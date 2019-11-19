Юрченко в Арагоне: падение, горящий байк – и один из лучших результатов

Россиянин Макар Юрченко – единственный российский участник чемпионата мира по мотогонкам – закончил последнюю в этом сезоне гонку категории Moto3 на 9-й позиции. Выше в итоговом протоколе петербуржец ранее поднимался лишь один-единственный раз, став 7-м на Гран При Австрии этого года.

Подобный результат было трудно предсказать на первом круге гонки: Юрченко стартовал с одной из последних позиций, а вскоре после старта угодил в массовый завал.

«Еще на прогреве из мотоцикла Арона Канета начало течь масло – он даже упал, пока ехал на стартовую решетку, – рассказал Юрченко после гонки российской редакции Motorsport.com. – Для уборки масла отложили старт на 10 минут – но когда вскоре после старта Канет обогнал меня (из-за проблем с байком ему пришлось стартовать последним), я увидел, что его мотоцикл дымит.

Я сразу понял, что велик риск падения и сбавил темп, но не все были так осторожны – и на втором круге упал кто-то в первой десятке. Мотоцикл этого парня поехал поперек трассы по непредсказуемой траектории – и выкатился прямо под колеса Деннису Фоджи. А я ехал сразу за Фоджи, и шанса уйти от столкновения не было. Все произошло за каких-то полсекунды: Деннис влетает в чужой мотоцикл, я влетаю в Денниса – и лечу через руль.

Мне повезло: только щеку поцарапало и нога потом некоторое время болела. Когда встал – увидел свой байк рядом с горящим мотоциклом Фоджи. Некоторое время постоял в нерешительности, но думаю: делать все равно ведь нечего. Подбежал, оттащил байк в сторону – и он оказался вполне работоспособным».

К счастью, для Юрченко после завала судьи остановили гонку, что позволило команде RBA привести мотоцикл россиянина в порядок. Однако гонка в любом случае обещала быть сложной. Непривычно холодная погода в Валенсии ограничивала сцепление с трассой – к тому же, к моменту возобновления заезда солнце ушло за тучи и поднялся ветер, что дополнительно снизило температуру покрытия. Также маршалам не удалось полностью убрать масло, вытекшее из мотоцикла Канета. Это привело к падениям – и к появлению на асфальте сравнительно большого количества гравия.

«Тем не менее, у меня получилось через пару-тройку кругов почувствовать грань сцепления и набрать хороший темп, – продолжил свой рассказ Юрченко. – Чуть раньше, на разминке, мне удалось скорректировать пилотаж, выправить его по сравнению с пятницей и субботой. Я стал чуть раньше отпускать тормоз перед апексом, давать мотоциклу какое-то время двигаться накатом. И это помогло.

В этой гонке у меня не было никаких проблем с мотором, что несколько раз случалось в этом сезоне – бывало, я откровенно отставал от соперников на прямых. Теперь же все было в полном порядке, и я смог вести честную и равную борьбу. Из тех, с кем я сражался, только один-два человека допустили явные ошибки. Во всех остальных случаях это была очень плотная борьба – все решали какие-то едва заметные тонкости твоих действий на торможении или при открытии газа. И особенно здорово это все выглядело на фоне непростого уик-энда и непростого сезона».

Юрченко завершил сезон на 24-й позиции в общем зачете. Годом раньше он стал 30-м – но тогда пропустил больше половины этапов.