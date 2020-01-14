Главные события
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Этап 9: Вади-аль-Давасир – Харад в процессе . . .
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монте-Карло
22 янв.
-
26 янв.
Шейкдаун через
8 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Швеция
13 февр.
-
16 февр.
Следующее событие через
29 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
57 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda

Поделились
Комментарии
Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda
Автор:
14 янв. 2020 г., 08:30

Новый заводской гонщик Honda примет участие в заездах на «Сепанге», которые предшествуют первой официальной сессии предсезонных тестов 2020 года.

Чемпион Moto2, который заменил покинувшего гонки Хорхе Лоренсо в Honda, сможет воспользоваться новым правилом, позволяющим новичкам MotoGP принять участие в дополнительной зимней сессии.

Ранее такие заезды были доступны только тест-пилотам, а также гонщикам из числа слабейших производителей в пелотоне – сейчас это Aprilia и KTM. Однако перед сезоном-2020 в правила были внесены изменения, ставшие реакцией на ограничение как частных, так и официальных тестов по ходу сезона.

Маркес получил возможность присоединиться к тест-пилоту HRC Штефану Брадлю на заездах 2-4 февраля, где сможет получить важный для новичка опыт на байке RC213V.

Другими новичками премьер-класса в новом сезоне станут гонщики KTM Брэд Биндер и Икер Лекуона. Неизвестно, сможет ли последний выйти на трассу, поскольку на прошлой неделе перенес операцию на руке.

Официальные предсезонные тесты пройдут на «Сепанге» 7-9 февраля и в Катаре 22-24 февраля. Там же, на трассе «Лосаил», 8-10 марта пройдет первый Гран При в новом году.

Следить за ходом уик-энда во всех классах MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.

Читайте также:

Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова

Следующая новость
Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне

Предыдущая новость

Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Маркес
Команды Repsol Honda Team
Автор Денис Буденков

MotoGP Следующая сессия

Гран При Катара

Гран При Катара

5 мар. - 8 мар.

Самое читаемое

1
Дакар

Смерть гонщика на «Дакаре»-2020: как это произошло

2
Дакар

«Странно, что судьи не увидели этого раньше». Карякин о нарушении правил лидером «Дакара»

3
Формула 1

СМИ: Стролл инвестирует в Aston Martin $ 260 млн

4
Формула 1

Хэмилтон снимется в новом «Джоне Уике»? Посмотрите, как Льюис стреляет!

5
Дакар

Мотогонщик Гонсалвеш погиб по ходу седьмого этапа «Дакара»

Самое важное:

Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda
MGP

Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda

Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне
MGP

Бьяджи вернется в MotoGP? Директор Aprilia назвал его заменой Янноне

Помните, как у Янноне нашли допинг? Гонщик списал все на мясо
MGP

Помните, как у Янноне нашли допинг? Гонщик списал все на мясо

Тройное сальто, завал из 11 машин и горящий байк: топ-10 аварий 2019 года
F1

Тройное сальто, завал из 11 машин и горящий байк: топ-10 аварий 2019 года

Брат 2: заслуживает ли Алекс Маркес место рядом с Марком?
MGP

Брат 2: заслуживает ли Алекс Маркес место рядом с Марком?

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.