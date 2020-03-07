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Moto2 / Лосаил / Самое интересное

Зрелищные аварии на практике Moto2 в Катаре: фото и видео

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Зрелищные аварии на практике Moto2 в Катаре: фото и видео
Автор:
, Главный редактор
7 мар. 2020 г., 09:55

В отсутствие на трассе представителей королевского класса гонщики категории Moto2 стали главными звездами мотоциклетного Гран При Катара. И привлекают к себе внимание как высокими скоростями, так и зрелищными падениями.

Пятничные тренировки Moto2 в рамках мотоциклетного Гран При Катара привели к обновлению рекорда трассы – это сделал американец Джо Робертс, показавший лучшее время круга во второй тренировке. Его результат, в частности, оказался примерно на 15 сотых лучше времени прошлогодней поул-позиции, показанного швейцарцем Томасом Люти.

Сам Люти на вчерашней второй практике показал только 26-й результат – в силу того что провел немало времени в боксах: механикам команды Intact GP пришлось восстанавливать мотоцикл после падения пилота в начале тренировки. Это был далеко не единственный инцидент по ходу практики, проходившей при искусственном освещении. В частности, испанец Аугусто Фернандес в какой-то момент возглавил протокол – но практически тут же упал в 5-м повороте из-за срыва в скольжение передней шины.

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Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing
1/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing
2/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing
3/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing
4/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing

Падение Аугусто Фернандеса, Marc VDS Racing
5/5

Фотограф: Gold and Goose / Motorsport Images

 

Буквально считанными секундами позже австралиец Реми Гарднер столкнулся с т.н. хайсайдом – из-за потери сцепления задней шины с асфальтом пилота подбросило в воздух. Приземление выглядело жестким – однако гонщик не пострадал. Как и участники всех остальных инцидентов, имевших место по ходу тренировки.

 

Квалификации и гонки классов Moto3 и Moto2 в эти выходные можно увидеть в прямом эфире на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Субботняя трансляция начнется в 16:55, воскресная – в 16:00. В воскресенье компанию комментатору Сергею Беднаруку составит Макар Юрченко, в последние годы являвшийся единственным российским участником чемпионата мира.

Напомним, что гонка MotoGP в Катаре отменена из-за ограничений, введенных правительством страны для борьбы с распространением коронавируса. Гран При Таиланда, который изначально должен был стать 2-м этапом чемпионата, перенесен на осень. Таким образом, пилоты MotoGP начнут борьбу за титул, а пилоты Moto2 и Moto3 продолжат ее только в апреле на гонке в американском Остине.

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Об этой статье

Серия Moto2
Этап Лосаил
Сессия Вторая тренировка
Автор Кирилл Качнов

Moto2 Следующая сессия

Лосаил

Лосаил

6 мар. - 8 мар.
Третья тренировка Старт через
00 Часов
:
18 Минут
:
38 Секунд

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