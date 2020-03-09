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Moto2 / Новость

Гонщик Red Bull выиграл этап Moto2 в Катаре при старте с 14-го места

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Гонщик Red Bull выиграл этап Moto2 в Катаре при старте с 14-го места
9 мар. 2020 г., 06:26

Японскому пилоту KTM удался впечатляющий прорыв к первой победе в карьере.

Тецута Нагасима стал победителем этапа Moto2 в Катаре. Гонщик Red Bull KTM прорвался к первому месту с 14-й позиции на старте. Для него эта победа стала первой в Moto2, а японский гонщик выиграл этап серии впервые за 10 лет.

Компанию Нагасиме на подиуме составили итальянские пилоты Лоренцо Балдассари и Энеа Бастианини. 

Напомним, что этап главной мотогоночной серии планеты MotoGP в Катаре был отменен в связи с мировой эпидемией коронавируса. На данный момент старт серии планируется провести в апреле в США.

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Позиция Гонщик Круги Время Отрыв Отставание км/ч Очки
1 Japan Тецута Нагасима 20 40'00.192     161.3 25
2 Italy Лоренцо Бальдассари 20 40'01.539 1.347 1.347 161.2 20
3 Italy Энеа Бастьянини 20 40'01.620 1.428 0.081 161.2 16
4 United States Джо Робертс 20 40'01.751 1.559 0.131 161.2 13
5 Australia Реми Гарднер 20 40'02.093 1.901 0.342 161.2 11
6 Spain Хорхе Наварро 20 40'02.573 2.381 0.480 161.2 10
7 Germany Марцел Шрёттер 20 40'04.682 4.490 2.109 161.0 9
8 Spain Арон Канет 20 40'04.895 4.703 0.213 161.0 8
9 Spain Чави Вьерж 20 40'07.310 7.118 2.415 160.9 7
10 Switzerland Томас Люти 20 40'09.096 8.904 1.786 160.7 6
11 Netherlands Бо Бендснейдер 20 40'09.922 9.730 0.826 160.7 5
12 Italy Марко Беццекки 20 40'11.602 11.410 1.680 160.6 4
13 Italy Фабио ди Джаннантонио 20 40'12.893 12.701 1.291 160.5 3
14 United Kingdom Джейк Диксон 20 40'12.909 12.717 0.016 160.5 2
15 Italy Стефано Манци 20 40'16.400 16.208 3.491 160.3 1
16 Spain Эдгар Понс 20 40'16.448 16.256 0.048 160.3  
17 Spain Эктор Гарсо 20 40'17.061 16.869 0.613 160.2  
18 Italy Николо Булега 20 40'17.124 16.932 0.063 160.2  
19 Malaysia Хафиз Сьяхрин 20 40'19.831 19.639 2.707 160.0  
20 Spain Хорхе Мартин 20 40'20.854 20.662 1.023 160.0  
21 Italy Симоне Корси 20 40'27.483 27.291 6.629 159.5  
22 Andi Izdihar 20 40'34.706 34.514 7.223 159.0  
23 Switzerland Йеско Раффин 20 40'34.856 34.664 0.150 159.0  
24 Italy Лоренцо Далла Порта 20 40'46.042 45.850 11.186 158.3  
25 Thailand Сомкиат Чантра 19 41'25.034 1 Lap 1 Lap 148.0  
  Italy Лука Марини 19 38'10.149 1 Lap   160.6  
  Kasma Daniel 8 16'21.449 12 Laps 11 Laps 157.8  
  Spain Аугусто Фернандес 2 4'07.783 18 Laps 6 Laps 156.3  
  Spain Маркос Рамирес 1 3'03.297 19 Laps 1 Lap 105.6  
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