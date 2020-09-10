Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Moto2 / Мизано / Новость

Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса

Поделились
Комментарии
Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса
Автор:

Испанское издание AS пишет, что претендент на чемпионский титул Хорхе Мартин не прошел обязательный тест перед этапом в Мизано

Сезон MotoGP возобновится в этот уик-энд – после двухнедельного перерыва участники выступят на Гран При Сан-Марино в Мизано. Впрочем, на старт, похоже, выйдут не все – у Хорхе Мартина и гонщика Moto3 ДжонаМакфи тест на COVID-19 дал позитивный результат.

Пока промоутеры из Dorna не подтвердили это официально, но в случае пропуска этапа это серьезно ударит по шансам обоих в борьбе за чемпионство. 

Сейчас Мартин идет третьим в своем классе, проигрывая всего восемь баллов Луке Марини, а Макфи занимает эту же позицию в «младшем» зачете, но уступает 39 баллов Альберту Аренасу.

Если информация AS соответствует действительности, обоим предстоит сдать повторный тест, а в худшем случае провести какое-то время на карантине. Их участие в Гран При Эмилии-Романьи, который пройдет в Мизано на следующей неделе, также под вопросом. 

Дополнение: команда KTM Ajo, за которую выступает Мартин, подтвердила положительный результат второй пробы – теперь Хорхе точно не выступит в Мизано. У Макфи второй тест оказался отрицательным, однако из соображений предосторожности решено было сделать третий, который и определит ближайшее будущее шотландца.

Ранее пилот Формулы 1 Серхио Перес пропустил две гонки из-за позитивного теста на коронавирус. В то же время, на у Даниэля Тиктума из Ф2 второй тест опроверг результаты первого, и ему дали право выйти на старт. 

О том, примут ли Мартин и Макфи участие в предстоящих соревнованиях, и чего смогут добиться их соперники, вы сможете узнать из прямых трансляций на платформе «Моторспорт.ТВ».

Читайте также:

В паддоке MotoGP обнаружили коронавирус

Предыдущая новость

В паддоке MotoGP обнаружили коронавирус

Следующая новость

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Moto2
Этап Мизано
Пилоты Хорхе Мартин , Джон Макфи
Команды Red Bull KTM Factory Racing
Автор Маттео Нуньес

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
MOT2 Moto2 / Самое интересное

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса
MOT2 Moto2 / Новость

Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса

В паддоке MotoGP обнаружили коронавирус
MotoGP MotoGP / Новость

В паддоке MotoGP обнаружили коронавирус

MotoGP отменил все гонки за пределами Европы
MotoGP MotoGP / Новость

MotoGP отменил все гонки за пределами Европы

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

21мин
4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
MOT2

Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса
MOT2

Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса

В паддоке MotoGP обнаружили коронавирус
MotoGP

В паддоке MotoGP обнаружили коронавирус

MotoGP отменил все гонки за пределами Европы
MotoGP

MotoGP отменил все гонки за пределами Европы

Мотогонщики устроили трагикомедию: один порезался на подиуме, два других столкнулись после финиша
MOT2

Мотогонщики устроили трагикомедию: один порезался на подиуме, два других столкнулись после финиша

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.