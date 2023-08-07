«Тупица, клоун, полный идиот». Гонщик Moto2 обрушился на соперника
Джейк Диксон после столкновения в Сильверстоуне адресовал Даррину Биндеру неслабый поток ругательств и призвал отстранить того от выступлений
Если Брэд Биндер входит в число лидеров MotoGP и после недавнего подиума в Сильверстоуне занимает четвертое место в общем зачете, то его младший брат Даррин выступает на совсем ином уровне. После сезона-2022 он не смог закрепиться в премьер-категории и вернулся в класс Moto2.
Однако и там дела у Даррина идут ни шатко, ни валко. На британском этапе южноафриканец увлекся борьбой и вынес с трассы одного из лидеров сезона Джейка Диксона.
Из-за падения последний сразу отстал по очкам от лидирующего Педро Акосты – и не стал сдерживать себя.
«Порой я просто не понимаю, что творит этот парень, – сказал Диксон в эфире TNT Sport про Биндера сразу после аварии. – Он же видел, что я только что обогнал его. Ну включи ты голову, я же быстрее. Уцепись за меня и помчались вперед. Не надо таранить мой байк, ведь этим ты просто оставил меня без титула.
Он просто испортил всем сезон, полный идиот. Я в ярости.
Вчера я ошибся в квалификации, и мы работали много часов [чтобы исправить это в гонке]. И тут этот клоун. Меня просто тошнит от него. Его надо наказывать не проездом по штрафной петле, а отстранением от выступлений.
Просто выгнать этого тупицу. Он ведет себя так со всеми. Сколько раз это еще должно произойти? Я не преувеличиваю, он постоянно ездит так. Сначала в Moto3, теперь в Moto2. Тупень».
Даррин Биндер, Intact GP
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Биндер, который даже смог финишировать на 15-й позиции, вообще не увидел в аварии ничего страшного – и счел наказание за нее даже избыточным.
«Ну да, гонка вышла не самой удачной, – сказал он. – После контакта с Джейком мотоцикл ехал не очень здорово. Но это было в чистом виде гоночное происшествие, как по мне.
Просто не понимаю, как он оказался там. Это место не слишком подходит для обгонов. И я точно не намеренно допустил контакт.
Да и вообще, не могу избавиться от ощущения, что меня наказали за предыдущие эпизоды, а не за этот инцидент. В этот раз я никак не мог избежать того, что произошло».
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