Мотогонщики устроили трагикомедию: один порезался на подиуме, два других столкнулись после финиша

На последнем этапе MotoGP в Хересе три гонщика устроили нелепые инциденты после финиша. Удивительно, но все трое отличившихся оказались пилотами одной команды. Они выступают за VR46 – гоночный коллектив, который принадлежит многократному чемпиону MotoGP Валентино Росси.

Первым отличился бронзовый призер гонки в молодежном классе Moto3 Челестино Вьетти. Итальянец финишировал третьим и на подиуме получил бутылку шампанского. Спортсмен решил открыть ее, ударив дном об пол. Таким способом призовую бутылку шампанского откупорил Ландо Норрис на Гран При Австрии Формулы 1 – похоже, Вьетти решил повторить маневр Норриса.

Но если у Ландо все прошло гладко, то Челестино разбил бутылку – а в процессе получил несколько порезов, которые пришлось зашивать.

Челестино Вьетти, Sky Racing Team VR46 Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Героями второго происшествия стали партнеры по команде VR46 в Moto2. Единоутробный брат Валентино Росси Лука Марини и его напарник Марко Беццекки заняли второе и третье место соответственно. Они успешно финишировали, а на круге почета решили поздравить друг другу рукопожатием. Не получилось: при попытке коснуться друг друга пилоты вылетели с трассы. Оба спортсмена избежали травм.

Вот как произошло столкновение:

Столкновение партнеров по команде Sky Racing Team VR46 Луки Марини и Марко Беццекки после финиша гонки в Хересе Фото: SKY Racing Team VR46 Столкновение партнеров по команде Sky Racing Team VR46 Луки Марини и Марко Беццекки после финиша гонки в Хересе Фото: SKY Racing Team VR46 Столкновение партнеров по команде Sky Racing Team VR46 Луки Марини и Марко Беццекки после финиша гонки в Хересе Фото: SKY Racing Team VR46

«Когда я увидел, что два мотоцикла моей команды оказались в гравии после взмаха клетчатого флага, я подумал: «Нет, это не может быть правдой», – рассказал Валентино Росси. – Я понимаю, как это случилось. Но это не отменяет того, как взволнован я был – особенно после того, как Челестино травмировался на подиуме об бутылку.

Он хотел сделать так, чтобы бутылка взорвалась, но вместо этого разбил ее и получил порезы. Теперь у него то ли пять, то ли шесть швов. Это катастрофа. После финиша я подошел к брату и Беццекки и сказал им: «Ребята, будьте аккуратнее на подиуме. Нам не нужен еще один такой случай».

По итогам трех этапов сезона-2020 Лука Марини занимает третье место в общем зачете Moto2. Лидирует японец Тецута Нагасима. В категории Moto3 Челестино Вьетти идет шестым; первую строчку удерживает испанец Альберт Аренас.

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