Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Первая тренировка через
12 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Шейкдаун через
4 дня
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Остин
22 февр.
-
23 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Париж
17 апр.
-
18 апр.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Америк
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Аргентины
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
39 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Moto2 / Лосаил / Прямой эфир

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре

Поделились
Комментарии
Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре
6 мар. 2020 г., 14:06

В отсутствие на трассе звезд MotoGP представители младших мотоклассов стали главными звездами мотоциклетного Гран При на Ближнем Востоке.

Трансляция квалификаций в Катаре закончена.

Трансляция воскресных гонок начнется на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» 8 марта в 16:00. Напомним, что вместе с комментатором Сергеем Беднаруком следить за развитием событий на трассе будет Макар Юрченко, в прошлом году выступавший в классе Moto3.

Читайте также:

 

Следующая новость
Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

Предыдущая новость

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

Следующая новость

Зрелищные аварии на практике Moto2 в Катаре: фото и видео

Зрелищные аварии на практике Moto2 в Катаре: фото и видео
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Moto2 , Moto3
Этап Лосаил

Moto2 Следующая сессия

Лосаил

Лосаил

6 мар. - 8 мар.
Гонка Старт через
22 Часов
:
38 Минут
:
58 Секунд

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: пилоты Формулы 1 в восторге от быстрых машин – но нас ждут унылые гонки

2
Формула 1

AlphaTauri поставила условие команде Red Bull

3
Формула 1

30 вопросов к Формуле 1. Команды потребовали объяснений от Liberty по делу Ferrari

4
Формула 1

Red Bull и Honda побороли пробуксовку на старте

5
Формула 1

Алексей Попов предложил разделить гонки Формулы 1 надвое ради «поколения тик-тока»

Самое важное:

Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт
MGP

Сезон MotoGP начнется в Остине? Теперь и это не факт

Зрелищные аварии на практике Moto2 в Катаре: фото и видео
MOT2

Зрелищные аварии на практике Moto2 в Катаре: фото и видео

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре
MOT2

Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором
MOT3

Российский гонщик Макар Юрченко станет комментатором

MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда
MGP

MotoGP выбрала новую дату Гран При Таиланда

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар. - 15 мар.
Билеты
19 мар. - 22 мар.
Билеты
2 апр. - 5 апр.
Билеты
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.