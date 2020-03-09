Гонщик Red Bull выиграл этап Moto2 в Катаре при старте с 14-го места

Тецута Нагасима стал победителем этапа Moto2 в Катаре. Гонщик Red Bull KTM прорвался к первому месту с 14-й позиции на старте. Для него эта победа стала первой в Moto2, а японский гонщик выиграл этап серии впервые за 10 лет.

Компанию Нагасиме на подиуме составили итальянские пилоты Лоренцо Балдассари и Энеа Бастианини.

Напомним, что этап главной мотогоночной серии планеты MotoGP в Катаре был отменен в связи с мировой эпидемией коронавируса. На данный момент старт серии планируется провести в апреле в США.