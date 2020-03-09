Гонщик Red Bull выиграл этап Moto2 в Катаре при старте с 14-го места
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9 мар. 2020 г., 06:26
Японскому пилоту KTM удался впечатляющий прорыв к первой победе в карьере.
Тецута Нагасима стал победителем этапа Moto2 в Катаре. Гонщик Red Bull KTM прорвался к первому месту с 14-й позиции на старте. Для него эта победа стала первой в Moto2, а японский гонщик выиграл этап серии впервые за 10 лет.
Компанию Нагасиме на подиуме составили итальянские пилоты Лоренцо Балдассари и Энеа Бастианини.
Напомним, что этап главной мотогоночной серии планеты MotoGP в Катаре был отменен в связи с мировой эпидемией коронавируса. На данный момент старт серии планируется провести в апреле в США.
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|Позиция
|Гонщик
|Круги
|Время
|Отрыв
|Отставание
|км/ч
|Очки
|1
|Тецута Нагасима
|20
|40'00.192
|161.3
|25
|2
|Лоренцо Бальдассари
|20
|40'01.539
|1.347
|1.347
|161.2
|20
|3
|Энеа Бастьянини
|20
|40'01.620
|1.428
|0.081
|161.2
|16
|4
|Джо Робертс
|20
|40'01.751
|1.559
|0.131
|161.2
|13
|5
|Реми Гарднер
|20
|40'02.093
|1.901
|0.342
|161.2
|11
|6
|Хорхе Наварро
|20
|40'02.573
|2.381
|0.480
|161.2
|10
|7
|Марцел Шрёттер
|20
|40'04.682
|4.490
|2.109
|161.0
|9
|8
|Арон Канет
|20
|40'04.895
|4.703
|0.213
|161.0
|8
|9
|Чави Вьерж
|20
|40'07.310
|7.118
|2.415
|160.9
|7
|10
|Томас Люти
|20
|40'09.096
|8.904
|1.786
|160.7
|6
|11
|Бо Бендснейдер
|20
|40'09.922
|9.730
|0.826
|160.7
|5
|12
|Марко Беццекки
|20
|40'11.602
|11.410
|1.680
|160.6
|4
|13
|Фабио ди Джаннантонио
|20
|40'12.893
|12.701
|1.291
|160.5
|3
|14
|Джейк Диксон
|20
|40'12.909
|12.717
|0.016
|160.5
|2
|15
|Стефано Манци
|20
|40'16.400
|16.208
|3.491
|160.3
|1
|16
|Эдгар Понс
|20
|40'16.448
|16.256
|0.048
|160.3
|17
|Эктор Гарсо
|20
|40'17.061
|16.869
|0.613
|160.2
|18
|Николо Булега
|20
|40'17.124
|16.932
|0.063
|160.2
|19
|Хафиз Сьяхрин
|20
|40'19.831
|19.639
|2.707
|160.0
|20
|Хорхе Мартин
|20
|40'20.854
|20.662
|1.023
|160.0
|21
|Симоне Корси
|20
|40'27.483
|27.291
|6.629
|159.5
|22
|Andi Izdihar
|20
|40'34.706
|34.514
|7.223
|159.0
|23
|Йеско Раффин
|20
|40'34.856
|34.664
|0.150
|159.0
|24
|Лоренцо Далла Порта
|20
|40'46.042
|45.850
|11.186
|158.3
|25
|Сомкиат Чантра
|19
|41'25.034
|1 Lap
|1 Lap
|148.0
|Лука Марини
|19
|38'10.149
|1 Lap
|160.6
|Kasma Daniel
|8
|16'21.449
|12 Laps
|11 Laps
|157.8
|Аугусто Фернандес
|2
|4'07.783
|18 Laps
|6 Laps
|156.3
|Маркос Рамирес
|1
|3'03.297
|19 Laps
|1 Lap
|105.6
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Moto2
Гонщик Red Bull выиграл этап Moto2 в Катаре при старте с 14-го места
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