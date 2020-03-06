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Moto3 / Лосаил / Анонс

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

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Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором
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6 мар. 2020 г., 11:40

Единственный российский пилот, в прошлом году принимавший участие в чемпионате мира по мотогонкам, в это воскресенье присоединится к Сергею Беднаруку в студии «Моторспорт.ТВ». Макар будет приглашенным гостем трансляций первого этапа Moto2 и Moto3, который пройдет в Катаре.

Новым комментатором мотоциклетных гонок на российском телевидении стал пилот серии Moto3 Макар Юрченко. Правда, пока речь идет о разовом визите в студию. В воскресенье, 8 марта, Юрченко вместе с Сергеем Беднаруом будет комментировать трансляцию гонок Moto2 и Moto3 в Катаре на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ».

Гонка молодежного первенства Moto3 начнется в 16:00 по московскому времени. Старт заезда Moto2 намечен на 17:40

Юрченко в прошлом году впервые провел в Moto3 полный сезон, пилотируя мотоцикл KTM. Подробнее о ходе турнира и о том, почему Макар не вышел на старт чемпионата мира в этом году, Motorsport.com расскажет завтра в большом интервью с петербуржцем.

Напомним, что в 2020 году «Моторспорт.ТВ» покажет в прямом эфире гонки и квалификации всех трех классов чемпионата мира. Правда, выхода на старт пилотов топовой категории придется ждать еще около месяца. После отмены гонки MotoGP в Катаре и переноса на осень Гран При Таиланда звезды MotoGP начнут борьбу за титул только 5 апреля в США.

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Об этой статье

Серия Moto2 , Moto3
Этап Лосаил
Сессия Гонка
Пилоты Макар Юрченко
Автор Редакция Motorsport.com

Moto3 Следующая сессия

Лосаил

Лосаил

6 мар. - 8 мар.
Вторая тренировка Старт через
00 Часов
:
37 Минут
:
20 Секунд

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