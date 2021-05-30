Аэродинамические элементы появились на комбинезонах MotoGP

Команды MotoGP в последние уделяют достаточно много внимания аэродинамике своих мотоциклов. Обтекатели байков уже сложно представить без аэродинамических элементов весьма сложной конфигурации – причем часть этих элементов изначально рассчитывается для максимально эффективной работы в момент езды под наклоном (т.е. при прохождении поворотов).

Очевидно, что одной из важной поверхностей, которые обтекает воздух при движении мотоцикла по трассе, является поверхность комбинезона гонщика – и, судя по всему, коррекция конфигурации воздушных потоков вокруг пилота может стать еще одной важной сферой, над которой в ближайшие годы будут активно работать инженеры MotoGP.

В частности, наблюдатели отметили, что по ходу тренировок Гран При Италии, который в настоящее время проходит на трассе Муджелло, небольшие аэродинамические элементы появились на комбинезонах обоих пилотов команды Petronas Yamaha SRT – Франко Морбиделли и Валентино Росси.

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

На титановых пластинах, которые защищают плечи пилотов, появились небольшие дефлекторы. По мнению экспертов, при прохождении воздуха вдоль этих дефлекторов образуются небольшие вихри, уменьшающие эффект срыва потока при обтекании спины гонщика. Ниже, в районе трицепса пилота, находятся дополнительные накладки с небольшими дефлекторами, которые явно также выполняют аэродинамическую функцию.