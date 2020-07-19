Протеже Росси выиграл гонку Moto2

Гонщик команды Валентино Росси VR46 Лука Марини выиграл гонку первого этапа Moto2 в Хересе. Марини опередил победителя первого этапа сезона, прошедшего в Катаре, Тецуту Нагасиму. Третьим стал испанец Хорхе Мартин.

Мартин стартовал с поул-позиции, но уже на третьем круге его обогнал Марини, который с тех пор удерживал лидерство в гонке. Нагасима сумел прорваться на второе место на финише с восьмого на старте. Благодаря этому японец упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь он выигрывает у ближайшего преследователя 17 очков.

Трансляции заездов Moto2 и Moto3, также как главного класса MotoGP, можно в прямом эфире смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Сегодня там можно посмотреть прямой эфир Гран При Испании в премьер-классе мотогонок.