1 или 63? Выбор номера поставил чемпиона MotoGP Баньяю в тупик
Итальянец из Ducati признался, что уже несколько раз менял свое решение – и окончательно определится прямо перед презентацией
На следующей неделе Ducati представит свой мотоцикл 2023 года на горнолыжном курорте Мадонна-ди-Кампильо. К мероприятию все уже готово, однако даже в самой команде пока не знают, какой стартовый номер клеить на обтекатель своему лидеру Франческо Баньяе.
В MotoGP стали закреплять номера за гонщиками задолго до Ф1, при этом чемпион мира вправе выбирать, сохранить прежний номер или провести сезон с «единичкой». Эта несложная на первый взгляд задача стала настоящим камнем преткновения для действующего победителя премьер-класса Баньяи.
Об этом он рассказал, став гостем популярного шоу Che tempo che fa на телеканале Rai.
«За последние недели я уже много раз менял свой выбор, – признался Баньяя. – С самого начала мне нравилась единичка, но на каникулах я передумал. Во вторник мы будем проводить фотосессию перед презентацией. Я приеду туда с двумя наклейками и все решу в самый последний момент».
Прежде гонщик выступал под номером 63.
Франческо также рассказал, что его успех был бы невозможен без легенды MotoGP Валентино Росси: «Я попросил его стать своим тренером [в сезоне-22], хотя и знал, как мало у него дел – выступления в автогонках, маленькая дочка. Но мы очень часто общались по телефону, порой он приезжал на Гран При, когда я просил его посмотреть за моей ездой со стороны. Он всегда был моим кумиром, именно он научил меня сохранять хладнокровие и наслаждаться каждым моментом».
Баньяя добавил, что во время зимних каникул сделал предложение своей подружке Домиции, и та согласилась стать его супругой.
Презентация команды Ducati состоится 23 января, первая гонка MotoGP состоится 26 марта в Португалии.
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