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Moto2 Новости

На серию смертей в мотогонках ответили: повысили минимальный возраст

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Также было сокращено максимальное количество пилотов в заездах

На серию смертей в мотогонках ответили: повысили минимальный возраст

Международная мотоциклетная федерация приняла ряд решений, направленных на повышение безопасности юношеских гоночных серий.

Эти меры были ожидаемы. С начала года в мотогонках в авариях погибло уже трое юниоров, включая двоюродного брата гонщика MotoGP Маверика Виньялеса, 15-летнего Дина Берта Виньялеса.

Итак, со следующего года на все гонки «Кубка талантов» будут допускаться только спортсмены возрастом от 13 лет, а на старт одновременно станут допускать не более 30 участников. В заездах Кубка новичков Red Bull возрастной лимит увеличат до 14 лет.

В World Supersport 300, которая является серией поддержки «Супербайка» и где как раз погиб Дин Берта Виньялес, минимальный возраст увеличат с 15 до 16 лет, сделав на 2022 год исключение для тех 15-летних гонщиков, кто уже начал выступления в этом году. Максимальное число гонщиков на старте уменьшат до 32 с более чем 40 сейчас.

До 15 лет поднимут минимальный возраст участников кубка юниоров Moto3, а их число также ограничат 32 гонщиками.

В основном составе чемпионата мира минимальный возраст участников будет увеличен с 16 до 18 лет, что касается серий Moto2 и Moto3.

Наконец, на все гоночные трассы международных категорий A, B и даже C не должны будут пускать гонщиков младше 14 лет. Это, впрочем, касается только официальных соревнований и в теории не должно распространяться на частные тренировки.

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