Чемпионат мира по мотокроссу возобновится этапом в России
Организаторы соревнований MXGP опубликовали скорректированную версию календаря – первые гонки пройдут в начале августа на черноморской трассе «Орленок»
До начала карантина мотокроссмены успели провести два этапа – в начала марта в Великобритании и Нидерландах. После этого вместе с остальным мировым спортом эти гонки ушли на вынужденные каникулы.
В апреле промоутеры из Infront Moto Racing заявили, что не смогут возобновить соревнования раньше июля, а во вторник был опубликован новый календарь, где ближайший уик-энд намечен на 1-2 августа, причем пройдет он в России.
Соревнования на трассе бывшего всезоюзного пионерлагеря «Орленок» впервые прошли в 2017 году, и с тех пор MXGP каждый год приезжал в окрестности Туапсе.
Из новой версии календаря пропали гонки в итальянском Маджиоре и во Франции, а этапы в Германии, Чехии и Имоле остаются в статусе отложенных. Некоторые даты, включая финальную, напротив, пока лишь зарезервированы без привязки к конкретной стране.
Сезон мирового мотокросса продлится до конца ноября, причем за четыре месяца только две недели пройдут без этапов. Россиянин Евгений Бобрышев, финишировав девятым в одной из мартовских гонок, сейчас занимает 19-е место в общем зачете чемпионата.
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Календарь чемпионата мира по мотокроссу 2020 года:
|Дата
|Этап
|Трасса
|1 марта
|Великобритания
|Мэттерли БЭзин
|8 марта
|Нидерланды
|Фалькенсвард
|2 августа
|Россия
|«Орленок»
|9 августа
|Латвия
|Кегумс
|16 августа
|Швеция
|Уддевалла
|23 августа
|Финляндия
|«Кюмиринг»
|6 сентября
|Турция
|Афьонкарахисар
|13 сентября
|Китай
|Шанхай
|20 сентября
|–
|–
|27 сентября
|Мотокросс наций
|Эрне
|4 октября
| Трентино
|Пьетрамурата
|11 октября
|Испания
|Арройомолинос
|18 октября
|Португалия
|Агуэда
|25 октября
|Бельгия
|Ломмель
|1 ноября
|Индонезия
|Джакарта
|8 ноября
|Азия
|–
|22 ноября
| Аргентина
|Некен
|29 ноября
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Об этой статье
|Серия
|MXGP
|Пилоты
|Хорхе Прадо
|Автор
|Серхио Лильо
Чемпионат мира по мотокроссу возобновится этапом в России
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