Предыдущая / В боксах MotoGP перед Гран При Японии произошел пожар
Moto2 / Сильверстоун Новость

«Тупица, клоун, полный идиот». Гонщик Moto2 обрушился на соперника

Джейк Диксон после столкновения в Сильверстоуне адресовал Даррину Биндеру неслабый поток ругательств и призвал отстранить того от выступлений

Льюис Дункан
Автор:
Джейк Диксон, GASGAS Aspar Team

Если Брэд Биндер входит в число лидеров MotoGP и после недавнего подиума в Сильверстоуне занимает четвертое место в общем зачете, то его младший брат Даррин выступает на совсем ином уровне. После сезона-2022 он не смог закрепиться в премьер-категории и вернулся в класс Moto2. 

Однако и там дела у Даррина идут ни шатко, ни валко. На британском этапе южноафриканец увлекся борьбой и вынес с трассы одного из лидеров сезона Джейка Диксона. 

Из-за падения последний сразу отстал по очкам от лидирующего Педро Акосты – и не стал сдерживать себя. 

«Порой я просто не понимаю, что творит этот парень, – сказал Диксон в эфире TNT Sport про Биндера сразу после аварии. – Он же видел, что я только что обогнал его. Ну включи ты голову, я же быстрее. Уцепись за меня и помчались вперед. Не надо таранить мой байк, ведь этим ты просто оставил меня без титула. 

Он просто испортил всем сезон, полный идиот. Я в ярости.

Вчера я ошибся в квалификации, и мы работали много часов [чтобы исправить это в гонке]. И тут этот клоун. Меня просто тошнит от него. Его надо наказывать не проездом по штрафной петле, а отстранением от выступлений.

Просто выгнать этого тупицу. Он ведет себя так со всеми. Сколько раз это еще должно произойти? Я не преувеличиваю, он постоянно ездит так. Сначала в Moto3, теперь в Moto2. Тупень».

Даррин Биндер, Intact GP

Даррин Биндер, Intact GP

Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Биндер, который даже смог финишировать на 15-й позиции, вообще не увидел в аварии ничего страшного – и счел наказание за нее даже избыточным. 

«Ну да, гонка вышла не самой удачной, – сказал он. – После контакта с Джейком мотоцикл ехал не очень здорово. Но это было в чистом виде гоночное происшествие, как по мне. 

Просто не понимаю, как он оказался там. Это место не слишком подходит для обгонов. И я точно не намеренно допустил контакт. 

Да и вообще, не могу избавиться от ощущения, что меня наказали за предыдущие эпизоды, а не за этот инцидент. В этот раз я никак не мог избежать того, что произошло».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

В боксах MotoGP перед Гран При Японии произошел пожар
Льюис Дункан Больше от
Льюис Дункан
Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места

Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места

MotoGP
Гран При Великобритании

Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места Эспаргаро выиграл гонку MotoGP в Сильверстоуне с 12-го места

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм

MotoGP
Гран При Великобритании

Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм Пол Эспаргаро вернется в MotoGP, пропустив четыре месяца из-за травм

«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула

«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула

Формула 1
Гран При Венгрии

«Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула «Как в первый раз». Хэмилтон описал эмоции от венгерского поула

Скотт Диксон Больше от
Скотт Диксон
«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

IndyCar
Роад-Америка

«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar «Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar

Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле

Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле

IndyCar
Нэшвилл

Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле

Гонщики IndyCar раскритиковали машины за лишний вес

Гонщики IndyCar раскритиковали машины за лишний вес

IndyCar

Гонщики IndyCar раскритиковали машины за лишний вес Гонщики IndyCar раскритиковали машины за лишний вес

Самое важное:

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

F1 Формула 1

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества

Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества

F1 Формула 1

Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества Слухи: Бинотто и Alpine договорились о начале сотрудничества

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

F1 Формула 1

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

F1 Формула 1

Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы Pirelli предложила Формуле 1 сделать единые шины для мокрой трассы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.