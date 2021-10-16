31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

В минувшую пятницу в Германии скончался мотогонщик Рейнхольд Рот. Ему было 68 лет, и последние 31 года он провел в постели под медицинским надзором.

Рот выступал в классе мотоциклов с объемом двигателя 250 кубических сантиметров. В 1987 году он стал вице-чемпионом мира, а в целом за свою карьеру выиграл три Гран При.

Спортивная карьера Рота оборвалась в 1990 году. В гонке в югославском городе Риека (сейчас это третий по величине город Хорватии) он врезался в кругового гонщика и получил серьезные травмы головы.

Шесть недель Рот оставался в коме. Но даже выйдя из нее, он на всю жизнь остался в постели под надзором членов своей семьи и следящей за его здоровьем медсестры.