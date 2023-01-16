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На следующей неделе Ducati представит свой мотоцикл 2023 года на горнолыжном курорте Мадонна-ди-Кампильо. К мероприятию все уже готово, однако даже в самой команде пока не знают, какой стартовый номер клеить на обтекатель своему лидеру Франческо Баньяе.

В MotoGP стали закреплять номера за гонщиками задолго до Ф1, при этом чемпион мира вправе выбирать, сохранить прежний номер или провести сезон с «единичкой». Эта несложная на первый взгляд задача стала настоящим камнем преткновения для действующего победителя премьер-класса Баньяи.

Об этом он рассказал, став гостем популярного шоу Che tempo che fa на телеканале Rai.

«За последние недели я уже много раз менял свой выбор, – признался Баньяя. – С самого начала мне нравилась единичка, но на каникулах я передумал. Во вторник мы будем проводить фотосессию перед презентацией. Я приеду туда с двумя наклейками и все решу в самый последний момент».

Прежде гонщик выступал под номером 63.

Франческо также рассказал, что его успех был бы невозможен без легенды MotoGP Валентино Росси: «Я попросил его стать своим тренером [в сезоне-22], хотя и знал, как мало у него дел – выступления в автогонках, маленькая дочка. Но мы очень часто общались по телефону, порой он приезжал на Гран При, когда я просил его посмотреть за моей ездой со стороны. Он всегда был моим кумиром, именно он научил меня сохранять хладнокровие и наслаждаться каждым моментом».

Баньяя добавил, что во время зимних каникул сделал предложение своей подружке Домиции, и та согласилась стать его супругой.

Презентация команды Ducati состоится 23 января, первая гонка MotoGP состоится 26 марта в Португалии.