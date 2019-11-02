Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
03 Часов
:
50 Минут
:
33 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Moto3 / Сепанг / Новость

Команда лишила Юрченко слипстрима в квалификации

Поделились
Комментарии
Команда лишила Юрченко слипстрима в квалификации
Автор:
, Главный редактор
2 нояб. 2019 г., 10:55

Темп российского мотогонщика по ходу этапа в Малайзии позволял бороться за места в середине пелотона, однако пара решений, принятых командой RBA во время квалификации, существенно осложнили задачу петербуржцу.

Неудача в квалификации стала для петербуржца неприятным сюрпризом по ходу неплохо складывавшегося уик-энда. На первой практике россиянин показал 6-е время – да и позже темп позволял ему бороться за попадание во второй сегмент квалификации напрямую, по результатам тренировок. Впрочем, соперники прогрессировали все-таки быстрее Юрченко – из-за этого пилот команды RBA BOE Skull Rider не попал в число 14-ти лучших спортсменов и был вынужден выйти на трассу уже в первом сегменте.

«Перед квалификацией начал моросить дождь, – рассказал Юрченко о дальнейших событиях российской редакции Motorsport.com. – И моя команда решила, что надо выехать как можно быстрее, чтобы показать время на сухой трассе. В итоге это не принесло никакой выгоды: капли дождя падали, но трассу так толком и не намочили – и вся квалификация прошла на сухом асфальте. При этом я стал одним из всего двух пилотов, которые выехали на трассу в начале квалификации – из-за этого у меня не было возможности оказаться у кого-то в слипстриме».

В классе Moto3 при движении в слипстриме динамика мотоцикла заметно улучшается, поэтому на квалификации пилоты двигаются плотными группами – а езда в одиночестве, наоборот, не позволяет показать достойного времени на круге. К сожалению, ошибка команды во второй части квалификации помешала Юрченко воспользоваться слипстримом и позже, когда на трассу выехало большинство участников заезда.

«Команда подгадывала момент для моего выезда в последней попытке и присмотрела подходящую группу гонщиков для этого – но те в последний момент заехали в боксы! – сокрушается россиянин. – Конечно, в этой ситуации не так просто все скоординировать – но, на мой взгляд, команда могла бы сработать чуть четче. Все-таки наши боксы – одни из последних на пит-лейне, нам не приходится долго ехать по пит-лейну – и принимать решение, стартовать или ждать, можно в самый последний момент.

В итоге я снова остался без слипстрима и как результат – проехал круг на полторы секунды медленнее, чем в тренировке. Очень обидно – особенно на фоне того, что в этот уик-энд у меня есть определенная уверенность – и в управлении мотоциклом, и в борьбе с соперниками…»

Как сложится для Макара Юрченко гонка в Малайзии – можно узнать с помощью прямой трансляции заезда на платформе «Моторспорт ТВ». Начало трансляции – в 6:40, а по окончании гонки зрители увидят заезды классов Moto2 и MotoGP (старт последнего заезда – в 10:00).

Читайте также:

Следующая новость
Юрченко: Условия на «Филлип-Айленде» – это жесть

Предыдущая новость

Юрченко: Условия на «Филлип-Айленде» – это жесть

Следующая новость

Гонка в Малайзии стала для Юрченко тренировкой наглости

Гонка в Малайзии стала для Юрченко тренировкой наглости
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Moto3
Этап Сепанг
Сессия Квалификация I
Автор Кирилл Качнов

Moto3 Следующая сессия

Валенсия

Валенсия

15 нояб. - 17 нояб.

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Самое важное:

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао
MGP

Лучшие фото уик-энда: падения мотоциклистов в Валенсии – и куча гонок в Макао

Юрченко в Арагоне: падение, горящий байк – и один из лучших результатов
MOT3

Юрченко в Арагоне: падение, горящий байк – и один из лучших результатов

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Moto3 в Валенсии
MOT3

Прямо сейчас на «Моторспорт ТВ»: гонка Moto3 в Валенсии

Юрченко пожаловался на перетормаживание в квалификации Moto3 в Валенсии
MOT3

Юрченко пожаловался на перетормаживание в квалификации Moto3 в Валенсии

Гонка в Малайзии стала для Юрченко тренировкой наглости
MOT3

Гонка в Малайзии стала для Юрченко тренировкой наглости

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.