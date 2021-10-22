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Гонщик Moto2 оказался поперек байка – и все же избежал падения

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, главный редактор

Спортсмену некоторое время пришлось скользить ногами по асфальту – однако пилот сохранил контроль над ситуацией

Гонщик Moto2 оказался поперек байка – и все же избежал падения

Одним из героев первого дня мотоциклетного Гран При Эмилии-Романьи стал Бо Бендснейдер, выступающий в категории Moto2 (где занимает 15-е место в общем зачете).

Во время проходившей на влажном асфальте первой тренировки мотоцикл голландца в какой-то момент заскользил, а потом вновь обрел сцепление с трассой – в результате чего гонщика выбросило из седла. Оказавшись в воздухе, да еще и под прямым углом к продольной оси мотоцикла, спорстмен каким-то невероятным способом смог приземлиться на ноги и сохранить контроль над ситуацией. Бендснейдеру удалось, скользя на ногах, съехать на пит-лейн (перед въездом на который и произошел инцидент) и оперативно остановить байк.

 

«Трасса была сильно мокрой, – рассказал гонщик после завершения пятничных заездов. – И я решил не заезжать по ходу сессии в боксы, так как чувствовал мотоцикл все лучше. В конце тренировки я решил ускориться – и все пошло не так. Ну, почти не так. Мне пришлось сменить нижнее белье – но в целом здорово вот так посмеяться над ситуацией, которая выглядит страшновато со стороны».

Действия Бендснейдера многие назвали сейвом года. И сравнили с одним из культовых сейвов за всю историю мотогонок – аналогичной ситуацией, в которую в 1985 году на той же трассе в Мизано (и тоже на тренировке) попал призер чемпионата мира Рэнди Мамола. 

 

Мы же вспомнили, как ровно два года назад невероятный сейв в аналогичной ситуации удался на трассе в Сузуке выступавшему тогда в Moto2 Алексу Маркесу.

 

Что касается сегодняшних тренировок, то на влажной трассе ошибались не только представители младших классов, но и пилоты MotoGP. Среди прочих на асфальте побывал Франческо Баньяя на Ducati, который сейчас является ближайшим преследователем лидирующего в чепмионате Фабио Куартараро на Yamaha.

 

Как сложатся решающие заезды Гран При Эмилии-Романьи, покажут прямые трансляции на телеканале и видеоплатформе «Моторспорт.ТВ», которые начнутся в 13:30 в субботу и в 11:45 в воскресенье. Трансляции заездов королевского класса в оба дня стартуют в 14:20. 

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