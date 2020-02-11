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Аэродинамика и приседающая подвеска: чем объяснить скорость Yamaha в Сепанге?

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Аэродинамика и приседающая подвеска: чем объяснить скорость Yamaha в Сепанге?
Автор:
, ответственный редактор
11 февр. 2020 г., 12:40

Японский производитель подготовил к сезону-2020 серию инноваций, которые гонщики тестировали на протяжении трех дней

Быстрейшим из гонщиков MotoGP на предсезонных тестах в Сепанге стал Фабио Куартараро, который показывал лучшее время в каждый из трех дней заездов. В новом сезоне француз выступает на байке Yamaha в заводской спецификации, таком же, как у гонщиков фирменной команды Валентино Росси и Маверика Виньялеса. Мы постарались изучить, что позволило Yamaha столь существенно прибавить в скорости.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, con il cupolino senza aggiunta

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, con il cupolino senza aggiunta

Photo by: Yamaha Motor Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, con la M1 dotata del cupolino maggiorato

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, con la M1 dotata del cupolino maggiorato

Photo by: Yamaha Motor Racing

Первая часть инноваций связана с аэродинамикой. Мотоцикл M1 2020 года получил новый передний обтекатель. Своим дизайном он напоминает аналогичную деталь Honda и служит для снижения лобового сопротивления. Любопытно, что в третий день тестов у некоторых гонщиков Yamaha на лобовом обтекателе можно было заметить съемные накладки, закрывающие рукоятки руля. Судя по всему, их планируется использовать лишь на некоторых трассах.

Manopola di regolazione dell'altezza della sospensione Yamaha

Ручка регулировки высоты подвески Yamaha

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

На самой рукоятке руля появилась активация системы холшота (приспособления, которое в момент старта уменьшает эффект разгрузки передней подвески и тем самым делает разгон более быстрым). Она позволяет механически занижать подвеску на старте и тем самым обеспечивать лучшее сцепление заднего колеса при разгоне.

Однако если активатор расположен не в центре панели управления, а непосредственно на рукоятке руля, гонщик может пользоваться им, не отрывая рук – например, когда он открывает газ в начале прямых, – и возвращать подвеску в нормальное положение перед поворотами. Как мы предполагали ранее, впервые схожую систему применили в Ducati.

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Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Yamaha Motor Racing

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Andrea Dovizioso, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia RS-GP 2020

Aprilia RS-GP 2020

Photo by: Aprilia Racing

Наконец, в Yamaha экспериментировали с обтекателями переднего колеса, который напоминает перевернутый полумесяц в нижней части диска – такое решение в 2019 году также дебютировало на Ducati. В этом году его повторили и конструкторы Aprilia. Интересно, что Валентино Росси также опробовал дополнительные обтекатели в форме полумесяца в верхней части колеса.

Новый сезон MotoGP стартует в Катаре, первая гонка пройдет 8 марта. Посмотреть ее можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Февральские тесты на «Сепанге»
Пилоты Валентино Росси В Магазин , Хорхе Лоренсо В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
Команды Yamaha Factory Racing
Автор Франко Нуньес

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