Видео: гонщик Moto2 проехал вверх ногами

Из-за сильного ветра квалификация премьер-класса на Гран При Австралии была перенесена на утро воскресенья. А вот участники двух других категорий чемпионата мира свои сессии провели, хотя и не без проблем. Гонщику команды Forward Racing Эгертеру пришлось демонстрировать чудеса эквилибристики и преодолеть часть дистанции вверх ногами – этот момент попал на видео.

По мнению комментатора Моторспорт.ТВ Сергея Беднарука, Эгертер вправе побороться за лучший «сейв» года с Марком и Алексом Маркесами.

По итогам квалификации Эгертер стал 23-м. Воскресную программу на Филлип-Айленде покажет канал Моторспорт.ТВ, точное время начала прямых эфиров будет опубликовано на его сайте.