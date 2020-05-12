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MXGP / Новость

Чемпионат мира по мотокроссу возобновится этапом в России

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Чемпионат мира по мотокроссу возобновится этапом в России
Автор:
, Журналист (Испания)
12 мая 2020 г., 16:55

Организаторы соревнований MXGP опубликовали скорректированную версию календаря – первые гонки пройдут в начале августа на черноморской трассе «Орленок»

До начала карантина мотокроссмены успели провести два этапа – в начала марта в Великобритании и Нидерландах. После этого вместе с остальным мировым спортом эти гонки ушли на вынужденные каникулы. 

В апреле промоутеры из Infront Moto Racing заявили, что не смогут возобновить соревнования раньше июля, а во вторник был опубликован новый календарь, где ближайший уик-энд намечен на 1-2 августа, причем пройдет он в России.

Соревнования на трассе бывшего всезоюзного пионерлагеря «Орленок» впервые прошли в 2017 году, и с тех пор MXGP каждый год приезжал в окрестности Туапсе. 

Из новой версии календаря пропали гонки в итальянском Маджиоре и во Франции, а этапы в Германии, Чехии и Имоле остаются в статусе отложенных. Некоторые даты, включая финальную, напротив, пока лишь зарезервированы без привязки к конкретной стране. 

Сезон мирового мотокросса продлится до конца ноября, причем за четыре месяца только две недели пройдут без этапов. Россиянин Евгений Бобрышев, финишировав девятым в одной из мартовских гонок, сейчас занимает 19-е место в общем зачете чемпионата.

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Календарь чемпионата мира по мотокроссу 2020 года:

Дата Этап Трасса
1 марта United Kingdom Великобритания Мэттерли БЭзин
8 марта Netherlands Нидерланды Фалькенсвард
2 августа Russian Federation Россия «Орленок»
9 августа Latvia Латвия Кегумс
16 августа Sweden Швеция Уддевалла
23 августа Finland Финляндия «Кюмиринг»
6 сентября Turkey Турция Афьонкарахисар
13 сентября China Китай Шанхай
20 сентября – 
27 сентября France Мотокросс наций Эрне
4 октября Italy Трентино
 Пьетрамурата
11 октября Spain Испания Арройомолинос
18 октября Portugal Португалия Агуэда
25 октября Belgium Бельгия Ломмель
1 ноября Indonesia Индонезия Джакарта
8 ноября Indonesia Азия
22 ноября Argentina Аргентина
 Некен
29 ноября

 

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Об этой статье

Серия MXGP
Пилоты Хорхе Прадо
Автор Серхио Лильо

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