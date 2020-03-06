Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре
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6 мар. 2020 г., 12:56
Квалификацию выиграл Тацуки Сузуки. Сможет ли он финишировать первым?
Гонка окончена победой Альберта Ареноса.
В этот уик-энд в Катаре должен был пройти первый Гран При MotoGP нового сезона, однако из-за коронавируса его отменили. Однако гонки Moto3 и Moto2 состоятся. Первая стартует в прямом эфире на «Моторспорт.ТВ» в 16:00 по московскому времени.
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Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: гонка Moto3 в Катаре
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Moto3 Следующая сессия
6 мар. - 8 мар.
Гонка Старт через
00 Часов
:
47 Минут
:
11 Секунд
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Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
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