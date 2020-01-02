Агостини: Yamaha не стоит делать ставку на Росси

Многократный чемпион мира по мотогонкам Джакомо Агостини посоветовал заводской команде Yamaha делать ставку на молодых гонщиков, а не на опытного Валентино Росси.

«Команде нужна свежая кровь, ей нужны быстрые и злые пилоты, – изложил Агостини свою позицию в интервью испанской газете Marca. – Будем честны, сейчас трудно предсказать, насколько быстр будет Валентино в следующий сезон или несколько сезонов. Росси уже не так успешен, как в свои лучшие времена. И в жизни есть простое правило: порой надо выбирать новое направление и на оглядываться назад. Будь я на месте босса Yamaha, делал бы ставку на Виньялеса и Куартараро».

В беседе с журналистами Агостини, который является рекордсменом по числу титулов как в чемпионате мира по мотогонкам в целом (15), так и в самом быстром классе (8), не смог избежать сравнений с Марком Маркесом, имеющим неплохие шансы побить рекорды итальянца. Выяснилось, что у двух пилотов уже есть конкретные планы на случай, если это произойдет.

«Марк молод, он уже одержал немало побед, и однажды превзойдет меня, – рассказал Агостини журналистам. – Кстати, он мне пообещал однажды: если побьет мои рекорды и будет отмечать это вечеринкой с друзьями и красивыми девушками, обязательно меня пригласит».