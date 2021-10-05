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Moto3 Новости

Гонщик разнес боксы после схода. Но был признан победителем гонки

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Казалось, дебютная победа была упущена. Но судьи помогли

Гонщик разнес боксы после схода. Но был признан победителем гонки

Гонка Moto3 в Остине оказалась настоящим триллером. Заезд дважды прерывался красными флагами и был завершен преждевременно из-за массовой аварии, в которой поучаствовал, в том числе, и лидер чемпионата Педро Акоcта. 

Впервые гонка была остановлена на восьмом круге из-за серьезной аварии Филипа Салаша на прямой. На тот момент в заезде лидировал новичок серии Исан Гевара. 

После рестарта было решено провести спринт на пять кругов, но и его не удалось завершить. Уже на втором круге после рестарта случилась массовая авария, когда Дениз Онджю задел заднее колесо Джереми Алькобы. После падения Алькобы в него врезались Андреа Миньо и Акоcта. Лидер гонки Гевара при этом сошел с дистанции раньше, чем заезд был остановлен, из-за технических проблем. Это привело гонщика в ярость:

 

Однако, обсудив ситуацию, руководители серии решили не возобновлять заезд и зафиксировать его результаты в том виде, в каком они были до первого красного флага. Таким образом, сошедший Гевара был признан победителем заезда, что сразу же отпраздновал. Радость пилота можно понять: испанец, дебютировавший в Moto3 в этом году, ранее не финишировал выше 4-го места.

 

Вторым в протоколе оказался Деннис Фоджа, который приблизился к Акосте в чемпионате на расстояние 30 очков. Третьим стал Джон Макфи, Акоста расположился на восьмой строчке.

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