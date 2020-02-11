Аэродинамика и приседающая подвеска: чем объяснить скорость Yamaha в Сепанге?

Быстрейшим из гонщиков MotoGP на предсезонных тестах в Сепанге стал Фабио Куартараро, который показывал лучшее время в каждый из трех дней заездов. В новом сезоне француз выступает на байке Yamaha в заводской спецификации, таком же, как у гонщиков фирменной команды Валентино Росси и Маверика Виньялеса. Мы постарались изучить, что позволило Yamaha столь существенно прибавить в скорости.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, con il cupolino senza aggiunta Photo by: Yamaha Motor Racing Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, con la M1 dotata del cupolino maggiorato Photo by: Yamaha Motor Racing

Первая часть инноваций связана с аэродинамикой. Мотоцикл M1 2020 года получил новый передний обтекатель. Своим дизайном он напоминает аналогичную деталь Honda и служит для снижения лобового сопротивления. Любопытно, что в третий день тестов у некоторых гонщиков Yamaha на лобовом обтекателе можно было заметить съемные накладки, закрывающие рукоятки руля. Судя по всему, их планируется использовать лишь на некоторых трассах.

Ручка регулировки высоты подвески Yamaha Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

На самой рукоятке руля появилась активация системы холшота (приспособления, которое в момент старта уменьшает эффект разгрузки передней подвески и тем самым делает разгон более быстрым). Она позволяет механически занижать подвеску на старте и тем самым обеспечивать лучшее сцепление заднего колеса при разгоне.

Однако если активатор расположен не в центре панели управления, а непосредственно на рукоятке руля, гонщик может пользоваться им, не отрывая рук – например, когда он открывает газ в начале прямых, – и возвращать подвеску в нормальное положение перед поворотами. Как мы предполагали ранее, впервые схожую систему применили в Ducati.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha Motor Racing Andrea Dovizioso, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Aprilia RS-GP 2020 Photo by: Aprilia Racing

Наконец, в Yamaha экспериментировали с обтекателями переднего колеса, который напоминает перевернутый полумесяц в нижней части диска – такое решение в 2019 году также дебютировало на Ducati. В этом году его повторили и конструкторы Aprilia. Интересно, что Валентино Росси также опробовал дополнительные обтекатели в форме полумесяца в верхней части колеса.

Новый сезон MotoGP стартует в Катаре, первая гонка пройдет 8 марта. Посмотреть ее можно будет на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».