Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором
Единственный российский пилот, в прошлом году принимавший участие в чемпионате мира по мотогонкам, в это воскресенье присоединится к Сергею Беднаруку в студии «Моторспорт.ТВ». Макар будет приглашенным гостем трансляций первого этапа Moto2 и Moto3, который пройдет в Катаре.
Новым комментатором мотоциклетных гонок на российском телевидении стал пилот серии Moto3 Макар Юрченко. Правда, пока речь идет о разовом визите в студию. В воскресенье, 8 марта, Юрченко вместе с Сергеем Беднаруом будет комментировать трансляцию гонок Moto2 и Moto3 в Катаре на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».
Гонка молодежного первенства Moto3 начнется в 16:00 по московскому времени. Старт заезда Moto2 намечен на 17:40.
Юрченко в прошлом году впервые провел в Moto3 полный сезон, пилотируя мотоцикл KTM. Подробнее о ходе турнира и о том, почему Макар не вышел на старт чемпионата мира в этом году, Motorsport.com расскажет завтра в большом интервью с петербуржцем.
Напомним, что в 2020 году «Моторспорт.ТВ» покажет в прямом эфире гонки и квалификации всех трех классов чемпионата мира. Правда, выхода на старт пилотов топовой категории придется ждать еще около месяца. После отмены гонки MotoGP в Катаре и переноса на осень Гран При Таиланда звезды MotoGP начнут борьбу за титул только 5 апреля в США.
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Об этой статье
|Серия
|Moto2 , Moto3
|Этап
|Лосаил
|Сессия
|Гонка
|Пилоты
|Макар Юрченко
|Автор
|Редакция Motorsport.com
Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором
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