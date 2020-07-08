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Они были первыми. Советские мотогонщики в Больших Призах

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Они были первыми. Советские мотогонщики в Больших Призах
Автор:
8 июл. 2020 г., 05:33

Сейчас это кажется фантастикой, но почти полвека назад советские спортсмены выступали в чемпионате мира по кольцевым мотогонкам. И даже добивались неплохих результатов. Причём стартовали они на отечественной технике

Впервые эта статья появилась на Motorsport.com 2 января 2016 года. Сегодня мы публикуем ее повторно. Курсивом выделен текст, которого не было в изначальной публикации

Стоит сразу оговориться: эти выступления эти носили эпизодический характер. Гонщики из СССР с высочайшего соизволения ДОСААФ принимали участие только в этапах в Германии, Чехословакии и Финляндии.

Впервые наши мотогонщики получили возможность сравнить свои силы с западными спортсменами в конце 50-х годов прошлого века. Окно в Европу для советских мастеров скорости прорубил Борис Фёдорович Трамм: в то время он получил должность вице-президента Международной мотоциклетной федерации (FIM).

А в 1962 году на Гран При ГДР состоялся дебют в чемпионате мира первого представителя Советского Союза. На трассе Заксенринг Николай Севастьянов за рулём серпуховского мотоцикла ЦКЭБ принял участие в гонках сразу двух классов – 250 и 350 куб. см.

Этот мотоцикл создавался в содружестве с чехословацкими инженерами, а потому очень напоминал Jawa. В обоих заездах Севастьянов попал в зачётную шестёрку (тогда очки присуждались первым шести пилотам), финишировав на пятом и шестом местах соответственно.

В следующем году Севастьянов на серпуховском мотоцикле С-360 принял участие уже в двух Гран При – в ГДР и Финляндии. В Восточной Германии он финишировал пятым в классе 350 "кубиков", а в Тампере стал четвёртым в этой же категории и заработал очко за шестое место в заезде "пятисоток".

В 1964 году ЦК КПСС и Совет министров выпустили постановление, в котором говорилось, что советские гонщики на отечественных мотоциклах в ближайшее время должны занять ведущие позиции в мировом первенстве. Из бюджета выделили средства на создание новой модели С-364 "Восток", оснащённой рядной "четвёркой" с двумя распределительными валами, сборным коленвалом и трёхклапанными головками цилиндров.

Эндель Кийса на Гран При Финляндии 1968 года
Эндель Кийса на Гран При Финляндии 1968 года

В дебютном для этого мотоцикла Гран При ГДР Николай Севастьянов и эстонец Эндель Кийса заняли в квалификации второе и третье места. В гонке 500-кубового класса Севастьянов финишировал четвёртым. Он повторил этот результат в Финляндии, а Кийса занял там третье место в категории 350 куб. см – впервые пилот из СССР поднялся на подиум этапа чемпионата мира по кольцевым мотогонкам. Через год на Гран При Чехословакии в Брно это достижение повторил Севастьянов.

А на Большом Призе ФРГ, который проходил на Северной петле Нюрбургринга, Кийса выиграл квалификацию в классе 350 "кубиков". Правда, реализовать преимущество поула ему не удалось – в гонке он финишировал только пятым.

Увы, несмотря на впечатляющее начало, советская "верхушка" быстро потеряла интерес к мотогонкам и прекратила финансирование серпуховского ВНИИМотопрома. Севастьянов и Кийса на модифицированных мотоциклах "Восток" С-565 (объём двигателя был увеличен с 350-ти до 494 "кубиков", а его мощность достигла 80 л.с. вместо прежних 59-ти) провели ещё только два этапа в классе 500 куб. см. Николай занял четвёртое место на Гран При Финляндии 1968 года, а Эндель финишировал десятым год спустя в Восточной Германии.

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Три года гостей из СССР не было видно в паддоке, но в 1972-м на старте Гран При ГДР в классе 50 "кубиков" (была тогда и такая категория) вновь появились советские гонщики за рулём советской техники. Эдуард Борисенко и Александр Смертин на мотоциклах "Рига", оснащённых одноцилиндровый мотором с воздушным охлаждением, финишировали на седьмой и 11-й позициях соответственно.

Благодаря этому Борисенко даже заработал четыре очка в зачёт мирового первенства: к тому времени баллы присуждались уже первой десятке. Но, увы, продолжения не последовало и здесь – после этого советский мотогонщик выходил на старт Гран При лишь однажды, когда на Гран При Бельгии 1976 года выступил эстонец Мати Рейнуп на MZ.

Новейшая история

Владимир Леонов
Владимир Леонов на Гран При Индианаполиса 2009 года, где он финишировал 15-м, заработав одно очко

В XXI веке наши гонщики снова появились в гонках Гран При. В 2009-м Владимир Леонов совместно с российской командой Vector Racing дебютировал в классе 250 куб. см, а в следующем году продолжил выступления в пришедшей ему на смену категории Moto2.

Однако за два неполных сезона "Хоттабычу", как прозвали москвича, удалось заработать всего девять очков. Его лучшим результатом стало десятое место на ГП Франции-2009. В середине 2010-го владелец Vector Владимир Трущенков решил закрыть проект.

Леонов впоследствии присоединился к другому отечественному коллективу Yakhnich Motorsport и выступал в мировом Суперспорте, отметившись двумя визитами на подиум.

Также в 2010-м в Moto2 стартовал бывший партнёр Леонова по Vector Владимир Иванов – уроженец Ленинграда в интересах спонсора выступал в том сезоне под флагом Украины. По итогам сезона "Ветерок" заработал пару очков за 14-е место в Германии.

А в сезоне-2014 в Кубке новичков MotoGP приняли участие россиянин Макар Юрченко и украинец Никита Калинин.

В 2020 году в MotoGP не будет российских участников – но это не значит, что чемпионат не стоит смотреть. Напротив, международное первенство обещает быть особенно интересным. Абсолютно все гонки и квалификации предстоящего сезона покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». А Motorsport.com будет об этом писать.

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Об этой статье

Серия Мотогонки , MotoGP , Moto2 , Moto3
Пилоты Владимир Иванов , Владимир Леонов
Автор Сергей Беднарук

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