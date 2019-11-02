Команда лишила Юрченко слипстрима в квалификации

Неудача в квалификации стала для петербуржца неприятным сюрпризом по ходу неплохо складывавшегося уик-энда. На первой практике россиянин показал 6-е время – да и позже темп позволял ему бороться за попадание во второй сегмент квалификации напрямую, по результатам тренировок. Впрочем, соперники прогрессировали все-таки быстрее Юрченко – из-за этого пилот команды RBA BOE Skull Rider не попал в число 14-ти лучших спортсменов и был вынужден выйти на трассу уже в первом сегменте.

«Перед квалификацией начал моросить дождь, – рассказал Юрченко о дальнейших событиях российской редакции Motorsport.com. – И моя команда решила, что надо выехать как можно быстрее, чтобы показать время на сухой трассе. В итоге это не принесло никакой выгоды: капли дождя падали, но трассу так толком и не намочили – и вся квалификация прошла на сухом асфальте. При этом я стал одним из всего двух пилотов, которые выехали на трассу в начале квалификации – из-за этого у меня не было возможности оказаться у кого-то в слипстриме».

В классе Moto3 при движении в слипстриме динамика мотоцикла заметно улучшается, поэтому на квалификации пилоты двигаются плотными группами – а езда в одиночестве, наоборот, не позволяет показать достойного времени на круге. К сожалению, ошибка команды во второй части квалификации помешала Юрченко воспользоваться слипстримом и позже, когда на трассу выехало большинство участников заезда.

«Команда подгадывала момент для моего выезда в последней попытке и присмотрела подходящую группу гонщиков для этого – но те в последний момент заехали в боксы! – сокрушается россиянин. – Конечно, в этой ситуации не так просто все скоординировать – но, на мой взгляд, команда могла бы сработать чуть четче. Все-таки наши боксы – одни из последних на пит-лейне, нам не приходится долго ехать по пит-лейну – и принимать решение, стартовать или ждать, можно в самый последний момент.

В итоге я снова остался без слипстрима и как результат – проехал круг на полторы секунды медленнее, чем в тренировке. Очень обидно – особенно на фоне того, что в этот уик-энд у меня есть определенная уверенность – и в управлении мотоциклом, и в борьбе с соперниками…»

Как сложится для Макара Юрченко гонка в Малайзии – можно узнать с помощью прямой трансляции заезда на платформе «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 6:40, а по окончании гонки зрители увидят заезды классов Moto2 и MotoGP (старт последнего заезда – в 10:00).