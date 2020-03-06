Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

Новым комментатором мотоциклетных гонок на российском телевидении стал пилот серии Moto3 Макар Юрченко. Правда, пока речь идет о разовом визите в студию. В воскресенье, 8 марта, Юрченко вместе с Сергеем Беднаруом будет комментировать трансляцию гонок Moto2 и Moto3 в Катаре на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Гонка молодежного первенства Moto3 начнется в 16:00 по московскому времени. Старт заезда Moto2 намечен на 17:40.

Юрченко в прошлом году впервые провел в Moto3 полный сезон, пилотируя мотоцикл KTM. Подробнее о ходе турнира и о том, почему Макар не вышел на старт чемпионата мира в этом году, Motorsport.com расскажет завтра в большом интервью с петербуржцем.

Напомним, что в 2020 году «Моторспорт.ТВ» покажет в прямом эфире гонки и квалификации всех трех классов чемпионата мира. Правда, выхода на старт пилотов топовой категории придется ждать еще около месяца. После отмены гонки MotoGP в Катаре и переноса на осень Гран При Таиланда звезды MotoGP начнут борьбу за титул только 5 апреля в США.