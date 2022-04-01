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MotoGP / Гран При Аргентины Новости

Алекс Маркес: Ни разу не видел брата таким подавленным

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес сильно расстроился из-за проблем со зрением, но его здоровье быстро пошло на поправку

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Алекс Маркес: Ни разу не видел брата таким подавленным
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В конце прошлого сезона Марк Маркес упал во время частной тренировки, после чего у него стало двоиться в глазах. Характер травмы не позволял врачам делать точные прогнозы о скором выздоровлении гонщика – не исключалось даже, что ему придется вовсе завершить карьеру.

Однако к началу нового сезона зрение Маркеса восстановилось, и врачи допустили его до участия в гонках. Успех был недолгим – после серии падений в Индонезии испанца вновь отстранили от соревнований, а спустя некоторое время проблемы со зрением вернулись.

«Естественно, что в первые дни он был расстроен, – сказал прибывший в Аргентину на Гран При брат Марка Маркеса Алекс. – Но я никогда прежде не видел его столь поникшим. К счастью, его состояние быстро стало улучшаться.

Теперь он чувствует себя в самом деле неплохо. Сегодня, увидев измененное расписание, я пошутил над ним, что у него есть дополнительный день, чтобы прийти в норму и вернуться в гонки.

И на самом деле он и правда с каждым днем все больше возвращается в норму. Надеюсь уже очень скоро увидеть его на трассе. Да и для команды это хорошо».

Дополнительная информация: Льюис Дункан

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