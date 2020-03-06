Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре

Гонка окончена победой Альберта Ареноса.



В этот уик-энд в Катаре должен был пройти первый Гран При MotoGP нового сезона, однако из-за коронавируса его отменили. Однако гонки Moto3 и Moto2 состоятся. Первая стартует в прямом эфире на «Моторспорт.ТВ» в 16:00 по московскому времени.