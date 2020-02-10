Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При
Новичок MotoGP полагает, что пока далек от лидеров серии.
Чемпион Moto2 Алекс Маркес провел свои первые тесты в MotoGP. Испанец поработал в течение трех дней в Малайзии, показав 18-е время по сумме всех заездов. Он уступил семь десятых лучшему времени тестов и четверть секунды своему брату и действующему чемпиону Марку Маркесу, который также выступает на Honda. Но от первого Гран При сезона в Катаре Маркес-младший многого не ждет.
«Сейчас я где-то между десятым и 15-м местами, – сказал Маркес. – Таково положение дел в Малайзии. Может, в удачный день я могу выступить чуть получше, но сейчас ситуация такая».
По словам Маркеса, пока скорость заботит его меньше, чем опыт работы с новым байком: «Самое важное для меня сейчас – прибавлять каждый день. Осталось всего три дня тестов до Гран При Катара, но дело движется. Прибавлять надо, но пока выводы позитивные. В Катаре мы сосредоточимся на подходящих мне настройках, потому что в Малайзии я особо ничего не менял».
Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Пилоты
|Алекс Маркес
|Автор
|Иван Матушкин
Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При
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