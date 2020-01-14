Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda

Чемпион Moto2, который заменил покинувшего гонки Хорхе Лоренсо в Honda, сможет воспользоваться новым правилом, позволяющим новичкам MotoGP принять участие в дополнительной зимней сессии.

Ранее такие заезды были доступны только тест-пилотам, а также гонщикам из числа слабейших производителей в пелотоне – сейчас это Aprilia и KTM. Однако перед сезоном-2020 в правила были внесены изменения, ставшие реакцией на ограничение как частных, так и официальных тестов по ходу сезона.

Маркес получил возможность присоединиться к тест-пилоту HRC Штефану Брадлю на заездах 2-4 февраля, где сможет получить важный для новичка опыт на байке RC213V.

Другими новичками премьер-класса в новом сезоне станут гонщики KTM Брэд Биндер и Икер Лекуона. Неизвестно, сможет ли последний выйти на трассу, поскольку на прошлой неделе перенес операцию на руке.

Официальные предсезонные тесты пройдут на «Сепанге» 7-9 февраля и в Катаре 22-24 февраля. Там же, на трассе «Лосаил», 8-10 марта пройдет первый Гран При в новом году.

Следить за ходом уик-энда во всех классах MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова