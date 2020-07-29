Мотогонщики устроили трагикомедию: один порезался на подиуме, два других столкнулись после финиша
Пилот команды Валентино Росси получил травму, разбив бутылку шампанского на церемонии награждения. Еще двое вылетели, пока пытались пожать руки
На последнем этапе MotoGP в Хересе три гонщика устроили нелепые инциденты после финиша. Удивительно, но все трое отличившихся оказались пилотами одной команды. Они выступают за VR46 – гоночный коллектив, который принадлежит многократному чемпиону MotoGP Валентино Росси.
Первым отличился бронзовый призер гонки в молодежном классе Moto3 Челестино Вьетти. Итальянец финишировал третьим и на подиуме получил бутылку шампанского. Спортсмен решил открыть ее, ударив дном об пол. Таким способом призовую бутылку шампанского откупорил Ландо Норрис на Гран При Австрии Формулы 1 – похоже, Вьетти решил повторить маневр Норриса.
Но если у Ландо все прошло гладко, то Челестино разбил бутылку – а в процессе получил несколько порезов, которые пришлось зашивать.
Челестино Вьетти, Sky Racing Team VR46
Фото: Gold and Goose / Motorsport Images
Героями второго происшествия стали партнеры по команде VR46 в Moto2. Единоутробный брат Валентино Росси Лука Марини и его напарник Марко Беццекки заняли второе и третье место соответственно. Они успешно финишировали, а на круге почета решили поздравить друг другу рукопожатием. Не получилось: при попытке коснуться друг друга пилоты вылетели с трассы. Оба спортсмена избежали травм.
Вот как произошло столкновение:
Столкновение партнеров по команде Sky Racing Team VR46 Луки Марини и Марко Беццекки после финиша гонки в Хересе
Фото: SKY Racing Team VR46
Столкновение партнеров по команде Sky Racing Team VR46 Луки Марини и Марко Беццекки после финиша гонки в Хересе
Фото: SKY Racing Team VR46
Столкновение партнеров по команде Sky Racing Team VR46 Луки Марини и Марко Беццекки после финиша гонки в Хересе
Фото: SKY Racing Team VR46
«Когда я увидел, что два мотоцикла моей команды оказались в гравии после взмаха клетчатого флага, я подумал: «Нет, это не может быть правдой», – рассказал Валентино Росси. – Я понимаю, как это случилось. Но это не отменяет того, как взволнован я был – особенно после того, как Челестино травмировался на подиуме об бутылку.
Он хотел сделать так, чтобы бутылка взорвалась, но вместо этого разбил ее и получил порезы. Теперь у него то ли пять, то ли шесть швов. Это катастрофа. После финиша я подошел к брату и Беццекки и сказал им: «Ребята, будьте аккуратнее на подиуме. Нам не нужен еще один такой случай».
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По итогам трех этапов сезона-2020 Лука Марини занимает третье место в общем зачете Moto2. Лидирует японец Тецута Нагасима. В категории Moto3 Челестино Вьетти идет шестым; первую строчку удерживает испанец Альберт Аренас.
В 2020 году все гонки и квалификации Moto3 и Moto2, а также все этапы премьер-класса MotoGP покажет видеоплатформа «Моторспорт.ТВ».
Об этой статье
|Серия
|Moto2 , Moto3
|Этап
|Херес II
|Местонахождение
|Херес
|Пилоты
|Валентино Росси В Магазин , Марко Беццекки , Лука Марини , Челестино Вьетти Рамус
|Команды
|Team VR46
|Автор
|Льюис Дункан