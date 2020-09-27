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Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»

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Больше огня! В этот уик-энд горели болид Ф2, мотоцикл и автомобиль легенды «Дакара»
Автор:
, Главный редактор

За эти выходные на гонках разных уровней случилось сразу три заметных пожара. К счастью, никто из спортсменов не пострадал

Нынешний гоночный уик-энд оказался необычно богат на инциденты, связанные с возгоранием гоночной техники. Многие российские поклонники гонок наверняка стали свидетелями аварии в воскресной гонке Формулы 2 в Сочи. Джек Эйткен и Лука Гьотто столкнулись, сражаясь за позицию в 3-м повороте – оба автомобиля на весьма высокой скорости врезались в отбойник, после чего машина итальянца начала гореть.

 

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Гьотто успел оперативно покинуть болид и не получил повреждений. После этого сочинские пожарные быстро потушили машину – правда, из-за обилия использованнойо порошка было уже трудновато узнать в ней автомобиль, который четверть часа назад вышел на старт гонки.

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Забавно, что в финишном протоколе столкнувшиеся пилоты оказались 4-м и 5-м – из-за их аварии гонка была остановлена, и возобновлять заезд не стали. А в этом случае итоги гонки подводятся по положению в момент предпоследнего проезда финишной линии.

Однако это был далеко не единственный «огненный» заезд воскресенья. В Барселоне на утренней разминке мотоциклетного Гран При Каталонии байк испанца Аугусто Фернандеса загорелся без видимых причин. Причем огонь появился в задней части мотоцикла, в считанных сантиметрах от пилота. В этой ситуации гонщик также не пострадал – однако когда Фернандес остановил байк и спрыгнул с него, испанец все-таки почувствовал, как пламя «лизнуло» его комбинезон.

 

Видеозапись инцидента можно увидеть на сайте чемпионата (бесплатно, но только после регистрации на сайте) – вот здесь.

Напомним, что все гонки чемпионата мира (включая заезды Moto2) покажет в прямом эфире видеоплатформа «Моторспорт.ТВ». Следующий этап пройдет в Ле-Мане с 9 по 11 октября.

Не менее впечатляющим был пожар, возникший в эти выходные на машине катарца Нассера Аль-Аттии. Многократный победитель ралли-марафона «Дакар» принимал участие в ралли на территории Испании. И в какой-то момент Аль-Аттие и его штурману Матье Бомелю пришлось думать не о скорости, а о собственной безопасности.

 

И в этом инциденте экипаж не пострадал. А вот вернуться в число участников гонки Аль-Аттия и его штурман, к сожалению, уже не смогли.

 

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Об этой статье

Серия Формула 2 , Moto2 , Ралли
Пилоты Нассер Аль-Аттия , Аугусто Фернандес
Автор Кирилл Качнов

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