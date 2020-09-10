Один из лидеров Moto2 выбыл из строя из-за коронавируса

Сезон MotoGP возобновится в этот уик-энд – после двухнедельного перерыва участники выступят на Гран При Сан-Марино в Мизано. Впрочем, на старт, похоже, выйдут не все – у Хорхе Мартина и гонщика Moto3 ДжонаМакфи тест на COVID-19 дал позитивный результат.

Пока промоутеры из Dorna не подтвердили это официально, но в случае пропуска этапа это серьезно ударит по шансам обоих в борьбе за чемпионство.

Сейчас Мартин идет третьим в своем классе, проигрывая всего восемь баллов Луке Марини, а Макфи занимает эту же позицию в «младшем» зачете, но уступает 39 баллов Альберту Аренасу.

Если информация AS соответствует действительности, обоим предстоит сдать повторный тест, а в худшем случае провести какое-то время на карантине. Их участие в Гран При Эмилии-Романьи, который пройдет в Мизано на следующей неделе, также под вопросом.

Дополнение: команда KTM Ajo, за которую выступает Мартин, подтвердила положительный результат второй пробы – теперь Хорхе точно не выступит в Мизано. У Макфи второй тест оказался отрицательным, однако из соображений предосторожности решено было сделать третий, который и определит ближайшее будущее шотландца.

Ранее пилот Формулы 1 Серхио Перес пропустил две гонки из-за позитивного теста на коронавирус. В то же время, на у Даниэля Тиктума из Ф2 второй тест опроверг результаты первого, и ему дали право выйти на старт.

О том, примут ли Мартин и Макфи участие в предстоящих соревнованиях, и чего смогут добиться их соперники, вы сможете узнать из прямых трансляций на платформе «Моторспорт.ТВ».