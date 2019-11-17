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Moto3 / Валенсия / Новость

Юрченко пожаловался на перетормаживание в квалификации Moto3 в Валенсии

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Юрченко пожаловался на перетормаживание в квалификации Moto3 в Валенсии
Автор:
, Главный редактор
17 нояб. 2019 г., 09:02

Единственный российский участник чемпионата мира по мотогонкам неплохо смотрелся по ходу тренировок, в решающие моменты сессий каждый раз упускал возможность показать хорошее время.

Россиянин Макар Юрченко, выступающий в чемпионате мира по мотогонкам на мотоцикле класса Moto3, показал 26-й результат на квалификации завершающего сезон этапа на трассе в Валенсии. Для петербуржца, неплохо знающего испанские трассы и в последних гонках почувствовавшего определенную уверенность в себе и своем мотоцикле, такое завершение пятничных и субботних заездов стало разочаровывающим.

«На каждой из тренировок у меня вроде бы был неплохой темп, и я до середины сессии стабильно держался в первой десятке, - рассказал пилот о ходе заездов российской редакции Motorsport.com. – Но в решающей попытке, когда надо было прибавить – и когда соперники прибавляли, у меня каждый раз что-то случалось. То небольшая ошибка в пилотаже, то промахивался с передачей. Это, конечно, очень расстраивало, выбивало из колеи.

Но когда мы суммировали впечатления от уик-энда и данные телеметрии, стало очевидно, что причина не только в отдельных ошибках – я просто недостаточно быстр по сравнению с соперниками. Мой лучший круг за весь уик-энд оказался примерно на секунду хуже, чем в прошлом году. Я же привык, что год от года к прогрессирую – да и мотоцикл за этот год стал чуть лучше. Поэтому теперь предстоит разобраться, в чем же проблема.

Пока складывается ощущение, что мне не хватает скорости в поворотах. Я неплохо торможу, нормально открываю газ, в конце прямых скорость достаточно высокая – а апекс, я, судя по всему, проезжаю слишком медленно. То есть надо пытаться пораньше «распускать» тормоза и дать байку какое-то время катиться на подходе к апексу. Попробую сделать это в воскресенье».

Получится ли у Макара Юрченко выправить ситуацию – покажет прямая трансляция гонки Moto3 на видеоплатформе «Моторспорт ТВ», которая начнется в 12:40. После этого в прямом эфире можно будет увидеть заезды Moto2 и MotoGP (старт последнего – в 16:00).

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Об этой статье

Серия Moto3
Этап Валенсия
Автор Кирилл Качнов

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Валенсия

15 нояб. - 17 нояб.

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