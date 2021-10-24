Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке
MotoGP / Гран При Мизано Отчет о гонке

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

Автор:
, Редактор

Гонку выиграл Марк Маркес, Куартараро финишировал четвертым

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

22-летний гонщик заводской команды Yamaha Фабио Куартараро стал новым чемпионом MotoGP. Это произошло из-за падения Франческо Баньяя. Куартараро стал первым чемпионом MotoGP из Франции, (хотя большую часть своей юности он провел в Испании).

За четыре круга до финиша Гран При MotoGP в Мизано лидирующий в гонке Франческо Баньяя допустил ошибку и вылетел с трассы. Он был единственным соперником Фабио Куартараро в чемпионате, таким образом француз автоматически досрочно стал новым чемпионом. За два этапа до финиша он увеличил свой отрыв от Баньяя с 52 до недостижимых 65 очков.

 

Баньяя стартовал с поула, выиграл старт, а далее был вынужден всю гонку отражать атаки прорвавшегося вперед Марка Маркеса. Под конец гонки Баньяя, который выбрал более жесткие шины, стал отрываться от соперника и увеличил дистанцию до комфортной одной секунды, но именно тут упал.

Маркес в итоге и стал победителем гонки. Это его вторая победа подряд. Что характерно, победить ему не помешало даже обилие поворотов в Мизано: гонщик Honda после травмы и операции на предплечье испытывает боль при опоре на правую руку в правых поворотах.

Сам Куартараро вчера провалил квалификацию, стартовал 15-м и тут же откатился на 18-е место. Однако затем стал прорываться, и в итоге финишировал четвертым. Впрочем, после падения Баньяя Куартараро в борьбе за досрочный титул уже ничего не угрожало. Отчасти потому Куартараро, в какой то момент шедший даже третьим, не стал рисковать и отражать атаки догнавшего его Энеа Бастьянини и почти без боя уступил позицию.

На старте Джек Миллер сохранил вторую позицию и тут же был вынужден обороняться от Маркеса. Точнее, оборонять даже не себя, а лидирующего впереди своего напарника Баньяю. Увы, Миллера хватило только на несколько кругов, после чего он ошибся и упал. Таким образом, после падения Баньяи, оба гонщика заводской команды Ducati, которые блистали в квалификации, выбыли из гонки.

 

   

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси, который провел последний свой домашний Гран При перед завершением карьеры, стал десятым. 

До конца чемпионата остается всего два этапа. Посмотреть их вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Новость дополняется

Позиция Гонщик Мотоцикл Время Отрыв
1 Spain Марк Маркес Honda -  
2 Spain Пол Эспаргаро Honda 4.859 4.859
3 Italy Энеа Бастьянини Ducati 12.013 12.013
4 France Фабио Куартараро Yamaha 12.775 12.775
5 France Жоан Зарко Ducati 16.458 16.458
6 Spain Алекс Ринс Suzuki 17.669 17.669
7 Spain Алеш Эспаргаро Aprilia 18.468 18.468
8 Spain Маверик Виньялес Aprilia 18.607 18.607
9 Italy Лука Марини Ducati 25.417 25.417
10 Italy Валентино Росси Yamaha 27.735 27.735
11 South Africa Брэд Биндер KTM 27.879 27.879
12 Italy Микеле Пирро Ducati 28.137 28.137
13 Italy Андреа Довициозо Yamaha 41.413 41.413
14 Italy Франко Морбиделли Yamaha 42.830 42.830
15 Japan Такааки Накагами Honda 1'22.462 1'22.462
  Italy Франческо Баньяя Ducati    
  Portugal Мигель Оливейра KTM    
  Spain Хорхе Мартин Ducati    
  Spain Икер Лекуона KTM    
  Spain Алекс Маркес Honda    
  Australia Джек Миллер Ducati    
  Italy Данило Петруччи KTM    
  Spain Хоан Мир Suzuki    
Полные результаты

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке

Предыдущая новость

Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Босс Риккардо показал в Остине новую татуировку Гран При США
Формула 1

Босс Риккардо показал в Остине новую татуировку

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло Гран При США
Формула 1

Ферстаппен сломал на кочках Остина заднее крыло

Перес стал быстрейшим в FP3 в США, круги Макса и Хэма не зачли Гран При США
Формула 1

Перес стал быстрейшим в FP3 в США, круги Макса и Хэма не зачли

Самое читаемое Сегодня

Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик
Формула 1 Формула 1

Поломка заднего крыла у Ферстаппена поставила Red Bull в тупик

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон об отношениях с физиотерапевтом: Мы почти живем вместе

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы навредили своей скорости, чтобы доехать до финиша

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал
MotoGP MotoGP

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

Зачем Алонсо понадобился новый мотор? В Alpine ответили
Формула 1 Формула 1

Зачем Алонсо понадобился новый мотор? В Alpine ответили

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США
Формула 1 Формула 1

Присевший Mercedes, окрыленный Перес. Герои и неудачники США

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным
Формула 1 Формула 1

«Глупый и ненужный момент». Феттель об эпизоде с Мазепиным

Босс Риккардо показал в Остине новую татуировку
Формула 1 Формула 1

Босс Риккардо показал в Остине новую татуировку

Самое важное:

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал
MotoGP MotoGP

Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке
MotoGP MotoGP

Провал Куартараро не повлиял на подход Баньяи к гонке

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать
MotoGP MotoGP

Куартараро объяснил поражение в квалификации: Не хотел рисковать

Баньяя снова первый: стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи
MotoGP MotoGP

Баньяя снова первый: стартовая решетка Гран При Эмилии-Романьи

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.