Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка Следующая / Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP / Гран При Италии Новости

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Автор:
, Главный редактор

Разворачивавшиеся пару лет назад войны вокруг винглетов поутихли – но с аэродинамикой инженеры работают все активнее

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Команды MotoGP в последние уделяют достаточно много внимания аэродинамике своих мотоциклов. Обтекатели байков уже сложно представить без аэродинамических элементов весьма сложной конфигурации – причем часть этих элементов изначально рассчитывается для максимально эффективной работы в момент езды под наклоном (т.е. при прохождении поворотов).

Очевидно, что одной из важной поверхностей, которые обтекает воздух при движении мотоцикла по трассе, является поверхность комбинезона гонщика – и, судя по всему, коррекция конфигурации воздушных потоков вокруг пилота может стать еще одной важной сферой, над которой в ближайшие годы будут активно работать инженеры MotoGP.

В частности, наблюдатели отметили, что по ходу тренировок Гран При Италии, который в настоящее время проходит на трассе Муджелло, небольшие аэродинамические элементы появились на комбинезонах обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT – Франко Морбиделли и Валентино Росси.

 

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

На титановых пластинах, которые защищают плечи пилотов, появились небольшие дефлекторы. По мнению экспертов, при прохождении воздуха вдоль этих дефлекторов образуются небольшие вихри, уменьшающие эффект срыва потока при обтекании спины гонщика. Ниже, в районе трицепса пилота, находятся дополнительные накладки с небольшими дефлекторами, которые явно также выполняют аэродинамическую функцию.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Предыдущая новость

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Следующая новость

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия MotoGP
Этап Гран При Италии
Пилоты Валентино Росси , Франко Морбиделли
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

1дн
2
Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

3
Moto3

19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3

4
MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

17мин
5
Формула 1

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат

23ч
Самое важное:
Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

17мин
Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP
MotoGP

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка
MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью
MotoGP

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

20ч
Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд
MotoGP

Куартараро на Yamaha завоевал четвертый поул подряд

23ч
Последние видео
Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона 01:56
MotoGP
3 нояб. 2020 г.

Зальцбургринг-1988: Уэйн Граднер против Эдди Лоусона

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP 00:38
MotoGP
8 авг. 2020 г.

Стартовая решетка Гран При Чехии MotoGP

Марк Маркес проводит занятия после операции 00:19
MotoGP
4 авг. 2020 г.

Марк Маркес проводит занятия после операции

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции 00:13
MotoGP
27 июл. 2020 г.

Марк Маркес устроил проверку самому себе после операции

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка 00:38
MotoGP
25 июл. 2020 г.

Гран При Андалусии MotoGP: стартовая решетка

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло Гран При Италии
MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Вильнев: Отсутствие побед у Феттеля – не причина для отставки
Формула 1

Вильнев: Отсутствие побед у Феттеля – не причина для отставки

В 2021-м Alfa уделила доработке болида этого года 2 недели
Формула 1

В 2021-м Alfa уделила доработке болида этого года 2 недели

Валентино Росси Больше от
Валентино Росси
На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни Гран При Италии
MotoGP

На спецшлеме Росси для Муджелло – корова и слова из песни

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло Гран При Италии
MotoGP

Yamaha, Suzuki и КТМ прокачали байки к гонке в Муджелло

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл
MotoGP

Росси стал владельцем одной из команд MotoGP. Осталось выбрать для нее мотоцикл

Самое читаемое Сегодня

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку
Формула 1 Формула 1

Пит-стоп продолжительностью 43 часа. Почему Mercedes не удалось открутить гайку

19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3
Moto3 Moto3

19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры
Формула 1 Формула 1

«Утечка» мотористов из Mercedes в Red Bull: новые цифры

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат
Формула 1 Формула 1

Бывший главный моторист Mercedes придумал суперчемпионат

Вильнев: Отсутствие побед у Феттеля – не причина для отставки
Формула 1 Формула 1

Вильнев: Отсутствие побед у Феттеля – не причина для отставки

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад
Формула 1 Формула 1

Окон идет по пути Петрова: получил инженера помоложе - и рад

На гонках Формулы 1 в Австрии хитро обошли лимиты на зрителей
Формула 1 Формула 1

На гонках Формулы 1 в Австрии хитро обошли лимиты на зрителей

Самое важное:

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло
MotoGP MotoGP

Куартараро в одни ворота выиграл гонку MotoGP в Муджелло

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP
MotoGP MotoGP

Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка
MotoGP MotoGP

Гонка MotoGP в Муджелло: стартовая решетка

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью
MotoGP MotoGP

Маркес объяснил игры в квалификации своей слабостью

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.