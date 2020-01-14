Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda
Новый заводской гонщик Honda примет участие в заездах на «Сепанге», которые предшествуют первой официальной сессии предсезонных тестов 2020 года.
Чемпион Moto2, который заменил покинувшего гонки Хорхе Лоренсо в Honda, сможет воспользоваться новым правилом, позволяющим новичкам MotoGP принять участие в дополнительной зимней сессии.
Ранее такие заезды были доступны только тест-пилотам, а также гонщикам из числа слабейших производителей в пелотоне – сейчас это Aprilia и KTM. Однако перед сезоном-2020 в правила были внесены изменения, ставшие реакцией на ограничение как частных, так и официальных тестов по ходу сезона.
Маркес получил возможность присоединиться к тест-пилоту HRC Штефану Брадлю на заездах 2-4 февраля, где сможет получить важный для новичка опыт на байке RC213V.
Другими новичками премьер-класса в новом сезоне станут гонщики KTM Брэд Биндер и Икер Лекуона. Неизвестно, сможет ли последний выйти на трассу, поскольку на прошлой неделе перенес операцию на руке.
Официальные предсезонные тесты пройдут на «Сепанге» 7-9 февраля и в Катаре 22-24 февраля. Там же, на трассе «Лосаил», 8-10 марта пройдет первый Гран При в новом году.
Следить за ходом уик-энда во всех классах MotoGP вы можете с помощью видеоплатформы «Моторспорт ТВ», где будут в прямом эфире показаны все квалификации и гонки предстоящего сезона.
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Дополнительная информация: Герман Гарсия Казанова
Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Алекс Маркес
|Команды
|Repsol Honda Team
|Автор
|Денис Буденков
Алекс Маркес получит дополнительные тренировки на байке Honda
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