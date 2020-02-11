Аэродинамика и приседающая подвеска: чем объяснить скорость Yamaha в Сепанге?
Японский производитель подготовил к сезону-2020 серию инноваций, которые гонщики тестировали на протяжении трех дней
Быстрейшим из гонщиков MotoGP на предсезонных тестах в Сепанге стал Фабио Куартараро, который показывал лучшее время в каждый из трех дней заездов. В новом сезоне француз выступает на байке Yamaha в заводской спецификации, таком же, как у гонщиков фирменной команды Валентино Росси и Маверика Виньялеса. Мы постарались изучить, что позволило Yamaha столь существенно прибавить в скорости.
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, con il cupolino senza aggiunta
Photo by: Yamaha Motor Racing
Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, con la M1 dotata del cupolino maggiorato
Photo by: Yamaha Motor Racing
Первая часть инноваций связана с аэродинамикой. Мотоцикл M1 2020 года получил новый передний обтекатель. Своим дизайном он напоминает аналогичную деталь Honda и служит для снижения лобового сопротивления. Любопытно, что в третий день тестов у некоторых гонщиков Yamaha на лобовом обтекателе можно было заметить съемные накладки, закрывающие рукоятки руля. Судя по всему, их планируется использовать лишь на некоторых трассах.
Ручка регулировки высоты подвески Yamaha
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
На самой рукоятке руля появилась активация системы холшота (приспособления, которое в момент старта уменьшает эффект разгрузки передней подвески и тем самым делает разгон более быстрым). Она позволяет механически занижать подвеску на старте и тем самым обеспечивать лучшее сцепление заднего колеса при разгоне.
Однако если активатор расположен не в центре панели управления, а непосредственно на рукоятке руля, гонщик может пользоваться им, не отрывая рук – например, когда он открывает газ в начале прямых, – и возвращать подвеску в нормальное положение перед поворотами. Как мы предполагали ранее, впервые схожую систему применили в Ducati.
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Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing
Photo by: Yamaha Motor Racing
Andrea Dovizioso, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Aprilia RS-GP 2020
Photo by: Aprilia Racing
Наконец, в Yamaha экспериментировали с обтекателями переднего колеса, который напоминает перевернутый полумесяц в нижней части диска – такое решение в 2019 году также дебютировало на Ducati. В этом году его повторили и конструкторы Aprilia. Интересно, что Валентино Росси также опробовал дополнительные обтекатели в форме полумесяца в верхней части колеса.
Новый сезон MotoGP стартует в Катаре, первая гонка пройдет 8 марта. Посмотреть ее можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP
|Этап
|Февральские тесты на «Сепанге»
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Хорхе Лоренсо В Магазин , Маверик Виньялес В Магазин
|Команды
|Yamaha Factory Racing
|Автор
|Франко Нуньес
Аэродинамика и приседающая подвеска: чем объяснить скорость Yamaha в Сепанге?
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