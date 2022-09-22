В боксах MotoGP перед Гран При Японии произошел пожар
Огонь на трассе Мотеги нанес ущерб имуществу команды Marc VDS Racing, выступающей в зачете Moto2. Никто из людей не пострадал
В этот уик-энд участники MotoGP впервые с 2019 года проведут этап в Японии. Однако приготовление к уик-энду в четверг нарушил пожар.
Огонь появился в гараже №12, который занимала команда Marc VDS – ее соседями были заводские Suzuki и Aprilia из премьер-категории. Местные службы спасения сразу вступили в борьбу с пожаром и взяли верх, но паддок и пит-лейн еще долго были затянуты густым дымом.
Оперативность позволила избежать серьезных последствий – не пострадали ни люди, ни гоночные мотоциклы.
В социальных сетях команда сообщила: «К счастью, все наши сотрудники в порядке, сейчас они в безопасности. Спасибо всем, кто помог взять ситуацию под контроль».
Пожар в гараже команды Marc VDS
Фото: Ориоль Пучдемон
Это не первый случай пожара в MotoGP. На этапе в Малайзии четыре года назад один из мотоциклов Suzuki вспыхнул на пит-лейне, а в 2019-м огонь уничтожил всю гоночную технику новой категории MotoE ночью по ходу тестовой сессии.
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В боксах MotoGP перед Гран При Японии произошел пожар
Огонь на трассе Мотеги нанес ущерб имуществу команды Marc VDS Racing, выступающей в зачете Moto2. Никто из людей не пострадал
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