Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
Билеты
05 мар.
-
08 мар.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
51 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
79 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Франции
Билеты
14 мая
-
17 мая
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Италии
Билеты
28 мая
-
31 мая
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Каталонии
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
114 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Германии
Билеты
18 июн.
-
21 июн.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
TT Ассен
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
135 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Финляндии
Билеты
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
184 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Великобритании
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
198 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Сан-Марино
Билеты
10 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Арагона
Билеты
01 окт.
-
04 окт.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Японии
Билеты
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австралии
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
255 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Малайзии
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Валенсии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
275 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
MotoGP / Новость

Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При

Поделились
Комментарии
Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При
Автор:
, редактор
10 февр. 2020 г., 10:37

Новичок MotoGP полагает, что пока далек от лидеров серии.

Чемпион Moto2 Алекс Маркес провел свои первые тесты в MotoGP. Испанец поработал в течение трех дней в Малайзии, показав 18-е время по сумме всех заездов. Он уступил семь десятых лучшему времени тестов и четверть секунды своему брату и действующему чемпиону Марку Маркесу, который также выступает на Honda. Но от первого Гран При сезона в Катаре Маркес-младший многого не ждет.

«Сейчас я где-то между десятым и 15-м местами, – сказал Маркес. – Таково положение дел в Малайзии. Может, в удачный день я могу выступить чуть получше, но сейчас ситуация такая».

По словам Маркеса, пока скорость заботит его меньше, чем опыт работы с новым байком: «Самое важное для меня сейчас – прибавлять каждый день. Осталось всего три дня тестов до Гран При Катара, но дело движется. Прибавлять надо, но пока выводы позитивные. В Катаре мы сосредоточимся на подходящих мне настройках, потому что в Малайзии я особо ничего не менял».

Дополнительная информация: Ориоль Пучдемон

Читайте также:

Следующая новость
Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать

Предыдущая новость

Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Пилоты Алекс Маркес
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Альстера

Гран При Альстера

8 авг. - 10 авг.
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Воскресенье, гонка
пн 10 февр.
пн 1 дек.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Прямой эфир: презентация новой ливреи Mercedes

17мин
2
Формула 1

Пьеро Феррари: Мы полностью изменили машину на 2020 год

3
Формула 1

«Хэмилтон стареет». Ферстаппен ждет завершения карьеры чемпиона

4
Формула 1

Pirelli засветила на фото с тестов детали Ferrari 2021 года

5
Формула 1

Брандл удивлен дружбой гонщиков в соцсетях

Самое важное:

Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При
MGP

Алекс Маркес не ждет попадания в топ-10 на первом Гран При

Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать
MGP

Росси: Ducati и Honda не приходится рисковать

Лидер тестов MotoGP пожаловался на тормоза, электронику, разгон и зацеп
MGP

Лидер тестов MotoGP пожаловался на тормоза, электронику, разгон и зацеп

Маркес объяснил свое второе падение за два дня
MGP

Маркес объяснил свое второе падение за два дня

Видео: первое в этом году падение Маркеса
MGP

Видео: первое в этом году падение Маркеса

Расписание

MotoGP
  • MotoGP
  • WEC
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
5 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
14 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.