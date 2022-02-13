Лучшее время тестов MotoGP в Индонезии осталось за Honda

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Последний из трех дней предсезонных тестов MotoGP, которые проходили на новой городской трассе на индонезийском курорте Мандалика, закончился с преимуществом заводской команды Honda. Гонщик Пол Эспаргаро проехал лучший свой круг за 1:31,060, став и быстрейшим за все три дня тестов, и показав лучшее время для мотогонщиков за всю недолгую историю трассы.

Второе время как по итогам воскресенья, так и за все три дня тестов осталось за действующим чемпионом Фабио Куартараро. Характерно, что француз критиковал Yamaha за то, что команда почти не добилась прогресса относительно прошлого года, но признал, что и такой байк ему подходит.

Сегодня большинство участников работали не в квалификационном, а в гоночном режиме, так что улучшать время круга никто не стремился. Рекорд Пола Эспергаро был установлен за семь часов до окончания тестов, и побить его никто даже не попытался. Так, напарник Эспергаро, шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, который вчера был вторым, сегодня показал только 14-е время.

В заездах не участвовал Хоан Мир. Вчера у нескольких членов его команды Suzuki был обнаружен коронавирус, так что подготовить байк Мира к заездам оказалось попросту некому. А вот его напарник по Suzuki Алекс Ринс, чьи механики не заболели, закончил день с шестым временем.

Теперь участников MotoGP ждет первая гонка 2022 года. Она пройдет в первый уик-энда марта в Катаре.

Результаты третьего дня тестов MotoGP в Мандалике

Pos. Rider Team Time Gap 1 Пол Эспаргаро Honda Team 1:31.060 2 Фабио Куартараро Yamaha MotoGP 1:31.074 0.014 3 Алеш Эспаргаро Aprilia Racing 1:31.385 0.325 4 Франко Морбиделли Yamaha MotoGP 1:31.416 0.356 5 Франческо Баньяя Ducati Team 1:31.436 0.376 6 Алекс Ринс Team SUZUKI 1:31.477 0.417 7 Маверик Виньялес Aprilia Racing 1:31.478 0.418 8 Жоан Зарко Pramac Racing 1:31.488 0.428 9 Бред Биндер KTM Factory Racing 1:31.574 0.514 10 Алекс Маркес LCR Honda 1:31.603 0.543 11 Мигель Оливейра KTM Factory Racing 1:31.620 0.56 12 Лука Марини VR46 Racing Team 1:31.665 0.605 13 Тааки Накагами LCR Honda 1:31.687 0.627 14 Марк Маркес Honda Team 1:31.793 0.733 15 Джек Миллер Ducati Team 1:31.870 0.81 16 Андреа Довициозо Yamaha RNF Team 1:31.890 0.83 17 Марко Беццеччи VR46 Racing Team 1:31.901 0.841 18 Фабио Ди Джанантонио Gresini Racing MotoGP 1:31.915 0.855 19 Энеа Бастьянини Gresini Racing MotoGP 1:32.010 0.95 20 Хорхе Мартин Pramac Racing 1:32.544 1.484 21 Реми Гарднер Tech3 KTM 1:32.860 1.8 22 Даррин Биндер Yamaha RNF 1:33.049 1.989 23 Рауль Фернандес Tech3 KTM 1:34.896 3.836 - Хоан Мир Team SUZUKI - -