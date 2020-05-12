Чемпионат мира по мотокроссу возобновится этапом в России

До начала карантина мотокроссмены успели провести два этапа – в начала марта в Великобритании и Нидерландах. После этого вместе с остальным мировым спортом эти гонки ушли на вынужденные каникулы.

В апреле промоутеры из Infront Moto Racing заявили, что не смогут возобновить соревнования раньше июля, а во вторник был опубликован новый календарь, где ближайший уик-энд намечен на 1-2 августа, причем пройдет он в России.

Соревнования на трассе бывшего всезоюзного пионерлагеря «Орленок» впервые прошли в 2017 году, и с тех пор MXGP каждый год приезжал в окрестности Туапсе.

Из новой версии календаря пропали гонки в итальянском Маджиоре и во Франции, а этапы в Германии, Чехии и Имоле остаются в статусе отложенных. Некоторые даты, включая финальную, напротив, пока лишь зарезервированы без привязки к конкретной стране.

Сезон мирового мотокросса продлится до конца ноября, причем за четыре месяца только две недели пройдут без этапов. Россиянин Евгений Бобрышев, финишировав девятым в одной из мартовских гонок, сейчас занимает 19-е место в общем зачете чемпионата.

Календарь чемпионата мира по мотокроссу 2020 года: