10 трансферов в MotoGP, ставших полным разочарованием

Алекс Баррос – Gauloises Yamaha (2003) 1 / 10 Фотограф: Ричард Слуп Бразилец несколько сезонов выступал на Honda частной команды Сито Понса. Он трижды завершал чемпионат четвертым, иногда даже опережая на дистанции заводского гонщика Валентино Росси на таком же байке. Затем Баррос перешел в Yamaha, заменив Макса Бьяджи. Но сезон-2003 принес ему всего один подиум и итоговое девятое место.

Макс Бьяджи – Repsol Honda (2005) 2 / 10 Фотограф: Repsol Media Бьяджи провел дебютный сезон-98 в премьер-классе с Honda, но после этого надолго стал гонщиком Yamaha. Выступая за эту марку, он ни разу не смог опередить Валентино Росси в споре за титул, регулярно давая понять, что успехи его соотечественника являются лишь следствием скорости Honda. Однако когда соперники поменялись техникой, и в 2005-м Макс оказался в заводской команде Honda, он потерпел сокрушительное поражение. Ни одной победы и лишь несколько подиумов подтолкнули Бьяджи к уходу из чемпионата.

Сете Жибернау – Ducati (2006) 3 / 10 Фотограф: Ducati Corse Испанец, который был главным соперником России в 2003 и 2004 годах и одержал восемь побед в Гран При, перед сезоном-06 перешел в лагерь Ducati. Но год оказался богатым на падения и травмы, а в спортивном плане принес всего один поул и только 13-ю итоговую позицию. На этом Жибернау предпочел завершить карьеру.

Марко Меландри – Ducati (2008) 4 / 10 Фотограф: Хазрин Мен Шах Очень похожая история перехода из Honda в Ducati была и у Марко Меландри. Вице-чемпион мира 2005 года не смог найти общий язык с итальянским мотоциклом. Пока его напарник Кейси Стоунер регулярно одерживал победы, Марко вообще не удавалось показать хоть какой-то результат, и в итоге он прямо сказал, что боится Desmosedici. Меландри закончил год 17-м и покинул команду.

Тони Элиас – LCR Honda (2011) 5 / 10 Фотограф: LCR Honda MotoGP Team Элиас вернулся в Moto2 на 2010 год, чтобы доказать свою состоятельность – и стал там чемпионом. А на следующий сезон подписал контракт с командой Лучио Чеккинелло в премьер-категории. Но все пошло не так с самого начала. С двух байков LCR пришлось сократить программу до одного – более старой версии, чем рассчитывал Элиас. В итоге он за весь год ни разу не финишировал выше восьмого места.

Валентино Росси – Ducati (2011-12) 6 / 10 Фотограф: Ducati Corse Добившись всего, что только можно, на японской технике, Доктор решил сделать реальностью то, о чем давно местал – выиграть на итальянском мотоцикле. Но два года в седле Desmosedici стали полным кошмаром – ни одной победы и всего три подиума.

Бен Спис – Yamaha (2011-12) 7 / 10 Фотограф: Yamaha MotoGP После многообещающего дебюта в Tech 3 заводская команда Yamaha выбрала техасца на замену Росси, когда тот отправился в Ducati. Начало вышло неплохим, с одной победой Спис закончил год пятым, но в следующем сезоне его преследовали неудачи, которые не позволили Бену хоть раз подняться на подиум и привели к его увольнению.

Андреа Янноне – Suzuki (2017-18) 8 / 10 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Suzuki выбрала победителя Гран При Австрии 2016 года в качестве замены Маверику Виньялесу – в надежде, что именно он, а не дебютант Алекс Ринс, будет помогать в доработке байка GRX-RR. Но зимой итальянец сделал неверный выбор характеристик мотора, что испортило команде сезон-2017. И хотя сам Янноне четырежды поднимался на подиум, Ринс выглядел заметно сильнее. Читайте также: «В истории не было таких случаев». Янноне прокомментировал отстранение от гонок

Хорхе Лоренсо – Repsol Honda (2019) 9 / 10 Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images Дуэт Марка Маркеса и Хорхе Лоренсо в Honda многие поспешили объявить командой мечты – но в реальности для гонщика с Майорки сезон-2019 стал кошмаром. Он ничего не сумел добиться на мотоцикле, который приносил напарнику победу за победой. И после серии падений даже боссы MotoGP заговорили, что «такой Хорхе вредит чемпионату». В 32 года Лоренсо объявил о завершении карьеры и вернулся в Yamaha на роль испытателя.