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Moto3 / Филлип-Айленд / Новость

Юрченко: Условия на «Филлип-Айленде» – это жесть

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Юрченко: Условия на «Филлип-Айленде» – это жесть
Автор:
, Главный редактор
26 окт. 2019 г., 08:33

Единственный российский участник чемпионата мира по мотогонкам на субботней квалификации столкнулся и с сильным ветром, и с дождем, и с разлитым на трассе маслом.

Россиянин Макар Юрченко, выступающий в классе Moto3 чемпионата мира по мотогонкам, показал 24-й результат на прошедшей в субботу квалификации.

Заезды в младших классах успели состояться до того, как серьезная авария Мигеля Оливейры в четвертой тренировке MotoGP привела к отмене квалификации премьер-класса. И Юрченко смог в полной мере прочувствовать, насколько сложно управлять мотоциклом на австралийской трассе в не самых благоприятных погодных условиях.

«Это была просто жесть, – рассказал пилот после квалификации российской редакции Motorsport.com. – Очень сложные условия, с которыми я никогда не сталкивался в своей карьере. Начать с ветра, который сейчас у всех на устах. У него средняя скорость около 40 км/ч – порывы, соответственно, еще сильнее. И если сдувает мотоциклы MotoGP – можно представить, что происходит с нашими байками, которые гораздо легче.

Когда ветер тормозит тебя на прямой – это одно, но тут порой он просто не дает тебе повернуть. Ты пытаешься положить мотоцикл – и не можешь, из-за чего едешь мимо поворота. При этом предсказать, когда ты поймаешь особо сильный порыв, а когда ветер стихнет, невозможно. Поэтому очень сложно решить, как надо ехать. Кто-то, на все забив, едет сломя голову – и у него получается. Кто-то осторожничает – и в итоге теряет время».

В субботу в первом сегменте ситуация также осложнялась низкой температурой (к моменту начала квалификации Moto3 асфальт прогрелся только до 12 градусов) и осадками – а также маслом, вытекшим в начале заезда из мотоцикла одного из участников.

«Тонкость была в том, что дождь шел, но капли тут же сдувало с асфальта ветром – и покрытие оставалось сухим, – продолжает Юрченко. – То есть ты видишь капли на забрале шлема, на обтекателе – но тебе по-прежнему надо валить на полную. Что тоже, мягко говоря, нетипичный вариант для нас. А когда появилось масло, то восемь или девять гонщиков (включая меня) один за другим упали в одном и том же повороте. К счастью, это был медленный поворот – и я смог продолжить заезд. Решающая попытка в итоге проходила на дождевых покрышках, и мне даже удалось нащупать какой-никакой темп, но от лидеров я все равно был далековато».

Гонку класса Moto3 (как и все остальные заезды в рамках австралийского Гран При) можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале «Моторспорт ТВ» и сайте ru.motorsport.tv. Изначально трансляция должна была начаться в 3:40 утра по московскому времени (старт гонки MotoGP был запланирован на 7:00) – однако в связи с непростыми погодными условиями в графике ожидаются изменения. Отслеживать их можно на сайте ru.motorsport.tv.

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Об этой статье

Серия Moto3
Этап Филлип-Айленд
Сессия Квалификация I
Автор Кирилл Качнов

Moto3 Следующая сессия

Валенсия

Валенсия

15 нояб. - 17 нояб.

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