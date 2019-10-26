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Moto2 / Новость

Видео: гонщик Moto2 проехал вверх ногами

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Видео: гонщик Moto2 проехал вверх ногами
Автор:
, Ответственный редактор
26 окт. 2019 г., 11:03

Швейцарец Доминик Эгертер по ходу квалификации на Филлип-Айленде в попытке удержать байк под контролем исполнил поистине цирковой трюк.

Из-за сильного ветра квалификация премьер-класса на Гран При Австралии была перенесена на утро воскресенья. А вот участники двух других категорий чемпионата мира свои сессии провели, хотя и не без проблем. Гонщику команды Forward Racing Эгертеру пришлось демонстрировать чудеса эквилибристики и преодолеть часть дистанции вверх ногами – этот момент попал на видео.

 

 

По мнению комментатора Моторспорт.ТВ Сергея Беднарука, Эгертер вправе побороться за лучший «сейв» года с Марком и Алексом Маркесами.

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По итогам квалификации Эгертер стал 23-м. Воскресную программу на Филлип-Айленде покажет канал Моторспорт.ТВ, точное время начала прямых эфиров будет опубликовано на его сайте.

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Об этой статье

Серия MotoGP , Moto2
Автор Александр Кабановский

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