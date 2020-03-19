Коронавирус и гонки
Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине
Ситуация с коронавирусом приводит не только к отмене гонок, но и к необходимости запереть себя дома. Благодаря социальным сетям можно узнать, чем занимаются гонщики в изоляции – или развлечь себя с помощью креативных сотрудников гоночных команд
Уик-энд, когда должен был состояться и не состоялся Гран При Австралии, остался позади – однако его последствия до сих пор дают о себе знать. В частности, многие сотрудники команд Ф1 по возвращении из Мельбурна отправились в двухнедельный карантин. Для тех, кто привык разъезжать по всему миру и быть в центре внимания, процедура это не самая веселая – даже если чувствуешь себя хорошо и симптомы коронавируса отсутствуют.
В итоге слегка приуныл даже Карлос Сайнс, обычно вместе с Ландо Норрисом радующий публику взаимными шутками и подколами. Без напарника испанец не смог сгенерировать ничего особо креативного – и перемешал жалобы на скуку с добрыми пожеланиями сотрудникам McLaren. Напомним, часть персонала британской команды находится на карантине в Мельбурне, а остальные соблюдают режим самоизоляции в Британии.
«Стараюсь заниматься спортом и чем-нибудь занять себя – пытаюсь делать вещи, на которые не хватает времени в поездках, – рассказал пилот в своем твитере. – Ну, и скучаю по гонкам, скучаю по путешествиям по миру.
Хочу виртуально обнять всех, кому пришлось остаться в Австралии – перекинуть им порцию позитива и добрых эмоций. Хотел бы, чтобы время карантина пролетело для них побыстрее».
Теме карантина посвятили посты в соцсетях и аккаунты гоночных соревнований. К примеру, чемпионат Европы по ралли использовал образ своего талисмана, лиса Перси. Он призывает позаботиться о себе и не выходить из дома.
Формула Е и здесь впереди планеты всей – команды-участницы чемпионата устроили в твитере игру в угадайку. Первыми сразились Venturi и Virgin. Британская команда загадала некую имеющую отношение к турниру личность – а коллектив, которым руководит Сьюзи Вольф, задавал наводящие вопросы. При этом каждый пост сопровождался видеомемом. Кликните на пост ниже – и сможете увидеть всю ветку.
Впрочем, есть игры и повеселее. Звезда мототриала Тони Боу использует на соревнованиях достаточно компактную и не слишком быструю технику – а значит, может пользоваться ей и дома!
У Алеша Эспаргаро, выступающего в MotoGP, даже при наличии двухколесной техники график выходит не таким увлекательным. «Сплю, жму на педали, ем, провожу время с семьей… Так и проходят дни», – пишет пилот Aprilia.
Реми Гарднер, выступающий в классе Moto2, во время вынужденных каникул переключился на четырехколесное транспортное средство – и судя по всему, планирует глубокий тюнинг этого немолодого автомобиля.
Фабио Куартараро, который в прошлом году буквально ворвался в элиту MotoGP, не смог обойти вниманием один из символов пандемии – рулон туалетной бумаги. Причем француз использовал этот предмет для некого подобия тренировок.
Ярче всех в заточении пока проявил себя Алекс Маркес – еще один гонщик MotoGP (который, впрочем, из-за коронавируса никак не может дебютировать в этой категории). Свое выступление в костюме миньона из цикла мультфильмов «Гадкий я» младший брат Марка Маркеса сопроводил подписью: «И это всего лишь третий день…»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E , MotoGP , Moto2 , ERC
|Пилоты
|Алеш Эспаргаро , Алекс Маркес , Карлос Сайнс В Магазин , Фабио Куартараро , Реми Гарднер
|Команды
|McLaren В Магазин , Virgin Racing , Venturi
Маркес в роли миньона и триал на кухне. Как гонщики проводят время в карантине
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