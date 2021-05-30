19-летний мотогонщик умер от травм после аварии в Moto3

Швейцарец Джейсон Дюпаскье, в этом году выступавший в чемпионате Moto3 (младшей лиге чемпионата мира по мотогонкам) скончался сегодня от травм, полученных днем ранее в аварии на трассе в итальянском Муджелло.

19-летний пилот потерял контроль над мотоциклом в конце квалификации очередного этапа Moto3, который проходит в рамках Гран При Италии. Ехавший следом за швейцарцем Аюму Сасаки не смог избежать столкновения с Дюпаскье – и в то время как японец не получил серьезных травм, швейцарец пострадал очень сильно. Медикам пришлось работать с пилотом в течение получаса, прежде чем состояние гонщика позволило погрузить его в вертолет и перевезти в клинику во Флоренцию. Однако все усилия врачей не помогли сохранить жизнь пилота.

Дюпаскье проводил свой второй сезон в Moto3 и смог добиться заметного прогресса. Если в прошлом году швейцарец не набрал ни одного зачетного балла, в этом он финишировал в очковой зоне во всех 5-ти состоявшихся гонках.