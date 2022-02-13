Лучшее время тестов MotoGP в Индонезии осталось за Honda
Пол Эспаргаро проехал трассу в Мандалике за 1:31,060
Последний из трех дней предсезонных тестов MotoGP, которые проходили на новой городской трассе на индонезийском курорте Мандалика, закончился с преимуществом заводской команды Honda. Гонщик Пол Эспаргаро проехал лучший свой круг за 1:31,060, став и быстрейшим за все три дня тестов, и показав лучшее время для мотогонщиков за всю недолгую историю трассы.
Второе время как по итогам воскресенья, так и за все три дня тестов осталось за действующим чемпионом Фабио Куартараро. Характерно, что француз критиковал Yamaha за то, что команда почти не добилась прогресса относительно прошлого года, но признал, что и такой байк ему подходит.
Сегодня большинство участников работали не в квалификационном, а в гоночном режиме, так что улучшать время круга никто не стремился. Рекорд Пола Эспергаро был установлен за семь часов до окончания тестов, и побить его никто даже не попытался. Так, напарник Эспергаро, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, который вчера был вторым, сегодня показал только 14-е время.
В заездах не участвовал Хоан Мир. Вчера у нескольких членов его команды Suzuki был обнаружен коронавирус, так что подготовить байк Мира к заездам оказалось попросту некому. А вот его напарник по Suzuki Алекс Ринс, чьи механики не заболели, закончил день с шестым временем.
Теперь участников MotoGP ждет первая гонка 2022 года. Она пройдет в первый уик-энда марта в Катаре.
Результаты третьего дня тестов MotoGP в Мандалике
|Pos.
|Rider
|Team
|Time
|Gap
|1
|Пол Эспаргаро
|Honda Team
|1:31.060
|2
|Фабио Куартараро
|Yamaha MotoGP
|1:31.074
|0.014
|3
|Алеш Эспаргаро
|Aprilia Racing
|1:31.385
|0.325
|4
|Франко Морбиделли
|Yamaha MotoGP
|1:31.416
|0.356
|5
|Франческо Баньяя
|Ducati Team
|1:31.436
|0.376
|6
|Алекс Ринс
|Team SUZUKI
|1:31.477
|0.417
|7
|Маверик Виньялес
|Aprilia Racing
|1:31.478
|0.418
|8
|Жоан Зарко
|Pramac Racing
|1:31.488
|0.428
|9
|Бред Биндер
|KTM Factory Racing
|1:31.574
|0.514
|10
|Алекс Маркес
|LCR Honda
|1:31.603
|0.543
|11
|Мигель Оливейра
|KTM Factory Racing
|1:31.620
|0.56
|12
|Лука Марини
|VR46 Racing Team
|1:31.665
|0.605
|13
|Тааки Накагами
|LCR Honda
|1:31.687
|0.627
|14
|Марк Маркес
|Honda Team
|1:31.793
|0.733
|15
|Джек Миллер
|Ducati Team
|1:31.870
|0.81
|16
|Андреа Довициозо
|Yamaha RNF Team
|1:31.890
|0.83
|17
|Марко Беццеччи
|VR46 Racing Team
|1:31.901
|0.841
|18
|Фабио Ди Джанантонио
|Gresini Racing MotoGP
|1:31.915
|0.855
|19
|Энеа Бастьянини
|Gresini Racing MotoGP
|1:32.010
|0.95
|20
|Хорхе Мартин
|Pramac Racing
|1:32.544
|1.484
|21
|Реми Гарднер
|Tech3 KTM
|1:32.860
|1.8
|22
|Даррин Биндер
|Yamaha RNF
|1:33.049
|1.989
|23
|Рауль Фернандес
|Tech3 KTM
|1:34.896
|3.836
|-
|Хоан Мир
|Team SUZUKI
|-
|-
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