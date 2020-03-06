Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Шейкдаун через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
38 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Moto3 / Лосаил / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре

Поделились
Комментарии
Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре
6 мар. 2020 г., 12:56

Квалификацию выиграл Тацуки Сузуки. Сможет ли он финишировать первым?

Гонка окончена победой Альберта Ареноса.

В этот уик-энд в Катаре должен был пройти первый Гран При MotoGP нового сезона, однако из-за коронавируса его отменили. Однако гонки Moto3 и Moto2 состоятся. Первая стартует в прямом эфире на «Моторспорт.ТВ» в 16:00 по московскому времени.

Читайте также:

Следующая новость
Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

Предыдущая новость

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

Следующая новость

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Moto3
Этап Лосаил
Сессия Гонка

Moto3 Следующая сессия

Лосаил

Лосаил

6 мар. - 8 мар.
Гонка Старт через
00 Часов
:
47 Минут
:
11 Секунд

Самое читаемое

1
Формула 1

AlphaTauri поставила условие команде Red Bull

2
Формула 1

Грид-герлз в автогонках: с чего все началось?

32мин
3
Формула 1

Сотрудникам Ferrari разрешили покинуть зону карантина

4
Формула 1

Ferrari и Yamaha не выпустят из Италии

5
Формула 1

В Renault не поверили в невиновность Ferrari

Самое важное:

Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт
MGP

Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт

Большое интервью Юрченко о первом полном сезоне в Moto3
MOT3

Большое интервью Юрченко о первом полном сезоне в Moto3

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре
MOT2

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре
MOT3

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором
MOT3

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.