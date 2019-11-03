Гонка в Малайзии стала для Юрченко тренировкой наглости

Россиянин Макар Юрченко занял 16-е место в предпоследней в этом сезоне гонке чемпионата мира в классе Moto3 – очередной этап младшей категории прошел в рамках мотоциклетного Гран При Малайзии.

После неудачной квалификации петербуржец начал гонку с предпоследней стартовой позиции и сразу же после старта включился в активную борьбу с соперниками. На первых кругах Юрченко то отыгрывал позиции, то терял их – и только в конце первой трети гонки, опередив за один круг сразу нескольких конкурентов, российский пилот смог закрепиться во втором десятке. При этом, по словам гонщика, расклад сил по ходу заезда был для него не особо выгодным.

«Сейчас сложно понять, почему так случилось, но мне весь заезд не хватало скорости на прямых, – рассказал Макар российской редакции Motorsport.com. – К примеру, в одном из эпизодов я попытался удержаться за весьма быстрым пилотом Николо Антонелли, но он за один прямик уехал от меня корпусов на пять. За две прямых – заднюю и стартовую – отыграл ровно секунду. В результате получалось, что мне чаще всего приходилось весь круг отыгрывать потерянное на этих двух прямых.

При этом на остальной части трассы я ехал неплохо, у меня была уверенность в себе и мотоцикле, я мог атаковать и атаковал. Плюс, в отличие от недавней гонки в Таиланде, я смог до самого финиша сохранять концентрацию на жаре, не «поплыл» в конце. И гонка в итоге получилась эдакой тренировкой наглости: отступать было некуда – поэтому я не стеснялся, наглел, навязывал борьбу. Но она всегда шла с переменным успехом. Я уж и так и эдак отжимал парней на прямой – но когда на такой широкой прямой на тебя накидываются втроем-вчетвером, всех отжать физически невозможно…

Почему не хватало скорости на прямых – не знаю. Мотор у меня вполне свежий, вес не слишком большой, чтобы быть столь заметным. В гонке мне было не до размышлений на эту тему, а сейчас самое время все обдумать».

За один этап до финиша сезона Юрченко с 22-мя очками занимает 23-е место в общем зачете. Последняя гонка сезона пройдет на трассе в испанском Альканьисе через две недели. Ее, как и все этапы Moto3 в этом году, можно будет в прямом эфире увидеть на видеоплатформе «Моторспорт ТВ».