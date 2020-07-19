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Moto2 / Херес / Отчет о гонке

Протеже Росси выиграл гонку Moto2

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Протеже Росси выиграл гонку Moto2
Автор:
, редактор
19 июл. 2020 г., 12:06

Лука Марини опередил лидера сезона в Хересе

Гонщик команды Валентино Росси VR46 Лука Марини выиграл гонку первого этапа Moto2 в Хересе. Марини опередил победителя первого этапа сезона, прошедшего в Катаре, Тецуту Нагасиму. Третьим стал испанец Хорхе Мартин.

Мартин стартовал с поул-позиции, но уже на третьем круге его обогнал Марини, который с тех пор удерживал лидерство в гонке. Нагасима сумел прорваться на второе место на финише с восьмого на старте. Благодаря этому японец упрочил свое лидерство в чемпионате. Теперь он выигрывает у ближайшего преследователя 17 очков.

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Трансляции заездов Moto2 и Moto3, также как главного класса MotoGP, можно в прямом эфире смотреть на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ». Сегодня там можно посмотреть прямой эфир Гран При Испании в премьер-классе мотогонок.

Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Italy Лука Марини 23 39'23.297     154.9 25
2 Japan Тецута Нагасима 23 39'24.568 1.271 1.271 154.8 20
3 Spain Хорхе Мартин 23 39'28.135 4.838 3.567 154.6 16
4 United Kingdom Сэм Лоус 23 39'29.497 6.200 1.362 154.5 13
5 Spain Арон Канет 23 39'34.091 10.794 4.594 154.2 11
6 Malaysia Хафиз Сьяхрин 23 39'38.875 15.578 4.784 153.9 10
7 Australia Реми Гарднер 23 39'40.723 17.426 1.848 153.8 9
8 Italy Лоренцо Бальдассари 23 39'42.713 19.416 1.990 153.7 8
9 Italy Энеа Бастьянини 23 39'42.802 19.505 0.089 153.6 7
10 Spain Чави Вьерж 23 39'42.887 19.590 0.085 153.6 6
11 Italy Стефано Манци 23 39'44.566 21.269 1.679 153.5 5
12 Spain Эктор Гарсо 23 39'44.702 21.405 0.136 153.5 4
13 Spain Аугусто Фернандес 23 39'47.847 24.550 3.145 153.3 3
14 Italy Николо Булега 23 39'49.529 26.232 1.682 153.2 2
15 Italy Симоне Корси 23 39'50.600 27.303 1.071 153.1 1
16 Spain Эдгар Понс 23 39'55.863 32.566 5.263 152.8  
17 United States Джо Робертс 23 39'57.248 33.951 1.385 152.7  
18 United Kingdom Джейк Диксон 23 39'59.729 36.432 2.481 152.6  
19 Italy Лоренцо Далла Порта 23 40'06.996 43.699 7.267 152.1  
20 Andi Izdihar 23 40'07.186 43.889 0.190 152.1  
21 Switzerland Йеско Раффин 23 40'26.181 1'02.884 18.995 150.9  
22 Kasma Daniel 23 40'32.752 1'09.455 6.571 150.5  
23 Spain Маркос Рамирес 22 40'07.433 1 Lap 1 Lap 145.5  
  Switzerland Томас Люти 20 34'32.564 3 Laps 2 Laps 153.6  
  Italy Фабио ди Джаннантонио 16 27'41.161 7 Laps 4 Laps 153.3  
  Germany Марцел Шрёттер 7 12'05.979 16 Laps 9 Laps 153.5  
  Italy Марко Беццекки 6 10'21.691 17 Laps 1 Lap 153.6  
  Netherlands Бо Бендснейдер 6 10'34.678 17 Laps 12.987 150.5  
  Thailand Сомкиат Чантра 5 8'48.199 18 Laps 1 Lap 150.7  
  Spain Хорхе Наварро 0          
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Об этой статье

Серия Moto2
Этап Херес
Сессия Гонка
Местонахождение Херес
Пилоты Тецута Нагасима , Лука Марини
Команды Team VR46
Автор Иван Матушкин

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