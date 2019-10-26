Видео: гонщик Moto2 проехал вверх ногами
Швейцарец Доминик Эгертер по ходу квалификации на Филлип-Айленде в попытке удержать байк под контролем исполнил поистине цирковой трюк.
Из-за сильного ветра квалификация премьер-класса на Гран При Австралии была перенесена на утро воскресенья. А вот участники двух других категорий чемпионата мира свои сессии провели, хотя и не без проблем. Гонщику команды Forward Racing Эгертеру пришлось демонстрировать чудеса эквилибристики и преодолеть часть дистанции вверх ногами – этот момент попал на видео.
По мнению комментатора Моторспорт.ТВ Сергея Беднарука, Эгертер вправе побороться за лучший «сейв» года с Марком и Алексом Маркесами.
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По итогам квалификации Эгертер стал 23-м. Воскресную программу на Филлип-Айленде покажет канал Моторспорт.ТВ, точное время начала прямых эфиров будет опубликовано на его сайте.
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Об этой статье
|Серия
|MotoGP , Moto2
|Автор
|Александр Кабановский
Видео: гонщик Moto2 проехал вверх ногами
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