Протеже Росси выиграл гонку Moto2
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Лука Марини опередил лидера сезона в Хересе
Гонщик команды Валентино Росси VR46 Лука Марини выиграл гонку первого этапа Moto2 в Хересе. Марини опередил победителя первого этапа сезона, прошедшего в Катаре, Тецуту Нагасиму. Третьим стал испанец Хорхе Мартин.
Мартин стартовал с поул-позиции, но уже на третьем круге его обогнал Марини, который с тех пор удерживал лидерство в гонке. Нагасима сумел прорваться на второе место на финише с восьмого на старте. Благодаря этому японец упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь он выигрывает у ближайшего преследователя 17 очков.
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Трансляции заездов Moto2 и Moto3, также как главного класса MotoGP, можно в прямом эфире смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Сегодня там можно посмотреть прямой эфир Гран При Испании в премьер-классе мотогонок.
|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Лука Марини
|23
|39'23.297
|154.9
|25
|2
|Тецута Нагасима
|23
|39'24.568
|1.271
|1.271
|154.8
|20
|3
|Хорхе Мартин
|23
|39'28.135
|4.838
|3.567
|154.6
|16
|4
|Сэм Лоус
|23
|39'29.497
|6.200
|1.362
|154.5
|13
|5
|Арон Канет
|23
|39'34.091
|10.794
|4.594
|154.2
|11
|6
|Хафиз Сьяхрин
|23
|39'38.875
|15.578
|4.784
|153.9
|10
|7
|Реми Гарднер
|23
|39'40.723
|17.426
|1.848
|153.8
|9
|8
|Лоренцо Бальдассари
|23
|39'42.713
|19.416
|1.990
|153.7
|8
|9
|Энеа Бастьянини
|23
|39'42.802
|19.505
|0.089
|153.6
|7
|10
|Чави Вьерж
|23
|39'42.887
|19.590
|0.085
|153.6
|6
|11
|Стефано Манци
|23
|39'44.566
|21.269
|1.679
|153.5
|5
|12
|Эктор Гарсо
|23
|39'44.702
|21.405
|0.136
|153.5
|4
|13
|Аугусто Фернандес
|23
|39'47.847
|24.550
|3.145
|153.3
|3
|14
|Николо Булега
|23
|39'49.529
|26.232
|1.682
|153.2
|2
|15
|Симоне Корси
|23
|39'50.600
|27.303
|1.071
|153.1
|1
|16
|Эдгар Понс
|23
|39'55.863
|32.566
|5.263
|152.8
|17
|Джо Робертс
|23
|39'57.248
|33.951
|1.385
|152.7
|18
|Джейк Диксон
|23
|39'59.729
|36.432
|2.481
|152.6
|19
|Лоренцо Далла Порта
|23
|40'06.996
|43.699
|7.267
|152.1
|20
|Andi Izdihar
|23
|40'07.186
|43.889
|0.190
|152.1
|21
|Йеско Раффин
|23
|40'26.181
|1'02.884
|18.995
|150.9
|22
|Kasma Daniel
|23
|40'32.752
|1'09.455
|6.571
|150.5
|23
|Маркос Рамирес
|22
|40'07.433
|1 Lap
|1 Lap
|145.5
|Томас Люти
|20
|34'32.564
|3 Laps
|2 Laps
|153.6
|Фабио ди Джаннантонио
|16
|27'41.161
|7 Laps
|4 Laps
|153.3
|Марцел Шрёттер
|7
|12'05.979
|16 Laps
|9 Laps
|153.5
|Марко Беццекки
|6
|10'21.691
|17 Laps
|1 Lap
|153.6
|Бо Бендснейдер
|6
|10'34.678
|17 Laps
|12.987
|150.5
|Сомкиат Чантра
|5
|8'48.199
|18 Laps
|1 Lap
|150.7
|Хорхе Наварро
|0
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Об этой статье
|Серия
|Moto2
|Этап
|Херес
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Херес
|Пилоты
|Тецута Нагасима , Лука Марини
|Команды
|Team VR46
|Автор
|Иван Матушкин
Протеже Росси выиграл гонку Moto2
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