Они были первыми. Советские мотогонщики в Больших Призах
Сейчас это кажется фантастикой, но почти полвека назад советские спортсмены выступали в чемпионате мира по кольцевым мотогонкам. И даже добивались неплохих результатов. Причём стартовали они на отечественной технике
Впервые эта статья появилась на Motorsport.com 2 января 2016 года. Сегодня мы публикуем ее повторно. Курсивом выделен текст, которого не было в изначальной публикации
Стоит сразу оговориться: эти выступления эти носили эпизодический характер. Гонщики из СССР с высочайшего соизволения ДОСААФ принимали участие только в этапах в Германии, Чехословакии и Финляндии.
Впервые наши мотогонщики получили возможность сравнить свои силы с западными спортсменами в конце 50-х годов прошлого века. Окно в Европу для советских мастеров скорости прорубил Борис Фёдорович Трамм: в то время он получил должность вице-президента Международной мотоциклетной федерации (FIM).
А в 1962 году на Гран При ГДР состоялся дебют в чемпионате мира первого представителя Советского Союза. На трассе Заксенринг Николай Севастьянов за рулём серпуховского мотоцикла ЦКЭБ принял участие в гонках сразу двух классов – 250 и 350 куб. см.
Этот мотоцикл создавался в содружестве с чехословацкими инженерами, а потому очень напоминал Jawa. В обоих заездах Севастьянов попал в зачётную шестёрку (тогда очки присуждались первым шести пилотам), финишировав на пятом и шестом местах соответственно.
В следующем году Севастьянов на серпуховском мотоцикле С-360 принял участие уже в двух Гран При – в ГДР и Финляндии. В Восточной Германии он финишировал пятым в классе 350 "кубиков", а в Тампере стал четвёртым в этой же категории и заработал очко за шестое место в заезде "пятисоток".
В 1964 году ЦК КПСС и Совет министров выпустили постановление, в котором говорилось, что советские гонщики на отечественных мотоциклах в ближайшее время должны занять ведущие позиции в мировом первенстве. Из бюджета выделили средства на создание новой модели С-364 "Восток", оснащённой рядной "четвёркой" с двумя распределительными валами, сборным коленвалом и трёхклапанными головками цилиндров.
В дебютном для этого мотоцикла Гран При ГДР Николай Севастьянов и эстонец Эндель Кийса заняли в квалификации второе и третье места. В гонке 500-кубового класса Севастьянов финишировал четвёртым. Он повторил этот результат в Финляндии, а Кийса занял там третье место в категории 350 куб. см – впервые пилот из СССР поднялся на подиум этапа чемпионата мира по кольцевым мотогонкам. Через год на Гран При Чехословакии в Брно это достижение повторил Севастьянов.
А на Большом Призе ФРГ, который проходил на Северной петле Нюрбургринга, Кийса выиграл квалификацию в классе 350 "кубиков". Правда, реализовать преимущество поула ему не удалось – в гонке он финишировал только пятым.
Увы, несмотря на впечатляющее начало, советская "верхушка" быстро потеряла интерес к мотогонкам и прекратила финансирование серпуховского ВНИИМотопрома. Севастьянов и Кийса на модифицированных мотоциклах "Восток" С-565 (объём двигателя был увеличен с 350-ти до 494 "кубиков", а его мощность достигла 80 л.с. вместо прежних 59-ти) провели ещё только два этапа в классе 500 куб. см. Николай занял четвёртое место на Гран При Финляндии 1968 года, а Эндель финишировал десятым год спустя в Восточной Германии.
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Три года гостей из СССР не было видно в паддоке, но в 1972-м на старте Гран При ГДР в классе 50 "кубиков" (была тогда и такая категория) вновь появились советские гонщики за рулём советской техники. Эдуард Борисенко и Александр Смертин на мотоциклах "Рига", оснащённых одноцилиндровый мотором с воздушным охлаждением, финишировали на седьмой и 11-й позициях соответственно.
Благодаря этому Борисенко даже заработал четыре очка в зачёт мирового первенства: к тому времени баллы присуждались уже первой десятке. Но, увы, продолжения не последовало и здесь – после этого советский мотогонщик выходил на старт Гран При лишь однажды, когда на Гран При Бельгии 1976 года выступил эстонец Мати Рейнуп на MZ.
Новейшая история
В XXI веке наши гонщики снова появились в гонках Гран При. В 2009-м Владимир Леонов совместно с российской командой Vector Racing дебютировал в классе 250 куб. см, а в следующем году продолжил выступления в пришедшей ему на смену категории Moto2.
Однако за два неполных сезона "Хоттабычу", как прозвали москвича, удалось заработать всего девять очков. Его лучшим результатом стало десятое место на ГП Франции-2009. В середине 2010-го владелец Vector Владимир Трущенков решил закрыть проект.
Леонов впоследствии присоединился к другому отечественному коллективу Yakhnich Motorsport и выступал в мировом Суперспорте, отметившись двумя визитами на подиум.
Также в 2010-м в Moto2 стартовал бывший партнёр Леонова по Vector Владимир Иванов – уроженец Ленинграда в интересах спонсора выступал в том сезоне под флагом Украины. По итогам сезона "Ветерок" заработал пару очков за 14-е место в Германии.
А в сезоне-2014 в Кубке новичков MotoGP приняли участие россиянин Макар Юрченко и украинец Никита Калинин.
В 2020 году в MotoGP не будет российских участников – но это не значит, что чемпионат не стоит смотреть. Напротив, международное первенство обещает быть особенно интересным. Абсолютно все гонки и квалификации предстоящего сезона покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». А Motorsport.com будет об этом писать.
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Об этой статье
|Серия
|Мотогонки , MotoGP , Moto2 , Moto3
|Пилоты
|Владимир Иванов , Владимир Леонов
|Автор
|Сергей Беднарук