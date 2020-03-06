Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре
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6 мар. 2020 г., 14:06
В отсутствие на трассе звезд MotoGP представители младших мотоклассов стали главными звездами мотоциклетного Гран При на Ближнем Востоке.
Трансляция квалификаций в Катаре закончена.
Трансляция воскресных гонок начнется на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» 8 марта в 16:00. Напомним, что вместе с комментатором Сергеем Беднаруком следить за развитием событий на трассе будет Макар Юрченко, в прошлом году выступавший в классе Moto3.
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Прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»: квалификация Moto2 и Moto3 в Катаре
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Комментарии
Moto2 Следующая сессия
6 мар. - 8 мар.
Гонка Старт через
22 Часов
:
38 Минут
:
58 Секунд
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