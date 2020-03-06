Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре

Трансляция квалификаций в Катаре закончена.

Трансляция воскресных гонок начнется на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» 8 марта в 16:00. Напомним, что вместе с комментатором Сергеем Беднаруком следить за развитием событий на трассе будет Макар Юрченко, в прошлом году выступавший в классе Moto3.