Куартараро стал новым чемпионом MotoGP, Баньяя упал

22-летний гонщик заводской команды Yamaha Фабио Куартараро стал новым чемпионом MotoGP. Это произошло из-за падения Франческо Баньяя. Куартараро стал первым чемпионом MotoGP из Франции, (хотя большую часть своей юности он провел в Испании).

За четыре круга до финиша Гран При MotoGP в Мизано лидирующий в гонке Франческо Баньяя допустил ошибку и вылетел с трассы. Он был единственным соперником Фабио Куартараро в чемпионате, таким образом француз автоматически досрочно стал новым чемпионом. За два этапа до финиша он увеличил свой отрыв от Баньяя с 52 до недостижимых 65 очков.

Баньяя стартовал с поула, выиграл старт, а далее был вынужден всю гонку отражать атаки прорвавшегося вперед Марка Маркеса. Под конец гонки Баньяя, который выбрал более жесткие шины, стал отрываться от соперника и увеличил дистанцию до комфортной одной секунды, но именно тут упал.

Маркес в итоге и стал победителем гонки. Это его вторая победа подряд. Что характерно, победить ему не помешало даже обилие поворотов в Мизано: гонщик Honda после травмы и операции на предплечье испытывает боль при опоре на правую руку в правых поворотах.

Сам Куартараро вчера провалил квалификацию, стартовал 15-м и тут же откатился на 18-е место. Однако затем стал прорываться, и в итоге финишировал четвертым. Впрочем, после падения Баньяя Куартараро в борьбе за досрочный титул уже ничего не угрожало. Отчасти потому Куартараро, в какой то момент шедший даже третьим, не стал рисковать и отражать атаки догнавшего его Энеа Бастьянини и почти без боя уступил позицию.

На старте Джек Миллер сохранил вторую позицию и тут же был вынужден обороняться от Маркеса. Точнее, оборонять даже не себя, а лидирующего впереди своего напарника Баньяю. Увы, Миллера хватило только на несколько кругов, после чего он ошибся и упал. Таким образом, после падения Баньяи, оба гонщика заводской команды Ducati, которые блистали в квалификации, выбыли из гонки.

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси, который провел последний свой домашний Гран При перед завершением карьеры, стал десятым.

До конца чемпионата остается всего два этапа. Посмотреть их вы сможете на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

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