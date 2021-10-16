Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе
Moto2 Новости

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Автор:
, Редактор

Мотогонщик стал жертвой аварии в 1990 году и так и не смог оправиться от травм

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

В минувшую пятницу в Германии скончался мотогонщик Рейнхольд Рот. Ему было 68 лет, и последние 31 года он провел в постели под медицинским надзором.

Рот выступал в классе мотоциклов с объемом двигателя 250 кубических сантиметров. В 1987 году он стал вице-чемпионом мира, а в целом за свою карьеру выиграл три Гран При.

Спортивная карьера Рота оборвалась в 1990 году. В гонке в югославском городе Риека (сейчас это третий по величине город Хорватии) он врезался в кругового гонщика и получил серьезные травмы головы.

Шесть недель Рот оставался в коме. Но даже выйдя из нее, он на всю жизнь остался в постели под надзором членов своей семьи и следящей за его здоровьем медсестры.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе

Предыдущая новость

Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin
Формула 1

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

Скорость, грязь и дерево. Тянак объяснил сход в Испании Ралли Испания
WRC

Скорость, грязь и дерево. Тянак объяснил сход в Испании

Самое читаемое Сегодня

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона
Формула 1 Формула 1

Алонсо выбрал двух особенных пилотов Ф1. Не себя и не Хэмилтона

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM
DTM DTM

Юниор Red Bull со скандалом покидает DTM

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?
Формула 1 Формула 1

Анализ: пятый мотор решит исход борьбы Хэмилтона и Ферстаппена?

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin
Формула 1 Формула 1

«Навсегда». Стролл о том, как долго Феттель останется в Aston Martin

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?
Формула 1 Формула 1

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

Невилль лидирует в Ралли Испания, Тянак и Катсута сошли
WRC WRC

Невилль лидирует в Ралли Испания, Тянак и Катсута сошли

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше
Формула 1 Формула 1

Риккардо сядет за руль машины NASCAR. Но она его старше

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступает Mercedes? Ньюи попал в аварию!

Самое важное:

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот
Moto2 Moto2

31 год под надзором врачей: умер Рейнхольд Рот

Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе
MotoGP MotoGP

Гонщик Moto2 отказался выступать за Yamaha в премьер-классе

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP
MotoGP MotoGP

KTM закрыла последнюю вакансию на сезон-2022 в MotoGP

KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP
MotoGP MotoGP

KTM заключила контракт с сыном чемпиона MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.