал на пределе.

На вопрос, как идет его адаптация, Алекс ответил: «Лучше, чем я ожидал, особенно по посадке. Honda – маленький байк, но уже сейчас на нем я чувствую себя комфортно. Еще можно кое-что улучшить, чтобы стало удобнее, но уже сейчас все хорошо.

Насколько сложно на этом байке? Мне нужно быть быстрее, нужно атаковать на пределе, чтобы сказать, тяжело или просто ездить на нем.

Сейчас я чувствую, что мне комфортно, все идет хорошо, поэтому мне нужно продолжать в том же духе, совершенствоваться, искать пределы, чтобы понимать, в чем мне следует прибавить».

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Руководитель команды Honda Альберто Пуч похвалил своего нового гонщика.

«Он не был супер-быстр, но, по крайней мере, он постоянно прогрессировал в поисках общего языка с байком, – цитирует Пуча пресс-служба MotoGP. – Думаю, он не хотел слишком сильно атаковать, чтобы избежать аварии. Парень прислушивается, ему очень интересно учиться – это именно то, чего мы и ожидали».

Маркес отметил, что старался учиться у всех гонщиков, с которыми был на трассе по ходу двух дней тестов – включая своего старшего брата, шестикратного чемпиона премьер-класса.

«Он ездит не так уж и плохо, – сказал Марк про Алекса. – Сейчас у него есть трудности в самой сложной области для байка Honda – на финальной фазе торможения. Я сам по этой причине много раз попадал в аварии, с Кэлом [Кратчлоу] также тоже много раз случалось, это самая критическая точка. Но да, [привыкание] требует времени, конечно».

Дополнительная информация: Маттео Нуньес

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Ноябрьские тесты в Валенсии
Пилоты Марк Маркес В Магазин , Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Валентин Хорунжий

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Гран При Валенсии

Гран При Валенсии

15 нояб. - 17 нояб.

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